Le projet de loi sur l’homicide routier de retour à l’assemblée

C’est ce mardi 3 juin 2025 que l’Assemblée nationale se penche à nouveau sur un texte qui fait écho aux attentes profondes de nombreuses familles endeuillées : la création d’un délit d’homicide routier distinct dans le Code pénal français. Portée par des parlementaires convaincus qu’un simple homicide involontaire ne traduit pas la réalité dramatique de certains comportements au volant, cette proposition de loi revient aujourd’hui en deuxième lecture. Plus qu’un simple ajustement lexical, elle ambitionne de traduire juridiquement une exigence morale portée par des proches de victimes mais aussi par des professionnels engagés dans la défense des victimes d’accident de la route.

À travers ce texte, c’est tout un pan du droit pénal qui pourrait se redéfinir, avec pour objectif de mieux refléter la gravité de certaines fautes de conduite et de reconnaître le statut particulier de ces infractions commises dans des conditions aggravantes. Dans les lignes qui suivent, nous verrons pourquoi ce projet soulève autant d’émotions, comment il s’inscrit dans un cadre juridique existant, et de quelle manière il pourrait transformer l’accompagnement des victimes et de leurs proches. Il ne s’agit pas seulement de justice : il est question ici de mémoire, de reconnaissance et de prévention.

Comprendre les enjeux d’un nouveau qualificatif pénal

Le droit pénal repose sur des qualifications précises, qui ont une incidence directe sur la perception sociale d’un acte, mais aussi sur la peine encourue. Jusqu’à présent, la loi française distingue uniquement l’homicide volontaire et l’homicide involontaire, qui est retenu dans le cas d’accidents de la route. Or, dans certaines situations, l’émotion, publique, naît justement de ce décalage : un conducteur en état d’ivresse, sous l’emprise de stupéfiants, roulant à grande vitesse, qui cause un décès, est poursuivi pour homicide involontaire. Chacun comprendra que le mot “involontaire” heurte parfois chaque victime indirecte (on parle de victime par ricochet), chaque famille de victime, chaque association de défense des victimes et, plus globalement, chaque citoyen.

Il est compréhensible de s’interroger : pourquoi un tel décalage entre le ressenti des victimes et la qualification pénale ? La réponse réside dans l’architecture même du droit pénal, qui peine à appréhender des comportements à mi-chemin entre l’accident et l’acte criminel. Le législateur, avec cette proposition, souhaite combler ce vide en introduisant un délit autonome d’homicide routier, qui puisse traduire les circonstances aggravantes d’un comportement dangereux au volant.

L’idée ici est que le droit reconnaisse que certaines fautes ne soient plus vues comme des négligences mais comme des actes gravement irresponsables, quand bien même elles ne relèveraient pas de l’intention criminelle pure. C’est là l’objectif poursuivi par le député Éric Pauget, qui porte ce texte, touché par un drame survenu dans sa circonscription en 2022.

Pourquoi ce projet de loi suscite-t-il autant d’attente ?

L’émotion populaire autour des accidents mortels de la route ne date pas d’hier. Mais certaines affaires, portées sur le devant de la scène médiatique, ont joué un rôle déclencheur. Elles mettent en lumière des comportements routiers gravement fautifs qui restent, malgré leur extrême gravité, traités sous l’angle d’un délit souvent perçu comme atténuant : l’homicide involontaire dans un accident de la route.

Vous pourriez penser que les peines prévues actuellement suffisent à punir les auteurs. Pourtant, dans de nombreuses affaires, les proches expriment une frustration profonde à l’idée que l’acte ne soit pas reconnu dans toute sa dimension. Le sentiment que justice ne soit pas rendue dans sa plénitude est ravivé chaque fois que le mot “accident” est prononcé, alors que les circonstances sont tout sauf accidentelles : conduite sous stupéfiants, vitesse excessive, usage du téléphone, défaut de permis, autant de fautes majeures qui pourraient, si le texte est adopté, conduire à une requalification de l’infraction.

Il est essentiel que le législateur entende que l’attente est, déjà, symbolique. Qu’un tel projet aboutisse, pour les familles, ce serait un premier pas montrant que la société reconnait que la vie de leur proche a été prise non pas par malchance, mais par le choix délibéré de quelqu’un d’ignorer les règles élémentaires de la sécurité. Il faut que cela soit dit dans le droit, pour qu’elles puissent, peut-être, commencer à se reconstruire.

Les sanctions d’un homicide involontaire dans un accident de la route

Aujourd’hui, les circonstances aggravantes justifient une peine plus lourde et le fait qu’une ou plusieurs conditions aggravantes soient réunies — comme le refus d’obtempérer ou le délit de fuite — occasionnent des peines encourues plus élevées.

En matière de peine, le texte propose malheureusement (au sens où il ne va pas plus loin) un maintien des sanctions actuelles : 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende, pouvant aller jusqu’à 10 ans et 150.000 euros en cas de circonstances aggravantes cumulées.

Ce changement sémantique du nom de la loi aiderait aussi les professionnels de la justice, notamment les avocats, à mieux accompagner les familles dans leur parcours. Ceux qui œuvrent dans le domaine de la défense des victimes de la route savent à quel point les démarches sont longues, complexes et ô combien douloureuses. Mieux qualifier les faits, c’est aussi alléger une partie du poids que doivent porter les proches.

Prendre la mesure de l’impact sémantique dans la reconnaissance de la douleur

En attendant que des sanctions plus lourdes puissent être envisagées, ce qui serait peut-être plus facile si cette loi était créée, le droit, en validant cette loi, ne se contenterait pas de punir. Il dit aussi ce qui est acceptable ou non dans une société. En ce sens, il serait souhaitable que cette loi soit adoptée, car elle représenterait une forme de reconnaissance symbolique du tort causé à autrui. Pour les proches, il est essentiel que la justice nomme leur douleur et qu’elle reconnaisse que ce qui s’est produit n’était pas seulement une défaillance, mais un acte grave aux conséquences irréparables.

C’est justement ce que nous allons voir ensemble ci-dessous : la portée de ce texte dépasse le seul champ juridique. Il touche à l’éthique, à la mémoire, à la réparation morale. Il faut que la société dise que certains comportements au volant ne soient pas tolérables, et que cela soit inscrit noir sur blanc dans la loi. Vous comprendrez dès lors pourquoi tant de familles se mobilisent pour que ce texte voie enfin le jour.

Ayez conscience du poids des chiffres

Les statistiques peuvent paraître froides, mais elles éclairent cruellement la situation. En 2024, 3.190 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine. À cela s’ajoutent 233.000 blessés, dont près de 16.000 grièvement. Ces chiffres, aussi massifs soient-ils, masquent des réalités plus nombreuses encore : des familles brisées, des parcours de vie interrompus, des deuils qui n’en finissent pas.

Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, deux tiers des accidents mortels comportent au moins un facteur aggravant. L’alcool est présent dans 35% des cas, la vitesse dans 30%, les stupéfiants dans 18%. Ces éléments renforcent l’idée que les drames de la route ne relèvent pas toujours du simple aléa. Au contraire, ils sont, souvent, la conséquence directe de choix dangereux.

Il faudrait que ces données soient entendues, non comme un constat désabusé, mais comme un appel à agir. Et vite !