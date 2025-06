Les bougies parfumées sont bien plus qu’un simple élément de décoration : elles allient esthétique, ambiance chaleureuse et bien‐être olfactif pour transformer n’importe quelle pièce en un espace apaisant et accueillant. En combinant l’éclat dansant de la flamme à des parfums soigneusement élaborés, elles créent une expérience sensorielle unique, idéale pour se détendre, se concentrer ou simplement apporter une touche de raffinement à son intérieur. Découvrez nos Bougies parfumées

Historique et évolution des bougies parfumées

L’histoire des bougies remonte à l’Antiquité, lorsque les Égyptiens utilisaient des torches et des lampes à huile pour s’éclairer. Ce n’est qu’au Moyen Âge que la cire d’abeille devint un matériau prisé pour la fabrication de bougies, notamment en raison de son parfum naturel et de sa combustion plus propre que la graisse animale. Cependant, le concept de bougie parfumée, tel que nous le connaissons aujourd’hui, émerge véritablement au XVIIIe siècle, lorsque les artisans italiens et français commencèrent à ajouter des essences florales et des huiles essentielles dans la cire pour masquer les odeurs désagréables des maisons closes et des tavernes.

Au fil des décennies, l’industrie a continué d’innover : apparition de la paraffine au XIXe siècle, développement de mélanges de cires végétales (soja, colza) à la fin du XXe siècle, et émergence de parfums toujours plus sophistiqués au XXIe siècle. Aujourd’hui, les bougies parfumées sont devenues un incontournable de la décoration d’intérieur, plébiscitées tant pour leur design que pour leurs vertus relaxantes ou tonifiantes selon les fragrances choisies.

Les différentes catégories de bougies parfumées

Par type de cire

Il existe plusieurs types de cire utilisés dans la fabrication des bougies parfumées :

Cire de paraffine : Issue du raffinage du pétrole, elle est la plus courante pour sa capacité à diffuser intensément les parfums. Toutefois, certains consommateurs lui reprochent son impact environnemental et le risque de dégagement de substances nocives.

Issue du raffinage du pétrole, elle est la plus courante pour sa capacité à diffuser intensément les parfums. Toutefois, certains consommateurs lui reprochent son impact environnemental et le risque de dégagement de substances nocives. Cire d’abeille : Naturelle et valorisée depuis des siècles, elle offre une combustion lente et une légère odeur sucrée ancrée dans les notes florales. Elle est souvent privilégiée par les puristes de l’aromathérapie.

Naturelle et valorisée depuis des siècles, elle offre une combustion lente et une légère odeur sucrée ancrée dans les notes florales. Elle est souvent privilégiée par les puristes de l’aromathérapie. Cire de soja : Fabriquée à partir de fèves de soja, cette cire végétale est biodégradable, brûle plus longtemps et génère moins de suie. Elle permet une diffusion douce des parfums, idéale pour un usage quotidien.

Fabriquée à partir de fèves de soja, cette cire végétale est biodégradable, brûle plus longtemps et génère moins de suie. Elle permet une diffusion douce des parfums, idéale pour un usage quotidien. Cire de colza : Autre cire végétale populaire, elle partage de nombreuses qualités avec la cire de soja, en brûlant lentement et de manière régulière. Elle est également souvent certifiée sans OGM.

Par type de contenant

Les contenants influencent à la fois l’esthétique et la performance olfactive :

Verre transparent : Classique et intemporel, il laisse apparaître la flamme et la couleur de la cire. Il convient à tous les styles de décoration.

Classique et intemporel, il laisse apparaître la flamme et la couleur de la cire. Il convient à tous les styles de décoration. Verre dépoli ou coloré : Ajoute une touche de raffinement et protège davantage la flamme des courants d’air. Les dégradés de teintes permettent de jouer sur l’ambiance visuelle.

Ajoute une touche de raffinement et protège davantage la flamme des courants d’air. Les dégradés de teintes permettent de jouer sur l’ambiance visuelle. Céramique : Robuste et souvent réutilisable, elle offre un aspect artisanal. Les motifs gravés ou peints rendent chaque bougie unique.

Robuste et souvent réutilisable, elle offre un aspect artisanal. Les motifs gravés ou peints rendent chaque bougie unique. Métal : Idéal pour un style industriel ou contemporain, il peut être en laiton, en cuivre ou en acier inoxydable poli. Il protège la bougie et peut servir de boîte de rangement après usage.

