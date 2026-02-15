Maria Franca Ferrero, l’héritière discrète du géant du chocolat Ferrero, s’éteint à 87 ans avec un étonnant aveu : « Je n’aimais pas le chocolat »

Quand j’ai appris le décès de Maria Franca Ferrero en février dernier, j’ai d’abord pensé à cette phrase que les médias ont largement relayée : elle n’aimait pas le chocolat. C’est presque ironique, non ? Héritière d’un géant du chocolat mondialement reconnu, présidente d’honneur d’une entreprise familiale qui façonne les envies sucrées depuis des décennies, et pourtant, les friandises ne la tentaient guère. À 87 ans, elle s’est éteinte dans sa résidence d’Alba, au cœur du Piémont, laissant derrière elle un empire bâti sur des marques iconiques comme Nutella et Kinder. Son histoire mérite qu’on s’y arrête, bien au-delà du simple communiqué de presse. C’est celle d’une femme qui a incarné la discrétion dans un monde de paillettes publicitaires, et dont l’influence sur l’industrie alimentaire mondiale fut colossale sans jamais faire de bruit.

L’aveu de son aversion pour le chocolat résonne comme une confession tardive, presque libératrice. Elle qui a gouverné une machine de production capable d’inonder les rayons de mille variations caramélisées n’a jamais succombé à la tentation. C’est un détail qui humanise cette figure de pouvoir, souvent invisible aux yeux du grand public. Son décès marque la fin d’une époque, celle où une femme pouvait naviguer dans les arcanes d’une multinationale sans chercher les projecteurs. Pendant plus de cinquante ans, elle a œuvré en arrière-plan, consolidant l’héritage laissé par son mari Michele Ferrero, créateur visionnaire et défunt en 2015.

Élément Détails clés Nom complet Maria Franca Fissolo Ferrero Année de décès 2026 (12 février) Âge au décès 87 ans Lieu de résidence Alba, Piémont (Italie) Rôle principal Présidente d’honneur du groupe Ferrero Marques majeures du groupe Nutella, Kinder, Ferrero Rocher Période de gouvernance Plus de 50 ans en arrière-plan

Une vie loin des projecteurs malgré un pouvoir immense

Maria Franca n’a jamais recherché la célébrité, contrairement à nombreux héritiers qui adorent se montrer. Elle représentait cette vieille garde de l’entrepreneuriat italien, celle qui croit que l’argent n’a besoin ni de cris ni de fanfare pour exister. Son ascension s’est faite discrètement, aux côtés d’un homme visionnaire. Michele Ferrero avait transformé une petite confiserie familiale en mastodonte international, mais c’est ensemble qu’ils ont solidifié cet édifice, loin de la scène médiatique italienne.

Durant ces décennies, elle a assisté à la métamorphose spectaculaire du géant du chocolat : expansion en Europe, puis conquête des marchés asiatiques et américains. Elle a vu Nutella devenir un phénomène culturel, un rituel du petit-déjeuner pour des millions de personnes. Pendant ce temps, elle restait dans l’ombre, gérant les aspects humains et stratégiques de l’entreprise familiale, s’assurant que les valeurs fondatrices ne se perdraient pas dans la course effrénée à la croissance.

Une discrétion calculée et respectée

Ce qui frappait les observateurs avertis, c’était la manière dont elle incarnait la retenue. Pas de déclarations fracassantes, pas de scandales publics, pas de guerres de succession étalées dans la presse. Elle opérait selon un principe simple : laisser la qualité des produits parler d’elle-même. Cette philosophie a contraint l’industrie alimentaire mondiale à la respecter, même sans la connaître personnellement.

Ses enfants, dont Giovanni Ferrero qui dirigeait le groupe depuis, ont hérité de cette discrétion bienveillante. Ils n’ont jamais dû défendre publiquement leur légitimité, car le socle était déjà établi. La mère avait assuré que le passage de témoin se ferait en douceur, sans les déchirements qu’on observe souvent dans les dynasties familiales moins bien gérées. Son absence sera d’ailleurs difficile à combler, non par ses déclarations publiques manquantes, mais par le vide qu’elle laisse dans l’architecture invisible du pouvoir.

Nutella, Kinder et les défis d’une industrie alimentaire en mutation

On ne peut parler de Maria Franca Ferrero sans évoquer le portefeuille colossal qu’elle a contribué à préserver. Nutella représente à lui seul un marché de plusieurs milliards d’euros annuels. Depuis sa création en 1964, cette pâte à tartiner a dominé les rayons mondiaux, au point que beaucoup oublient l’existence de concurrents. Mais cette réussite n’a pas été automatique ; elle a demandé une adaptation constante aux attentes des consommateurs et aux régulations.

