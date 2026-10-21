Sud-Manche : une automobiliste percute des marcassins sur la route de Pontorson

Que faire lorsqu’un animal surgit sur une chaussée rapide, et comment éviter une collision ? Dans le Sud-Manche, une automobiliste de 85 ans a percuté plusieurs marcassins sur la route de Pontorson, mardi 20 octobre 2026. L’accident s’est produit sur la RN175, entre Pontorson et Tanis. La conductrice est indemne, selon les éléments communiqués sur l’événement.

Ce fait divers rappelle un risque bien connu des automobilistes : la présence de la faune sauvage près des axes routiers. Un sanglier et ses petits peuvent traverser brusquement, notamment à proximité de zones boisées ou de champs. Dans ces circonstances, la prudence et une vitesse adaptée donnent davantage de temps pour réagir, sans garantir pour autant d’éviter l’impact.

Élément Information Lieu RN175, entre Pontorson et Tanis, dans le Sud-Manche Date Mardi 20 octobre 2026 Véhicule Une automobiliste de 85 ans Animaux concernés Plusieurs marcassins Bilan communiqué La conductrice est indemne

Collision avec des marcassins sur la RN175

La collision s’est produite sur un axe reliant Pontorson à Tanis. Les informations disponibles indiquent que la conductrice n’a pas été blessée ; aucun autre détail sur les circonstances ou les dégâts matériels n’a été communiqué.

La présence de jeunes sangliers peut surprendre, car ils se déplacent souvent avec la laie. Sur une route fréquentée, un animal qui traverse peut être suivi par d’autres : ralentir dès qu’on en aperçoit un est donc plus sûr que de poursuivre à la même allure.

Faune sauvage et sécurité routière : les bons réflexes

Face à un animal sur la chaussée, un coup de volant brusque peut entraîner une perte de contrôle ou une sortie de route. Je retiens surtout une règle simple : mieux vaut freiner fermement en restant dans sa voie que tenter une manœuvre d’évitement risquée.

Réduire sa vitesse à l’approche des zones boisées, des champs et des panneaux de passage d’animaux.

à l’approche des zones boisées, des champs et des panneaux de passage d’animaux. Garder une distance de sécurité afin de disposer de plus de temps pour réagir.

afin de disposer de plus de temps pour réagir. Éviter les gestes brusques si un animal traverse soudainement.

si un animal traverse soudainement. En cas de choc, s’arrêter dans un endroit sûr, signaler le danger et contacter les services compétents si nécessaire.

Ces précautions ne suppriment pas le risque, mais elles limitent les conséquences possibles d’un accident de la route impliquant un animal.

Circulation routière : rester vigilant sur la route de Pontorson

Sur la RN175, comme sur les autres axes du secteur, l’attention portée aux bas-côtés compte autant que l’observation de la chaussée. À la tombée du jour ou lorsque la visibilité baisse, adapter son allure laisse une marge de réaction supplémentaire.

Après cet accident, le bilan communiqué reste limité à une conductrice indemne et à plusieurs marcassins percutés. Dans le Sud-Manche, la prudence sur la route de Pontorson demeure essentielle face à la faune sauvage et au risque de collision.

Autres articles qui pourraient vous intéresser