Comment choisir des bougies parfumées de qualité ?

Qualité des ingrédients et traçabilité

Pour s’assurer d’une expérience olfactive optimale et d’une flamme saine, il est essentiel de vérifier la provenance des matières premières :

Origine des huiles essentielles : Les parfums naturels (oeuvres d’assemblage d’huiles essentielles) garantissent une diffusion plus subtile et offrent souvent des bienfaits aromathérapeutiques. Préférez des bougies indiquant clairement l’utilisation d’huiles essentielles 100 % pures et chémotypées.

Les parfums naturels (oeuvres d’assemblage d’huiles essentielles) garantissent une diffusion plus subtile et offrent souvent des bienfaits aromathérapeutiques. Préférez des bougies indiquant clairement l’utilisation d’huiles essentielles 100 % pures et chémotypées. Cire végétale vs cire de paraffine : Alors que la paraffine peut dégager des substances dérivées du pétrole, la cire végétale (soja, colza) est une option plus saine et écologique. Opter pour une cire certifiée biologique est un gage supplémentaire de qualité.

Alors que la paraffine peut dégager des substances dérivées du pétrole, la cire végétale (soja, colza) est une option plus saine et écologique. Opter pour une cire certifiée biologique est un gage supplémentaire de qualité. Certification et labels : Certifications comme ECOCERT, US DA ou RSPO (pour l’huile de palme durable) valident le respect de normes environnementales et sociétales.

Intensité et tenue du parfum

L’intensité du parfum dépend de plusieurs facteurs :

Concentration en parfum : Elle doit être indiquée (généralement entre 6 % et 12 % pour une bougie haut de gamme). Une concentration élevée assure une diffusion odorante plus puissante.

Elle doit être indiquée (généralement entre 6 % et 12 % pour une bougie haut de gamme). Une concentration élevée assure une diffusion odorante plus puissante. Surface de diffusion : Les bougies à grand diamètre offrent une surface de fonte plus large, libérant ainsi davantage de parfum rapidement. Les bougies plus étroites conviendront aux petits espaces ou à une diffusion discrète.

Les bougies à grand diamètre offrent une surface de fonte plus large, libérant ainsi davantage de parfum rapidement. Les bougies plus étroites conviendront aux petits espaces ou à une diffusion discrète. Temps de combustion recommandé : Les fabricants conseillent souvent de ne pas dépasser 3 à 4 heures par utilisation pour garantir une combustion efficace et préserver la qualité du parfum.

Les principaux parfums et leurs effets

Notes florales

Les notes florales (rose, jasmin, gardénia, lavande) sont parmi les plus prisées pour leur caractère apaisant et romantique. La lavande, par exemple, est largement utilisée pour ses vertus relaxantes, favorisant le sommeil et réduisant le stress. Le jasmin, quant à lui, procure une sensation de bien‐être et peut contribuer à équilibrer l’humeur.

Notes fruitées

Les fragrances à base de fruits (citron, orange, agrumes, fruits rouges) apportent une touche de fraîcheur et de dynamisme. Le citron possède des vertus stimulantes pour la concentration, tandis que les accord de fruits exotiques (mangue, ananas) transforment instantanément une pièce en un lieu chaleureux et éveillé.

Notes boisées et épicées

Les notes boisées (santal, cèdre, bois de gaïac) et épicées (cannelle, muscade, clou de girofle) conviennent parfaitement pour instaurer une atmosphère cosy et enveloppante, particulièrement appréciées durant l’automne ou l’hiver. Elles évoquent souvent la chaleur d’un feu de cheminée ou l’ambiance tamisée d’un salon chic.

Notes gourmandes et orientales

Inspirées des mille et une nuits, les notes orientales (ambre, vanille, oud) et gourmandes (caramel, chocolat, café) sont synonymes de douceur et de réconfort. Elles sont idéales pour une ambiance cocooning, propice à la détente et à la convivialité. Les parfums gourmands, tout en étant sucrés, parviennent à créer une atmosphère sophistiquée grâce à des accords complexes.

Conseils pour intégrer les bougies parfumées à votre décoration

Choix des couleurs et des formes

La cohérence visuelle est essentielle pour une décoration réussie. Pour un intérieur minimaliste, privilégiez des bougies unies dans des tons neutres (blanc, beige, gris clair). Dans un salon aux accents scandinaves, des bougies en cire naturelle non colorée ou dans des photophores en bois clair se marient parfaitement. Pour un style bohème, osez les teintes chaudes (ocres, terracotta) ou pastel (rose poudré, vert amande) et des contenants en céramique à motifs ethniques.

