Vignette Crit’Air 2 : ces véhicules bientôt bannis des routes, suis-je concerné ?

Les véhicules Crit’Air 2 seront bientôt interdits dans certaines zones françaises, à commencer par Grenoble. Entre inquiétudes des automobilistes et promesses d’un air plus pur, que faut-il vraiment retenir ? J’ai décortiqué pour vous l’essentiel, avec un ton clair, humain et des infos utiles pour tous ceux qui, comme moi, se posent de vraies questions sur leur mobilité.

Tableau récapitulatif des zones et dates d’interdiction envisagées

Ville Véhicules concernés Date prévue d’interdiction Report possible ? Paris Crit’Air 3 Janvier 2025 Non Grenoble Crit’Air 2 Juillet 2025 Oui, jusqu’en 2028 Lyon Crit’Air 2 Janvier 2028 Initialement 2026

Infographie : véhicules Crit’Air 2, qu’est-ce que ça englobe ?

Diesel : immatriculés entre 2011 et 2016

immatriculés entre 2011 et 2016 Essence : entre 2006 et 2010

entre 2006 et 2010 Représentent une large partie des véhicules encore en circulation

Pourquoi ces restrictions ? Une question de santé publique

Honnêtement, quand j’ai entendu parler de cette interdiction à Grenoble, ma première réaction a été : Encore une règle compliquée ! Puis j’ai creusé. Et ce que j’ai découvert m’a fait réfléchir.

La pollution de l’air reste un problème majeur dans les grandes villes. Les véhicules Crit’Air 2, bien qu’encore récents pour certains, émettent encore beaucoup de particules fines et d’oxydes d’azote.

Grenoble, déjà très engagée sur les questions environnementales, veut donc passer à la vitesse supérieure. Objectif : améliorer la qualité de l’air en réduisant les sources de pollution mobile.

Ce que ça change concrètement pour moi… et pour vous

J’habite à proximité d’une ZFE, et mon véhicule est classé Crit’Air 2. Alors forcément, je me sens concerné. Et si vous êtes comme moi, voici ce que vous devez garder en tête :

Vous ne pourrez plus circuler dans certaines zones à partir de juillet 2025

Un report à 2028 est envisagé à Grenoble pour laisser le temps de s’adapter

à Grenoble pour laisser le temps de s’adapter Des aides existent pour changer de véhicule ou adopter une autre mobilité

Grenoble consulte ses habitants : une chance de se faire entendre

Ce que je trouve encourageant, c’est que la ville a lancé une consultation citoyenne. Jusqu’au 10 avril 2025, les Grenoblois peuvent donner leur avis. Ça prouve que ce n’est pas une décision imposée brutalement.

Personnellement, j’ai participé au questionnaire. C’est rapide, et c’est important. Nous avons tous un mot à dire sur notre avenir de conducteur.

Alternatives à la voiture : oui, mais comment ?

Changer de véhicule, c’est un gros budget. Mais il existe d’autres options, plus accessibles et souvent plus durables :

Transports en commun renforcés : tramways, bus, tickets subventionnés

: tramways, bus, tickets subventionnés Mobilité douce : pistes cyclables, trottinettes, vélos électriques

: pistes cyclables, trottinettes, vélos électriques Auto-partage : voitures en libre-service, pratiques et économiques

Astuce : Pensez à vérifier les aides locales pour l’achat de vélos électriques ou l’abonnement aux transports.

Et si la vignette Crit’Air n’était pas si fiable ?

J’ai lu que des associations, comme 40 millions d’automobilistes, critiquent l’efficacité du système Crit’Air. Selon elles, les vignettes ne reflètent pas toujours la réalité des émissions.

Un exemple ? Mon collègue a une voiture Crit’Air 2 super bien entretenue, qui pollue moins que certaines classées Crit’Air 1. C’est injuste, non ? D’où l’appel à revoir le système et à mieux prendre en compte les contrôles techniques.

Une tendance nationale inévitable

Grenoble n’est pas un cas isolé. À Lyon et Paris, les restrictions se multiplient. D’ici 2028, la plupart des grandes villes auront interdit les Crit’Air 2.

Il devient donc indispensable d’anticiper la transition, que ce soit en changeant de véhicule, en adaptant ses trajets ou en explorant de nouvelles solutions de mobilité.

Quels impacts sur l’économie locale ?

Je discutais récemment avec mon garagiste, qui s’inquiète de la chute des ventes de voitures diesel. Mais il voit aussi une opportunité dans les voitures électriques.

Les garages s’adaptent, les entreprises de location investissent dans des flottes propres. Et le secteur du vélo explose, notamment grâce aux aides proposées par les collectivités.

Ne pas subir, mais agir

J’avoue que j’étais un peu perdu au début. Mais aujourd’hui, je comprends mieux les enjeux. Si vous êtes comme moi, concerné par ces mesures, voici ce que je vous conseille :

Informez-vous localement : chaque ville a son calendrier

: chaque ville a son calendrier Profitez des aides disponibles

Participez aux consultations citoyennes

Expérimentez les nouvelles mobilités, ne serait-ce que ponctuellement

Car oui, les véhicules Crit’Air 2 vont être bannis de certaines routes françaises. Mais ce changement peut aussi être l’occasion de repenser nos habitudes de déplacement… en mieux.