« Cat’s Eyes » sur TF1 : ce qui change dans la programmation dès le lundi 2 novembre

Pourquoi TF1 ne diffuse-t-elle qu’un épisode de Cat’s Eyes le lundi 2 novembre ? Et quand découvrir la suite des aventures des sœurs Chamade ? La programmation télévisée change de rythme : la chaîne propose l’épisode 7 à 21 h 10, puis réserve le dernier volet de la saison au lundi 9 novembre. Pour les téléspectateurs habitués à deux épisodes par soirée, cette nouvelle grille peut surprendre. Elle ne signifie toutefois ni une déprogrammation ni une interruption de la série télévisée : il s’agit d’un décalage du final, qui prolonge l’attente d’une semaine.

Je comprends que ce changement puisse compliquer les habitudes du lundi soir. Imaginez Claire, qui avait prévu de regarder les deux derniers épisodes d’affilée : elle devra finalement patienter jusqu’à la semaine suivante pour connaître le dénouement. Le calendrier est simple, mais il mérite d’être vérifié avant de s’installer devant la télévision. Voici les horaires et les principales informations à retenir sur cette diffusion et les épisodes concernés.

Soirée Épisode annoncé À retenir Lundi 2 novembre Épisode 7, « Haute voltige » Un seul inédit à 21 h 10 sur TF1 Lundi 9 novembre Épisode 8, « Une dernière nuit au musée » Dernier épisode de la saison 2

Cat’s Eyes sur TF1 : un épisode inédit le lundi 2 novembre

Le lundi 2 novembre, TF1 programme l’épisode 7 de la saison 2 à 21 h 10. Intitulé « Haute voltige », il constitue l’unique inédit de la soirée. Le huitième épisode, qui clôt la saison, n’est donc pas diffusé dans la foulée.

Ce choix rompt avec le rythme des semaines précédentes, où deux volets étaient proposés le même soir. Pour qui consulte rapidement la grille des programmes, la différence peut passer inaperçue : mieux vaut retenir que la soirée du 2 novembre ne mène pas directement au grand final.

Pour suivre l’actualité de la fiction et retrouver les informations utiles sur ses personnages, vous pouvez aussi consulter cet article consacré à la série Cat’s Eyes. L’essentiel, ce lundi, tient en une règle facile à retenir : un épisode inédit, puis une semaine d’attente.

Pourquoi la diffusion ralentit avant le final

Les éléments communiqués sur la programmation ne donnent pas de motif détaillé à ce changement. Il est donc préférable de ne pas lui attribuer une raison certaine, qu’il s’agisse d’audience, de stratégie publicitaire ou d’un choix éditorial. Le fait vérifiable est plus sobre : TF1 espace les deux derniers épisodes et place le final le lundi 9 novembre.

Ce rythme crée un rendez-vous distinct pour le dénouement. À titre d’exemple, Marc, qui suit la fiction en famille, peut regarder l’épisode 7 le 2 novembre puis garder la soirée suivante pour le dernier chapitre, au lieu de découvrir les deux épisodes à la suite. C’est une petite modification de calendrier, mais elle change concrètement la façon de suivre la saison.

Un calendrier clair pour les deux derniers épisodes

Le 2 novembre : épisode 7, « Haute voltige », à 21 h 10.

épisode 7, « Haute voltige », à 21 h 10. Le 9 novembre : épisode 8, « Une dernière nuit au musée », annoncé comme le final de la saison 2.

épisode 8, « Une dernière nuit au musée », annoncé comme le final de la saison 2. Entre les deux soirées : une semaine sépare les deux derniers volets à la télévision.

La saison 2 compte donc huit épisodes selon le calendrier annoncé ici. Certaines présentations peuvent évoquer par erreur un « épisode 9 » ; le dernier volet indiqué pour le 9 novembre est bien le huitième épisode.

Comment suivre Cat’s Eyes sans manquer le dernier épisode

Pour éviter toute confusion, je conseille de vérifier la grille des programmes le jour même, surtout si vous aviez pris l’habitude de regarder deux épisodes chaque lundi. Le dernier rendez-vous annoncé est le 9 novembre ; les disponibilités en rattrapage peuvent, elles, dépendre des modalités de mise en ligne de la chaîne.

Les spectateurs qui s’intéressent aussi aux interprètes peuvent retrouver un échange avec Camille Lou et Tom Leeb à propos de leur niveau en italien dans cet entretien autour de la série. Pour le visionnage, retenez surtout le calendrier : le lundi 2 novembre, un seul épisode inédit de Cat’s Eyes sur TF1, puis le final une semaine plus tard. C’est ce changement de programmation télévisée qui guidera la diffusion des derniers épisodes.

Autres articles qui pourraient vous intéresser