Dispositions et mise en scène

Multiplier les points lumineux crée du contraste et met en valeur l’espace :

Centre de table : Disposez trois bougies de hauteurs différentes sur un plateau métallique ou en bois brut pour instaurer un point focal sur la table basse ou la table à manger.

Disposez trois bougies de hauteurs différentes sur un plateau métallique ou en bois brut pour instaurer un point focal sur la table basse ou la table à manger. Cheminée et étagères : Sur un manteau de cheminée, alternez des bougies pilier et des photophores alignés, en jouant avec les hauteurs et la profondeur. Sur des étagères flottantes, placez des bougies dans des récipients fermés (verre ou porcelaine) pour varier les textures.

Sur un manteau de cheminée, alternez des bougies pilier et des photophores alignés, en jouant avec les hauteurs et la profondeur. Sur des étagères flottantes, placez des bougies dans des récipients fermés (verre ou porcelaine) pour varier les textures. Salle de bain et chambre : Créez une ambiance spa en regroupant plusieurs bougies chauffe‐plat parfumées à la lavande ou à l’eucalyptus autour de la baignoire. Dans la chambre, optez pour une bougie parfumée à la camomille ou à la rose près du chevet pour faciliter l’endormissement.

Accords avec les textiles et accessoires

Pour renforcer l’harmonie décorative, faites correspondre la couleur du contenant ou de la cire avec un élément textile (coussin, plaid, rideau). Par exemple, une bougie au verre bleu peut rappeler un coussin d’appoint dans le même ton, créant une cohésion subtile. Dans un intérieur plus éclectique, vous pouvez jouer sur le contraste des styles : une bougie contemporaine au design épuré mettra en valeur un fauteuil vintage, tandis qu’une bougie au relief artisanal soulignera un canapé moderne.

Bénéfices santé et bien‐être

Vertus relaxantes et anxiolytiques

Les huiles essentielles de lavande, de camomille romaine ou de néroli, diffusées par la flamme d’une bougie, ont démontré des effets apaisants sur le système nerveux. Elles peuvent aider à réduire l’anxiété, favoriser un sommeil réparateur et atténuer certaines tensions psychologiques. Allumer une bougie parfumée à base d’huiles essentielles naturelles avant le coucher peut contribuer à abaisser la fréquence cardiaque et à induire un état de relaxation propice à un sommeil de qualité.

Stimulation cognitive et concentration

Des études suggèrent que des odeurs fraîches et vives, comme celles du romarin, de la menthe poivrée ou du citron, peuvent améliorer la vivacité de l’esprit et la concentration. Installer une bougie parfumée au romarin dans un espace de travail ou une bibliothèque peut stimuler la mémoire, accroître la vigilance et favoriser une meilleure productivité, en particulier lors des périodes de révision ou de travail prolongé.

Amélioration de la qualité de l’air intérieur

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la qualité de l’air intérieur a un impact direct sur la santé respiratoire et le bien‐être global. Bien que l’utilisation excessive de bougies artisanales à base de paraffine puisse émettre des composés organiques volatils (COV), les bougies élaborées à partir de cires végétales et d’huiles essentielles pures peuvent contribuer à assainir l’atmosphère. Certaines plantes d’intérieur, lorsqu’elles sont associées à des bougies parfumées, améliorent également la qualité de l’air en absorbant les polluants.

Faire ses propres bougies parfumées : guide pratique

Matériel nécessaire

Fabriquer vos propres bougies parfumées est une activité ludique qui permet de personnaliser totalement l’odeur, la forme et la couleur. Voici le matériel de base :

Cire : Choisissez de la cire de soja ou de colza, de préférence biologique.

Choisissez de la cire de soja ou de colza, de préférence biologique. Huiles essentielles ou fragrances : Sélectionnez des huiles essentielles pures ou des parfums spécialement formulés pour les bougies. Veillez à ce qu’ils soient adaptés à la diffusion par la chaleur.

Sélectionnez des huiles essentielles pures ou des parfums spécialement formulés pour les bougies. Veillez à ce qu’ils soient adaptés à la diffusion par la chaleur. Mèches : Optez pour des mèches en coton tressé ou des mèches en bois pour un crépitement authentique.

