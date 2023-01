La saison 12 de The Voice promet de belles surprises avec toutes les nouveautés que la production a apportées. Animé par Nikos Aliagas, l’émission sera de retour prochainement. Aucune date de diffusion n’a encore été publiée.

Les nouveaux coachs de The Voice

Cette année, 4 fauteuils vont être occupés par 5 coachs. Marc Lavoine et Florent Pagny, membres du jury de The Voice 2022, ne participeront pas à l’aventure. Pour les remplacer, Zazie fera son grand retour dans l’émission. Elle sera au côté de Vianney et d’Amel Bent, qui eux aussi, reprendront leur rôle de coach. Et pour la première fois, deux artistes occuperont le dernier fauteuil rouge : Bigflo et Oli. Durant les super cross battles, un coach surprise fera son entrée pour aider le public dans leur choix.

Le concept du “super block”

Le “super block » est aussi une nouveauté de la 12ème saison. Ce concept est une grande première dans The Voice. Le “super block” offre une possibilité aux coachs de se bloquer entre eux. Pour ça, le jury aura à sa disposition un bouton “block”. Un coach pourra donc bloquer un autre durant et même après la prestation du candidat. Ce qui va l’empêcher d’avoir le talent dans son équipe. Le bouton “block” va donc soit immobiliser le fauteuil rouge pour qu’il ne se retourne pas, soit remettre le coach à dos du candidat au cas où il s’est déjà retourné.

Cross battles sous tension

Cette saison 12 est aussi marquée par une nouveauté pour l’étape des cross battles. Les règles ne changent pas. Par contre, la place du coach des candidats en battle ne sera plus sur le fauteuil. Le coach s’installera au milieu de la scène, avec les talents. Ce changement va mettre une ambiance très tendue et stressante sur scène. Il arrivera même à perturber les habitudes du jury.