700 000, le nombre de conducteurs sans permis de conduire en forte augmentation

Le chiffre fait froid dans le dos. En effet, plus de 700.000 automobilistes rouleraient sans le permis de conduire. Leur nombre a donc plus que doublé depuis 2009. Les deux tiers n’auraient d’ailleurs jamais passé le permis. La cause invoquée, le coût est beaucoup trop prohibitif. Il faut dire que ce précieux sésame vaut environ 1500 euros en moyenne en France, des chiffres qui varient selon les régions.

4,5% des accidents mortels

Les automobilistes sans permis représentent 1,4% des conducteurs selon la sécurité routière. Ils seraient directement impliqués dans plus de 4,5% des accidents mortels. Il est important de rappeler que rouler sans permis est passible de 15.000 euros d’amende et d’une peine de prison d’un an. Aujourd’hui, la voiture reste le moyen de locomotion préféré des Français et pourtant tous n’ont pas le permis. Le phénomène s’accélère, il a augmenté de plus de 30% en seulement cinq ans. Les auto-écoles sont actuellement mobilisées contre la réforme du permis de conduire. C’est un document nécessaire pour circuler en toute légalité quant à la souscription d’une assurance, c’est aussi obligatoire pour une bonne sécurité.

D’autres sanctions vous attendent

Si vous conduisez un véhicule qui ne correspond pas à la catégorie de votre permis de conduire, cela peut être considéré comme une conduite sans permis et engendrer les mêmes problèmes. En cas de retrait du permis, votre employeur peut vous licencier si votre travail nécessite l’usage d’un véhicule. Conduire une voiture sans permis reste un délit aux lourdes conséquences même si la prison n’est pas systématique.

Si l’on a pas le permis, on peut conduire une voiture sans permis. Il convient d’être âgé de 16 ans, d’assurer le véhicule, d’être titulaire du brevet de sécurité routière pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1988. En cas d’homicide involontaire lors d’un accident routier, le conducteur sans permis encourt des sanctions pénales, 5 ans de prison et plus de 75.000 euros d’amende. Il ne sert à rien d’assurer une voiture si l’on ne possède pas le permis, car l’assurance ne prendra jamais en charge les frais en cas d’accident.

Attention à votre assurance pour votre voiture

Comme vous avez pu le constater, les conséquences sont dramatiques puisque les accidents ne cessent de se multiplier sur le sol français. Vous devez alors être couvert, cela vous évite les désagréments que vous soyez responsable ou non de la situation. Il ne faut pas oublier que ce contrat est indispensable pour tous les véhicules, c’est aussi le cas des voitures sans permis. De plus, si vous avez écoulé tous les points, vous pourriez être contraint de rouler avec ces berlines moins séduisantes et performantes, mais très efficaces. Vous avez alors rendez-vous sur le site https://www.assurance-voitures-sans-permis.com/ puisque vous pourrez souscrire une assurance très facilement.

Contrairement aux idées reçues, même les voitures sans permis doivent forcément avoir une assurance.

Il faut choisir l’offre qui correspond à vos besoins et à vos habitudes, mais vous devez prévoir moins de 40 euros par mois.

Vous aurez une assistance pour la panne et un accident ainsi qu’une protection du conducteur.

Le second palier est facturé moins de 40 euros par mois, vous aurez en supplément le vol, l’incendie ainsi que les bris de glace.

Pour moins de 50 euros par mois, votre voiture sans permis sera assurée avec un contrat tous risques.

Ne négligez pas cette assurance dont le prix peut augmenter en fonction des départements et même des villes. Comme vous avez pu le comprendre, les accidents ne cessent de se multiplier, les assureurs réalisent alors des hausses des primes pour compenser ces dépenses de plus en plus conséquentes. Que ce soit pour une voiture classique ou une version sans permis, il est recommandé d’être vigilant et de se renseigner à propos des contrats disponibles par rapport à votre profil. Ne négligez pas cette souscription obligatoire puisqu’il est impossible de rouler en France sans ce contrat, vous vous exposez à une forte amende.