Optez pour des mèches en coton tressé ou des mèches en bois pour un crépitement authentique. Récipients : Verres, pots en céramique, boîtes métalliques ou moules en silicone de la forme souhaitée.

Verres, pots en céramique, boîtes métalliques ou moules en silicone de la forme souhaitée. Thermomètre : Indispensable pour contrôler la température de fusion de la cire (entre 60 °C et 70 °C pour la plupart des cires végétales).

Indispensable pour contrôler la température de fusion de la cire (entre 60 °C et 70 °C pour la plupart des cires végétales). Bouilloire double‐fond ou bain‐marie : Permet de faire fondre la cire lentement sans risque de surchauffe.

Permet de faire fondre la cire lentement sans risque de surchauffe. Bâtonnets de mélange : Pour homogénéiser la cire et les parfums.

Pour homogénéiser la cire et les parfums. Étiquettes et décorations : Facultatif, pour personnaliser vos créations (ruban, étiquette en kraft, dessin au pochoir, etc.).

Étapes de fabrication

Préparation : Installez votre plan de travail, protégez‐le avec du papier kraft ou un vieux torchon. Préparez vos contenants en les nettoyant et en fixant la mèche au centre (à l’aide d’un point de colle chaude ou d’une goutte de cire fondue). Fusion de la cire : Portez de l’eau à ébullition dans la bouilloire double‐fond. Placez la quantité de cire souhaitée dans le récipient supérieur et surveillez la température avec le thermomètre : une fois que la cire atteint environ 65 °C, éteignez le feu. Ajout du parfum : Laissez redescendre la cire autour de 55 °C, puis ajoutez les huiles essentielles ou la fragrance. La proportion habituelle est de 6 à 10 % du poids total de cire (par exemple, 10 g de parfum pour 100 g de cire). Mélangez doucement pendant 1 à 2 minutes pour assurer une bonne dispersion. Versement de la cire : Versez la cire parfumée dans les contenants préalablement préparés, en veillant à maintenir la mèche droite. Pour cela, vous pouvez fixer la mèche à l’aide d’un support en bois ou d’une pince collée sur le bord du récipient. Prise et étiquetage : Laissez la cire refroidir à température ambiante pendant plusieurs heures (4 à 6 heures). Une fois la surface bien solidifiée, coupez la mèche à environ 0,5 cm du bord. Étiquetez vos bougies avec le nom du parfum et la date de fabrication pour suivre leur fraîcheur.

Bougies parfumées et développement durable

Choisir des bougies éco‐responsables

De plus en plus de fabricants s’engagent en faveur de l’environnement en proposant des bougies élaborées à partir de cires 100 % végétales et d’huiles essentielles issues de l’agriculture biologique. Pour vous assurer de la dimension écologique d’un produit, vérifiez :

Conditionnement recyclable : Privilégiez les bougies vendues dans des contenants réutilisables ou recyclables (verre, métal).

Privilégiez les bougies vendues dans des contenants réutilisables ou recyclables (verre, métal). Emballages secondaires limités : Un simple étui en carton recyclé est suffisant pour protéger le produit. Évitez les emballages plastique superflus.

Un simple étui en carton recyclé est suffisant pour protéger le produit. Évitez les emballages plastique superflus. Labels et certifications : Recherchez les mentions « certifié biologique » (Ecocert, Cosmébio) ou « Fair For Life » pour les producteurs qui garantissent une rémunération juste aux cultivateurs d’huiles essentielles.

Réduction des déchets et réutilisation

Pour prolonger la vie de vos contenants, ne jetez pas systématiquement la jarre une fois la bougie consumée. Nettoyez‐la avec de l’eau chaude et un peu de liquide vaisselle pour enlever les résidus de cire, puis réutilisez‐la comme pot à crayons, petit vase à fleurs sèches ou pot de rangement pour vos épices. Les lucioles‐mèches en bois récupérées peuvent servir à fabriquer des bougies artisanales maison ultérieurement.

Bougies parfumées pour chaque saison

Printemps et été : fraîcheur et légèreté

Au printemps, misez sur des parfums floraux légers (pivoine, lilas, muguet) pour accompagner le renouveau de la nature. Pour l’été, les notes fruitées (pastèque, melon, fruits rouges) et aquatiques (algue marine, sel marin) procurent une sensation de fraîcheur idéale lors des chaudes journées. Disposez des bougies dans des photophores en verre transparent pour jouer sur les reflets et refléter la lumière naturelle.