Le groupe Ferrero a dû naviguer dans un labyrinthe de problématiques qui auraient pu enrayer une machine moins bien huilée. Les débats autour des ingrédients controversés ont à plusieurs reprises mis le projecteur sur les produits phares. Maria Franca, qui avait traversé des décennies de transformation du marché, savait comment gérer ces crises avec pragmatisme. Elle comprenait que les consommateurs évoluaient, que les valeurs sanitaires et éthiques prendraient toujours plus de poids.

Kinder : l’innovation qui s’est heurtée à la réalité

Kinder est un autre pilier de l’empire Ferrero, particulièrement en Europe et en Asie. Ces petites surprises chocolatées, emblématiques pour plusieurs générations d’enfants, ont toutefois connu des turbulences. Les incidents liés à la sécurité des jouets intégrés ont parfois écorné l’image du produit, forçant l’entreprise à renforcer ses contrôles qualité.

Ces défis auraient pu paralyser certaines organisations, mais le groupe Ferrero a su s’adapter. Des modifications dans la conception des produits ont été mises en œuvre pour garantir davantage de sécurité aux consommateurs les plus jeunes. C’est là qu’on perçoit la marque de Maria Franca : elle avait inculqué à son équipe une philosophie de responsabilité envers les clients, et non juste une quête effrénée de profit.

Les tensions entre tradition et modernité dans une entreprise familiale

Gérer une entreprise familiale de cette envergure, c’est jongler avec plusieurs mondes. D’un côté, les anciens, attachés aux méthodes qui ont marché pendant des décennies. De l’autre, les jeunes générations et leurs collaborateurs externes pressant pour l’innovation rapide. Maria Franca a dû trouver l’équilibre fragile qui permet à une institution de survivre sans devenir un musée figé.

Elle s’est appuyée sur les forces du groupe : une capacité de production sans égale, une distribution mondiale sans rivale, une reconnaissance de marque qui frôle la perfection. Mais elle savait aussi que cela ne suffirait pas. L’industrie alimentaire s’automatisait, se numérisait, se réinventait constamment. Sous sa surveillance bienveillante, Ferrero a investi dans la recherche, dans les ressources humaines, dans la transformation digitale.

L’impact des décisions stratégiques passées sur le présent

Les choix qu’elle a accompagnés il y a vingt ou trente ans façonnent encore aujourd’hui la structure du groupe. Par exemple, l’acquisition et l’intégration de marques prestigieuses comme Ferrero Rocher n’ont jamais dilué l’essence de la maison mère. Chaque nouveau produit, chaque expansion géographique s’inscrivait dans une continuité voulue, réfléchie, jamais improvisée.

Cette patience stratégique paraît presque anachronique dans notre époque d’hyper-capitalisme où tout doit croître exponentiellement chaque trimestre. Pourtant, c’est exactement cette approche mesurée qui a permis au groupe Ferrero de dépasser les soubresauts économiques, les crises internationales, les changements de mode. Maria Franca incarnait cette sagesse du temps long, celle des patriarches qui bâtissent pour cent ans, pas pour le prochain rapport aux actionnaires.

Un aveu singulier : la femme qui n’aimait pas ce qu’elle vendait

Ce détail sur son aversion pour le chocolat a circulé lors de son décès, et beaucoup y ont vu une forme de coïncidence ou d’ironie. Pourtant, il révèle quelque chose de profond sur sa personnalité. Elle n’a jamais gouverné par passion pour le produit lui-même, mais par dévouement à l’entreprise et à son rôle de gardienne. Cela distingue les gestionnaires véritables des opportunistes.

Combien de dirigeants auraient basé leur légitimité sur l’amour personnel pour ce qu’ils vendent ? Maria Franca, elle, s’intéressait aux chiffres, aux processus, à la satisfaction client, à la pérennité de l’institution. Son impassibilité face aux tentations sucrées était presque une garantie de rigueur. Comment pourrait-on suspecter une femme qui n’avait aucun intérêt gourmand à favoriser la qualité ou à résister aux raccourcis ? Elle ne pouvait juger que sur des critères objectifs.

La philosophie du service plutôt que du plaisir personnel

Cet aveu tardif résume l’éthique de travail qu’elle avait infusée dans toute l’organisation. Le groupe Ferrero n’existait pas pour satisfaire les caprices personnels de ses propriétaires, mais pour servir des millions de clients avec constance et qualité. Maria Franca encarnait cette austérité noble, celle qu’on retrouve chez les entrepreneurs de la vieille garde, formés à l’école de l’effort et du devoir.

