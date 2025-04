Suppression des ZFE : vers la fin des zones à faibles émissions ?

La situation actuelle des ZFE en France

Nombre de villes concernées Obligation depuis Véhicules concernés (exemple Grand Paris + Lyon) Nombre total de véhicules en France Coût potentiel de suppression 43 agglomérations 1er janvier 2025 600 000 véhicules Crit’Air 3 39 millions 3,3 milliards d’euros

Ce que je me demande : faut-il vraiment supprimer les ZFE ?

Je ne sais pas vous, mais autour de moi, les discussions sur les ZFE (zones à faibles émissions) sont de plus en plus tendues. Entre les amis qui craignent de ne plus pouvoir rouler avec leur vieille voiture et les collègues qui s’inquiètent de la pollution, je sens une vraie fracture. Et maintenant, voilà qu’un projet de loi sur la suppression des ZFE est débattu à l’Assemblée nationale. Alors, est-ce la fin d’un outil écologique ou juste un ajustement nécessaire ?

Les ZFE, c’était quoi exactement ?

Les ZFE ont été mises en place dans 43 agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants depuis le 1er janvier 2025. Le but ? Réduire la pollution de l’air, qui tue environ 48 000 personnes chaque année en France.

Je me souviens d’avoir entendu un médecin dire : « Respirer en ville, c’est comme fumer passivement ». Cette phrase m’a marqué. On parle ici de santé publique, pas d’une lubie écolo.

Mais malgré cette ambition, ces zones sont devenues très impopulaires, notamment dans les villes moyennes. J’ai des amis à Grenoble et Montpellier (qui ont appliqué des ZFE sans y être forcées), et même là, le sujet divise les familles.

Pourquoi certains veulent les supprimer ?

Plusieurs raisons sont avancées, et je les comprends :

Une impression d’injustice sociale : tout le monde ne peut pas se payer une voiture électrique.

: tout le monde ne peut pas se payer une voiture électrique. Des décisions ressenties comme imposées d’en haut , sans assez de concertation locale.

, sans assez de concertation locale. Un climat anti-écologie punitive, alimenté par certains discours politiques.

Et c’est là qu’intervient ce projet de loi. Un vote surprise en commission fin mars a approuvé la suppression des ZFE. L’idée ? Alléger la pression sur les conducteurs, surtout en période de crise.

Le gouvernement tente un rétropédalage

Face à ce coup de tonnerre, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a proposé un amendement pour réintroduire les ZFE, mais seulement dans les zones où la pollution dépasse les seuils réglementaires.

Concrètement, ça voudrait dire :

Les ZFE ne seraient plus obligatoires partout , mais seulement là où l’air est réellement nocif.

, mais seulement là où l’air est réellement nocif. Des dérogations seraient plus largement prévues.

seraient plus largement prévues. Des aides seraient envisagées pour les ménages les plus modestes.

C’est un peu comme si le gouvernement disait : “Ok, on garde le principe, mais on l’assouplit.”

Ce que ça change pour vous (et moi)

Personnellement, je roule encore avec une vieille voiture Crit’Air 3. Donc je suis directement concerné. Si j’habitais à Lyon ou Paris, je serais déjà dans l’illégalité. Mais dans ma ville, rien n’est encore appliqué… pour l’instant.

Alors, que faut-il faire ?

Voici ce que j’en retiens :

Si vous vivez dans une grande ville , suivez de près les décisions locales. Certaines agglomérations pourraient maintenir les ZFE, même si la loi est assouplie.

, suivez de près les décisions locales. Certaines agglomérations pourraient maintenir les ZFE, même si la loi est assouplie. Si vous êtes en zone rurale ou périurbaine , il y a de fortes chances que vous soyez épargné.

, il y a de fortes chances que vous soyez épargné. Avant de changer de voiture, attendez de voir ce qui est voté. Rien ne sert de courir au concessionnaire.

Ce que disent les députés

Le débat à l’Assemblée est électrique. Voici quelques positions :

Les écologistes : ils veulent maintenir les ZFE mais avec plus de soutien (transports en commun, primes à la conversion).

: ils veulent maintenir les ZFE mais avec plus de soutien (transports en commun, primes à la conversion). La droite et l’extrême droite : pour la suppression pure et simple, au nom de la liberté de circuler.

: pour la suppression pure et simple, au nom de la liberté de circuler. Le centre et Horizons : très divisés, certains veulent assouplir sans supprimer.

Un député résumait bien la situation : “Mieux vaut des ZFE imparfaites que pas de ZFE du tout.” Et franchement, je pense qu’il n’a pas tort.

À quoi faut-il s’attendre maintenant ?

Le projet de loi sera débattu toute cette semaine. Il pourrait profondément changer la réglementation sur les zones à faibles émissions, voire entraîner leur suppression totale. Mais attention : la France risque alors de devoir rembourser plus de 3 milliards d’euros à Bruxelles, car ces zones faisaient partie des engagements européens.

Donc, d’un côté, il y a les citoyens qui râlent. De l’autre, l’Europe qui pourrait réclamer son dû. Et au milieu, nous, les conducteurs, un peu perdus.

Suppression des ZFE ou simple pause ?

Alors, la suppression des ZFE sera-t-elle votée ? Ou va-t-on juste adapter le système pour mieux prendre en compte les réalités locales ? Je n’ai pas la réponse, mais ce débat me semble salutaire.

Parce que oui, on veut respirer un air plus pur. Mais on ne veut pas non plus laisser des millions de gens au bord de la route. Ce que je souhaite, c’est qu’on trouve un équilibre juste entre écologie et justice sociale.

En tout cas, je vais suivre de près ce projet de loi sur la suppression des ZFE, car ses conséquences pourraient bien bouleverser notre quotidien à tous.