Automne et hiver : chaleur et cocooning

Quand les températures baissent, privilégiez des senteurs épicées (cannelle, gingembre, cardamome) et boisées (cèdre, pin, santal) pour recréer une ambiance réconfortante. Les notes de vanille, de chocolat chaud ou de marron glacé évoquent instantanément la convivialité et invitent à des moments cocooning autour d’une tasse de thé ou d’un plaid douillet. Disposez vos bougies sur un plateau en métal vieilli ou en bois foncé pour souligner cette atmosphère chaleureuse.

Conseils de sécurité et d’entretien

Règles de base pour une utilisation sereine

Emplacement sécurisé : Placez vos bougies sur des surfaces stables et ininflammables (table en bois massif, plateau métallique, marbre). Évitez les surfaces plastiques ou instables qui pourraient basculer.

Placez vos bougies sur des surfaces stables et ininflammables (table en bois massif, plateau métallique, marbre). Évitez les surfaces plastiques ou instables qui pourraient basculer. Distance des objets inflammables : Gardez un espace d’au moins 30 cm autour de la flamme, loin des rideaux, des textiles ou des livres.

Gardez un espace d’au moins 30 cm autour de la flamme, loin des rideaux, des textiles ou des livres. Surveillance constante : Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance, surtout en présence d’enfants ou d’animaux domestiques. Éteignez toujours la bougie avant de quitter la pièce.

Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance, surtout en présence d’enfants ou d’animaux domestiques. Éteignez toujours la bougie avant de quitter la pièce. Longueur de la mèche : Avant chaque utilisation, coupez la mèche à environ 0,5 cm pour éviter les flammes trop hautes ou la formation de fumée noire. Une mèche bien entretenue contribue à une combustion régulière et à une diffusion optimale du parfum.

Avant chaque utilisation, coupez la mèche à environ 0,5 cm pour éviter les flammes trop hautes ou la formation de fumée noire. Une mèche bien entretenue contribue à une combustion régulière et à une diffusion optimale du parfum. Extinction de la flamme : Utilisez un éteignoir ou soufflez doucement pour ne pas projeter de gouttelettes de cire chaude. Évitez d’éteindre une bougie en soufflant violemment.

Entretien pour prolonger la durée de vie

Première utilisation : Laissez la bougie brûler suffisamment longtemps (environ 2 h) pour que la surface de la cire soit entièrement fondue. Cela évite la formation d’un puits au centre et assure une combustion homogène par la suite.

Laissez la bougie brûler suffisamment longtemps (environ 2 h) pour que la surface de la cire soit entièrement fondue. Cela évite la formation d’un puits au centre et assure une combustion homogène par la suite. Élimination des débris : Si des particules de mèche tombent dans la cire, retirez‐les à l’aide d’une pincette ou d’un bâtonnet pour préserver la propreté du brûlage.

Si des particules de mèche tombent dans la cire, retirez‐les à l’aide d’une pincette ou d’un bâtonnet pour préserver la propreté du brûlage. Stockage approprié : Conservez vos bougies dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil et des variations de température pour préserver leur parfum et leur texture. Un simple couvercle ou un film plastique suffisent pour protéger la surface de la cire.

Idées cadeaux et occasions spéciales

Coffrets personnalisés

Offrir des bougies parfumées sous forme de coffrets est une excellente idée cadeau pour de nombreuses occasions : fête des mères, fêtes de fin d’année, pendaison de crémaillère, Saint‐Valentin. Un coffret combinant trois bougies aux parfums complémentaires (floral, fruité, boisé) permet à la personne de découvrir différentes ambiances et de choisir celle qui lui convient le mieux à chaque moment.

Événements festifs

Pour un mariage, un baptême ou un anniversaire, distribuez des bougies personnalisées aux invités. Vous pouvez faire graver un message, une date ou un motif sur le contenant. Les bougies souvenirs symbolisent la lumière partagée et la convivialité, créant un lien entre les participants.

Box DIY pour initiés

Pour les amateurs de loisirs créatifs, offrez une box « fabrique tes bougies parfumées » comprenant tous les matériaux nécessaires (cire, mèches, huiles essentielles, contenants, thermomètre, etc.) et un guide pas à pas. Cela permet une expérience ludique et pédagogique, idéale en famille ou entre amis.