Il y a quelque chose de rassurant dans cette confession. Elle suggère que le groupe était aux mains de quelqu’un dont le jugement ne pouvait être biaisé par des préférences gustatives personnelles. Ses décisions en matière de formulation, de saveurs, d’innovation culinaire étaient prises avec une objectivité quasi scientifique. C’est probablement ce qui a permis à Nutella de rester stable et prévisible pendant soixante ans, quand beaucoup de produits concurrents disparaissaient ou s’égaraient.

La succession et l’héritage invisible

Giovanni Ferrero, le fils qui dirigeait le groupe au moment du décès de sa mère, a hérité non seulement d’une machine de production formidable, mais aussi d’une leçon implicite : l’humilité. Maria Franca n’a jamais cherché à se projeter dans une quelconque gloire personnelle. Elle savait que le vrai pouvoir se mesurait à la stabilité qu’on laisse derrière soi, pas aux applaudissements reçus.

Cet héritage immatériel est peut-être plus précieux que les brevets, les recettes ou les usines. C’est une philosophie de gestion qui valorise la pérennité sur le court-termisme, la qualité sur la quantité, le devoir sur l’éclat. Des générations entières de cadres et d’ouvriers chez Ferrero ont appris à travailler selon ces principes, créant une culture interne quasi immunisée contre l’improvisation.

Comment un géant du chocolat reste pertinent après un changement de garde

Les observateurs de l’industrie alimentaire scrutent maintenant comment le groupe évoluera sous la pleine responsabilité de Giovanni sans l’influence bienveillante de sa mère. Continuera-t-il à privilégier la stabilité et la prudence, ou adoptera-t-il une stratégie plus agressive d’expansion ? Les premiers signaux après février 2026 suggèrent une continuité respectueuse plutôt qu’une rupture.

Maria Franca aura laissé son organisation suffisamment bien structurée pour survivre à des crises qui mettraient à genoux des concurrents moins disciplinés. C’est la marque des grands gestionnaires : on ne les remarque que lorsqu’ils ne sont plus là et que tout continue de fonctionner impeccablement. Ses funérailles ont probablement attiré davantage de personnalités politiques et économiques que ses apparitions publiques n’auraient jamais pu le faire.

L’industrie alimentaire face aux défis actuels sans sa figure tutélaire

Au-delà du groupe Ferrero, l’industrie alimentaire mondiale perd une voix de la retenue et de la responsabilité. Les années 2020 ont vu émerger des scandales sanitaires, des révélations sur les pratiques sournoises, des demandes croissantes de transparence. Maria Franca représentait un temps où les grandes marques réussissaient à préserver leur réputation sans orchestrer de campagnes de relations publiques massives.

Son approche contrastait avec celle des groupes agroalimentaires qui jouaient sur les bords : minimiser les risques sanitaires, optimiser les marges au dépens de la qualité, utiliser le marketing pour transformer les faiblesses en forces. Ferrero n’a jamais eu besoin d’employer ces artifices. Sous sa gestion, la marque bénéficiait d’une confiance quasi inébranlable qui semblait naturelle, pas artificielle.

Les enjeux que Giovanni doit relever seul

La nouvelle génération de consommateurs pose des défis que l’ancienne garde n’avait pas envisagés. Les préoccupations sanitaires autour de certaines gammes se multiplient. Les attentes en matière de durabilité environnementale deviennent non-négociables. Les politiques anti-obésité se durcissent dans les pays développés. Comment continuer à vendre du plaisir sucré dans un contexte où le sucre devient presque un tabou ?

Giovanni Ferrero doit naviguer un terrain infiniment plus complexe que celui auquel sa mère faisait face. Les décisions radicales comme le retrait de certains produits de marchés clés deviennent monnaie courante. L’héritage maternel de discipline et de réflexion stratégique lui servira ici d’atout majeur. Sans cette formation implicite aux décisions difficiles prises avec calme, il risquerait de céder aux panic decisions qui détruisent les marques.

Une femme qui a façonné le goût de générations sans manger de chocolat

L’ironie sublime de l’histoire, c’est que Maria Franca Ferrero a influencé les palais de milliards de personnes sans jamais vraiment vibrer pour son produit phare. Elle a créé du plaisir sans le vivre, distribué de la joie sans la consommer. C’est une forme de grandeur souvent inaperçue : celle du serviteur qui renonce au fruit de son labeur pour préserver sa lucidité.

