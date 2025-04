Panneau de limitation de vitesse vert sur nos routes : à quoi sert-il ?

Tableau comparatif des types de panneaux de vitesse

Type de panneau Couleur Fonction principale Obligation ? Limitation classique Rouge sur fond blanc Vitesse maximale autorisée Oui Panneau C4a (France) Bleu sur fond blanc Vitesse conseillée Non Panneau vert (UK et tests FR) Vert sur fond blanc Vitesse recommandée pour zones sensibles Non

Où trouve-t-on les panneaux verts ?

Zones scolaires

Parcs publics

Quartiers résidentiels

Zones à forte présence piétonne

Rues calmes où la sécurité est prioritaire

Pourquoi ce panneau vert me laisse perplexe ?

Je me suis posé une vraie question récemment en croisant un panneau de limitation de vitesse… avec une bordure verte. Je me suis dit : « C’est nouveau ? C’est obligatoire ? Est-ce que je risque une amende si je ne respecte pas cette vitesse ? »

Comme beaucoup d’automobilistes, je connaissais les panneaux rouges (ceux qui imposent une limite), mais celui-là… c’était la première fois. Et figure-toi que 1 Français sur 2 ne connaît pas ce nouveau panneau vert !

Alors, j’ai creusé un peu. Et ce que j’ai découvert pourrait bien changer notre manière de conduire.

Un panneau pas comme les autres : il conseille, il n’impose pas

Le panneau de limitation de vitesse vert ne fixe pas une obligation légale. Il suggère une allure adaptée à l’environnement. En clair : il nous fait confiance. C’est comme un petit coup de coude du bon sens qui nous dit :

“Hé, ici, ce serait bien de ralentir un peu, pour ta sécurité… et celle des autres.”

Et je trouve ça assez rafraîchissant. Pour une fois, la route ne nous parle pas comme à des enfants désobéissants, mais comme à des conducteurs responsables.

Un changement culturel plus qu’un changement de règle

On n’est plus dans la sanction automatique, mais dans la pédagogie. C’est un virage intéressant, tu ne trouves pas ? Et dans des endroits comme près des écoles ou des parcs, ça semble évident de lever le pied.

Ce type de panneau existe déjà au Royaume-Uni, souvent accompagné d’un petit texte “Advisory Speed Limit” (vitesse conseillée). Et dans certains quartiers en France, on commence à le tester aussi.

Personnellement, j’habite à côté d’une crèche. Et depuis qu’un de ces panneaux a été installé à l’entrée de ma rue, j’ai vu la différence. Les voitures passent moins vite, les parents traversent plus sereinement. Sans même que la police soit là.

Ce qu’il faut vraiment retenir

Voici ce que j’aimerais que tu gardes en tête la prochaine fois que tu verras un panneau vert :

Non, ce n’est pas une nouvelle obligation du Code de la route.

Oui, c’est un conseil à suivre… surtout dans des zones sensibles.

Non, tu ne seras pas verbalisé si tu roules à 50 au lieu de 30… mais ce serait dommage.

Oui, tu pourrais éviter un drame simplement en adaptant ta vitesse.

Vers une route plus humaine ?

Je vois ces panneaux comme un signe : on entre peut-être dans une ère où la prévention l’emporte sur la répression. Et ce n’est pas une mauvaise chose. On nous responsabilise, on nous invite à réfléchir, pas juste à obéir.

Avec le temps, ces panneaux verts pourraient même devenir interactifs, connectés à la météo ou au trafic. Ce n’est pas de la science-fiction : certaines villes y travaillent déjà.

Et toi ? La prochaine fois que tu croises un panneau de limitation de vitesse vert, tu lèveras un peu le pied… ou tu continueras comme si de rien n’était ?

Une conduite plus respectueuse

Finalement, ces nouveaux panneaux ne sont pas là pour nous piéger, mais pour nous guider. Le panneau de limitation de vitesse vert n’est pas qu’un ajout de plus au paysage routier : c’est un appel à une conduite plus attentive, plus respectueuse… et plus humaine.