Permis de conduire et visite médicale à 70 ans : ce qu’il faut savoir

Une étape obligatoire pour continuer à conduire ?

Vous avez peut-être entendu parler d’une nouvelle mesure qui pourrait bouleverser la vie des conducteurs seniors : l’obligation de passer une visite médicale à partir de 70 ans pour conserver son permis de conduire. Mais que signifie réellement cette proposition ? Est-ce justifié ou excessif ? Voici ce qu’il faut savoir.

Pourquoi un contrôle médical pour les conducteurs seniors ?

L’idée d’imposer un contrôle médical régulier à partir d’un certain âge n’est pas nouvelle. Dans plusieurs pays européens comme l’Espagne ou l’Italie, ces visites sont déjà une réalité. En France, cette obligation ne concerne actuellement que les conducteurs de véhicules professionnels ou ceux atteints de pathologies pouvant altérer leurs capacités.

Les statistiques montrent que les seniors sont impliqués dans 20 % des accidents de la route, souvent en raison d’une dégradation de certaines facultés comme la vue, le temps de réaction, ou encore la gestion du stress en situation d’urgence. Face à ces réalités, certains parlementaires souhaitent instaurer un contrôle médical tous les cinq ans après 70 ans.

Comment se déroulerait cette visite médicale ?

L’objectif de ce contrôle serait simple : vérifier que l’on est encore apte à prendre le volant en toute sécurité. Mais que comprendrait exactement cette visite ?

Un examen de la vue pour s’assurer que l’on voit correctement les panneaux et la route.

Une évaluation des réflexes et du temps de réaction.

. Un bilan de santé général pour détecter d’éventuelles pathologies affectant la conduite (troubles cognitifs, maladies cardiovasculaires, etc.).

Ce rendez-vous aurait lieu chez son médecin généraliste, qui pourrait alors décider si l’on peut continuer à conduire normalement, avec des restrictions (lunettes, conduite de jour uniquement, etc.), ou s’il est préférable d’arrêter.

Une mesure acceptée ou controversée ?

Le débat est vif. 60 % des Français y sont favorables, et 70 % soutiennent un contrôle spécifique pour les seniors. Certains y voient une avancée pour la sécurité routière, tandis que d’autres considèrent cette mesure comme une discrimination par l’âge.

Les opposants rappellent que l’âge n’est pas le seul facteur de risque : les jeunes conducteurs (18-24 ans) sont responsables de 37 % des accidents, bien plus que les seniors. De plus, certains soulignent le coût financier de cette mesure et le risque d’un accès inégal aux soins en fonction des territoires.

Que faire si l’on est concerné ?

Si cette mesure entre en vigueur, voici quelques conseils pour bien s’y préparer :

Anticiper les contrôles : réaliser régulièrement un bilan de santé, notamment de la vue et des réflexes.

Adapter sa conduite : éviter de conduire de nuit si la vision baisse, préférer des trajets courts et familiers.

: éviter de conduire de nuit si la vision baisse, préférer des trajets courts et familiers. Explorer d’autres solutions : envisager des modes de transport alternatifs (transports en commun, covoiturage, taxis).

Des interdictions massives ?

Faut-il craindre cette mesure ou la voir comme une évolution logique pour la sécurité de tous ? Une chose est sûre : la question du permis de conduire et de la visite médicale à 70 ans fait débat. Chacun doit y réfléchir en fonction de sa situation personnelle et de sa santé, car au final, l’important est de rouler en toute sécurité, pour soi et pour les autres.