Pensez à la journée mondiale du Nutella, cet événement où des millions de personnes célèbrent une marque. Maria Franca observait cela sans doute avec une satisfaction tranquille, consciente que ce succès reposait sur des décisions prises avec des critères bien autres que le plaisir personnel. Elle représentait l’archétype du chef d’entreprise vertueux, celui dont les intérêts particuliers ne perturbent jamais le jugement.

Les ans qui ont suivi le décès de Michele Ferrero en 2015 auraient pu être délicats pour Maria Franca. Rester à la barre d’une organisation colossale après la perte de son compagnon de cinquante ans exigeait une force inimaginable. Elle l’a fait sans se plaindre, sans chercher les caméras, en consolidant ce qui devait l’être et en lâchant prise quand il était temps. Son départ en 2026 marque réellement la fin d’une ère.

Un aveu qui résonne à titre personnel et professionnel

Cet aveu final sur son aversion pour le chocolat ne diminue en rien sa stature. Au contraire, il l’élève. Cela signifie qu’elle était suffisamment confiante en ses convictions pour avouer, tardivement, une vérité qui aurait pu sembler dévastatrice pour son image. Une femme moins sûre d’elle aurait caché ce détail ou l’aurait nié. Elle l’a énoncé probablement avec un sourire, sachant que cela ne changerait rien aux faits : elle avait construit un empire qui continuerait sans elle.

Ce portrait peu flatté d’elle-même révèle aussi une certaine humilité, une absence totale de narcissisme. Elle ne prétendait pas être l’incarnation vivante de la marque Ferrero. Elle en était la gestionnaire, rien de plus, rien de moins. C’est cette distinction fondamentale entre l’ego et la responsabilité qui a fait d’elle une leader efficace sur plusieurs décennies.

L’héritage concret et les défis futurs du groupe

Sur le plan économique, l’entreprise familiale qu’elle laisse derrière elle est en position de force. Avec des marques comme Nutella, Kinder et Ferrero Rocher, le groupe contrôle une part colossale du marché confiserie-chocolat global. La question n’est pas sa survie, mais son évolution. Restera-t-elle fidèle aux principes de qualité et de discrétion, ou sera-t-elle tentée de chercher une croissance plus agressive ?

Les turbulences récentes de l’industrie alimentaire ne disparaîtront pas avec le changement de génération. Les problématiques de durabilité, d’éthique sourcing, de traçabilité continueront de peser. Maria Franca aurait probablement conseillé à son successeur de ne pas fuir ces enjeux, mais de les affronter avec transparence. C’était là sa marque personnelle : faire face plutôt que contourner.

Comment les marques du groupe s’adaptent à un monde post-2026

Giovanni Ferrero hérite aussi d’une question existentielle : comment vendre du sucre et du gras à une époque où la santé publique s’en alarme ? Les marques du groupe connaissent déjà des ajustements produits, des réductions caloriques, des formulations modifiées. Mais ces changements posent un risque : dénaturer le produit pour plaire aux critiques pourrait aussi décevoir les fidèles consommateurs.

C’est un équilibre que Maria Franca aurait géré avec son pragmatisme caractéristique. Elle n’aurait pas cherché à nier les problèmes sanitaires, mais elle n’aurait pas non plus accepté une humiliation en se voyant imposer des reformulations qui tueraient le produit. Son approche aurait probablement été : améliorer progressivement, communiquer honnêtement, laisser le client choisir en connaissance de cause.

Défi Impact potentiel Approche probable de Maria Franca Préoccupations sanitaires Perte de parts de marché, réglementations plus strictes Transparence et innovation graduelle Attentes en durabilité Pression sur les coûts, exigences de traçabilité Adoption pragmatique sans alibi marketing Concurrence émergente Fragmentation du marché, perte de dominance Préservation de la qualité comme moyen de différenciation Digitalisation du commerce Restructuration des circuits de distribution Adaptation stratégique sans perte de contrôle qualité Changements générationnels Évolution des goûts, nouvelles attentes produits Écoute active couplée à la préservation des valeurs fondatrices

La fin de cette belle histoire personnelle ne signifie pas la fin du géant du chocolat. Elle marque simplement un changement de main. Et contrairement à ce qui se passe trop souvent dans les dynasties, ce changement a été préparé pendant des décennies. Les structures sont en place, la culture d’entreprise est ancrée, les talents sont développés.

Le groupe Ferrero continuera à vendre du plaisir sucré à milliards de personnes, probablement sans que la majorité d’entre elles ne sauront jamais qui était Maria Franca Ferrero. C’est exactement comme elle l’aurait voulu. Son aveu final restera comme une petite énigme attachante : cette femme qui n’aimait pas ce qu’elle vendait et qui, par cette indifférence même, a garanti qu’on le vendrait avec intégrité.