Guide d’achat : où trouver les meilleures bougies parfumées ?

La qualité des bougies parfumées dépend fortement de l’expertise du fabricant et de la provenance des ingrédients. Voici quelques pistes pour orienter votre choix :

Boutiques spécialisées en aromathérapie : De nombreuses enseignes dédiées aux huiles essentielles proposent également des bougies artisanales, élaborées selon des formules respectueuses de l’environnement et de la santé.

De nombreuses enseignes dédiées aux huiles essentielles proposent également des bougies artisanales, élaborées selon des formules respectueuses de l’environnement et de la santé. Artisans locaux et créateurs : Dans de nombreuses villes, des artisans fabriquent des bougies de manière artisanale, souvent à base de cire d’abeille ou de soja. Privilégiez les marchés de créateurs pour découvrir des produits uniques et soutenir l’économie locale.

Dans de nombreuses villes, des artisans fabriquent des bougies de manière artisanale, souvent à base de cire d’abeille ou de soja. Privilégiez les marchés de créateurs pour découvrir des produits uniques et soutenir l’économie locale. Magasins de décoration haut de gamme : Les enseignes spécialisées dans l’ameublement et la décoration d’intérieur présentent souvent des gammes de bougies premium, avec des parfums élaborés par des nez reconnus.

Les enseignes spécialisées dans l’ameublement et la décoration d’intérieur présentent souvent des gammes de bougies premium, avec des parfums élaborés par des nez reconnus. Sites en ligne spécialisés : Des plateformes e‐commerce se focalisent exclusivement sur les bougies parfumées et proposent souvent des abonnements mensuels pour découvrir de nouvelles senteurs.

Des plateformes e‐commerce se focalisent exclusivement sur les bougies parfumées et proposent souvent des abonnements mensuels pour découvrir de nouvelles senteurs. Grande distribution : Certaines enseignes de grande distribution ont élargi leur offre pour inclure des bougies de qualité moyenne à prix abordable, souvent produites en masse. Veillez à vérifier la composition avant d’acheter.

Questions fréquentes (FAQ)

La bougie parfumée est-elle dangereuse pour la santé ?

Lorsqu’elle est confectionnée à partir de cires végétales (soja, colza) et d’huiles essentielles pures, une bougie parfumée ne présente pas de risque particulier. Il convient toutefois d’éviter les bougies à base de paraffine ou contenant des parfums synthétiques peu transparents, qui peuvent émettre des composés organiques volatils (COV). Veillez à aérer régulièrement la pièce et à ne pas laisser la bougie brûler trop longtemps pour réduire l’accumulation de fumée.

Comment prolonger la diffusion du parfum ?

Pour maximiser la diffusion :

Laissez la bougie brûler au moins 2 heures pour que la cire fonde uniformément jusqu’aux bords du récipient lors de la première utilisation.

Positionnez la bougie dans une pièce à température modérée (entre 18 °C et 22 °C) pour éviter que la cire ne fige trop rapidement.

Choisissez un emplacement dégagé, sans courants d’air, pour éviter une combustion irrégulière.

Coupez la mèche avant chaque usage afin de favoriser une flamme stable et une diffusion constante du parfum.

Peut-on mélanger plusieurs bougies parfumées dans une même pièce ?

Il est tout à fait possible de mélanger plusieurs bougies pour créer un parfum d’ambiance personnalisé. Veillez cependant à choisir des notes complémentaires et à ne pas allumer plus de trois bougies parfumées simultanément dans une même pièce afin d’éviter une surcharge olfactive et garantir une combustion optimale.

Bien plus qu’un simple accessoire

Les bougies parfumées sont bien plus qu’un simple accessoire décoratif : elles incarnent l’art d’allier esthétique, ambiance et bien‐être. En choisissant des ingrédients de qualité, en adoptant une utilisation responsable et en variant les parfums selon les saisons ou les occasions, vous transformez votre intérieur en un cocon modulable et personnalisé. Que vous soyez amateur de fragrances florales, d’effluves fruitées ou de senteurs boisées et épicées, il existe une bougie adaptée à chaque envie et à chaque moment de la journée. Pour découvrir une sélection variée et qualitative de Bougies parfumées, rendez‐vous sur le site de Bougies Créatives.