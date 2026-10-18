Jessica Lange fustige le manque de générosité de FX envers « American Horror Story »

Jessica Lange, FX, American Horror Story et la générosité d’une production télévisuelle sont au cœur d’un vieux grief qui reste parlant : pourquoi des acteurs finissent-ils leur journée de tournage sans transport organisé, après une nuit de travail ? Lors d’une discussion publique, l’actrice est revenue sur les conditions de travail de la saison 3, tournée à La Nouvelle-Orléans. Elle a raconté que les comédiens devaient reprendre le volant après des nuits de tournage, parfois vers 4 ou 5 heures du matin.

Ce reproche vise un détail concret, mais il dépasse la question d’une voiture avec chauffeur. Dans une série d’horreur, les horaires nocturnes et les journées prolongées font partie du décor de production ; la sécurité du trajet retour, elle, ne devrait pas en être un élément secondaire. Je trouve la remarque de Lange d’autant plus nette qu’elle ne porte pas sur un privilège spectaculaire : elle concerne une mesure pratique, après des heures de travail. Plus de dix ans après la saison concernée, l’anecdote rappelle que la rémunération des acteurs ne résume pas, à elle seule, la qualité des conditions de travail.

Le contraste est presque ironique : une série télévisée capable de mettre en scène les pires cauchemars n’aurait pas prévu de solution pour le retour de son équipe au petit matin. Le récit de Jessica Lange remet ainsi sur la table une question très actuelle dans l’industrie audiovisuelle : qui assume la responsabilité du trajet lorsque le tournage se termine au milieu de la nuit ?

Jessica Lange critique FX après les tournages nocturnes d’American Horror Story

Le souvenir évoqué par Lange concerne le tournage de la troisième saison, Coven, à La Nouvelle-Orléans. Selon son récit, les acteurs rentraient par leurs propres moyens après certaines nuits de travail, à une heure où la fatigue peut peser autant que le manque de sommeil.

Je retiens surtout le caractère précis de son reproche : elle ne formule pas une critique générale de la série, mais pointe l’absence d’un dispositif de transport. C’est une anecdote concrète, qui met en lumière une décision de production et ses conséquences possibles pour celles et ceux qui quittent le plateau à l’aube.

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Un retour à 4 ou 5 heures du matin, un détail qui change tout

Le premier repère chiffré est simple : Lange situe les retours autour de 4 ou 5 heures du matin. Ce chiffre ne mesure pas à lui seul la durée des journées, mais il suffit à comprendre pourquoi la question du transport ne relève pas seulement du confort.

Le second repère tient à l’ancienneté du souvenir : la saison 3 remonte à plus d’une décennie. Malgré le temps écoulé, l’actrice a décrit ce point comme un grief qui n’avait pas disparu. À mes yeux, cette persistance montre que les détails logistiques peuvent laisser une trace durable, même lorsque le public ne voit que le résultat à l’écran.

Générosité de la production : au-delà de la rémunération des acteurs

Dans le débat sur la générosité de FX, la rémunération des acteurs n’est qu’une partie de l’équation. Les conditions de travail comprennent aussi les horaires, la sécurité, les pauses et l’organisation des déplacements. Un véhicule avec chauffeur n’efface pas les contraintes d’un tournage nocturne, mais il peut limiter un risque évitable au moment où l’équipe est la plus fatiguée.

Je pense à une scène très ordinaire : une comédienne termine une longue nuit, récupère ses affaires et doit encore conduire jusqu’à son logement. Ce n’est pas une anecdote personnelle sur le plateau de la série, mais une situation facile à imaginer, et précisément celle que le récit de Lange fait surgir. La production télévisuelle se juge aussi dans ces moments invisibles, loin des projecteurs et des costumes inquiétants.

Prévoir les retours après les tournages qui se terminent tard, plutôt que de laisser chaque membre de l’équipe improviser.

après les tournages qui se terminent tard, plutôt que de laisser chaque membre de l’équipe improviser. Adapter les horaires lorsque la fatigue devient un facteur de risque, en particulier après une nuit complète de travail.

lorsque la fatigue devient un facteur de risque, en particulier après une nuit complète de travail. Clarifier les moyens disponibles avant le tournage, afin que les équipes sachent qui contacter et comment rentrer.

La série d’horreur s’appuie sur des peurs fictives, mais les trajets nocturnes sont bien réels. Les récits de phénomènes inquiétants dans différentes régions, comme ces signalements de clowns ayant inquiété des habitants, rappellent d’ailleurs combien la peur peut aussi s’inviter hors de l’écran. Ici, le sujet est plus terre-à-terre : la sécurité du personnel après le tournage.

Une critique qui dépasse le cas d’American Horror Story

Lange a également fait son retour dans l’univers d’American Horror Story après une longue absence, ce qui a ravivé l’intérêt pour ses souvenirs de tournage. Son expérience donne du poids à ses propos, sans transformer pour autant une anecdote en bilan complet de la politique de FX.

Je préfère garder cette distinction en tête : le témoignage documente un grief précis, pas l’ensemble des pratiques d’une chaîne ou d’une production. Mais il pose une question pertinente pour toute l’industrie audiovisuelle : lorsqu’une équipe travaille de nuit, les mesures de sécurité doivent-elles être considérées comme un supplément ou comme une part normale de l’organisation ? À mes yeux, la réponse est claire.

La franchise a aussi montré combien l’horreur peut se nourrir de lieux et de récits familiers. Pour prolonger cette réflexion sur les peurs qui sortent parfois de la fiction, on peut lire ce récit consacré à des clowns signalés dans le Nord-Pas-de-Calais. Le parallèle s’arrête là : dans le cas de Jessica Lange, le point essentiel reste la responsabilité de FX envers les équipes d’American Horror Story, la générosité de la production, la rémunération des acteurs et leurs conditions de travail.

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