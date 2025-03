Black Mirror saison 7 : bande-annonce et date de diffusion

Une nouvelle saison pour nous retourner le cerveau

Si vous êtes fan de Black Mirror, vous allez être ravi : Netflix a enfin levé le voile sur la saison 7 de sa série la plus angoissante. Après une saison 6 qui a cartonné, la célèbre anthologie de Charlie Brooker revient pour explorer les dérives des nouvelles technologies. La bande-annonce vient d’être dévoilée, et avec elle, la date de sortie : rendez-vous le 10 avril 2025.

Ce qu’il faut savoir en un coup d’œil

Éléments clés Détails Date de sortie 10 avril 2025 Nombre d’épisodes 6 Acteurs principaux Awkwafina, Peter Capaldi, Paul Giamatti, Emma Corrin, Issa Rae… Thèmes abordés Intelligence artificielle, jeux vidéo immersifs, cyborgs Surprise pour les fans Suite de l’épisode culte « USS Callister »

Une bande-annonce intrigante

Comme toujours, Netflix a su surprendre ses abonnés en dévoilant une bande-annonce intense et mystérieuse. On y aperçoit des mondes dystopiques, des technologies inquiétantes et des personnages en proie à des situations extrêmes. Le tout est sublimé par une reprise envoûtante de Dream a Little Dream of Me, qui accompagne des images glaçantes.

L’une des grandes surprises de cette saison est le retour des personnages de « USS Callister », un épisode culte de la saison 4 qui parodiait Star Trek. Autre clin d’œil aux fans : Colin Ritman, issu du film interactif Bandersnatch, fera aussi une apparition. De quoi raviver la flamme des nostalgiques.

Un casting impressionnant

Pour cette nouvelle salve d’épisodes, Netflix n’a pas lésiné sur les moyens. On retrouve des acteurs de renom :

Peter Capaldi (Doctor Who)

(Doctor Who) Paul Giamatti (Winter Break)

(Winter Break) Awkwafina (Crazy Rich Asians)

(Crazy Rich Asians) Emma Corrin (The Crown)

(The Crown) Issa Rae (Barbie)

(Barbie) Rashida Jones (Parks & Recreation)

(Parks & Recreation) Cristin Milioti (How I Met Your Mother)

(How I Met Your Mother) Chris O’Dowd (The IT Crowd)

Ce casting éclectique promet des performances mémorables dans des récits toujours plus perturbants.

Que nous réserve la saison 7 ?

Si l’on se fie aux premières images, cette nouvelle saison explorera des thèmes technologiques brûlants comme :

L’ intelligence artificielle et ses implications effrayantes

et ses implications effrayantes Des jeux vidéo ultra-immersifs qui brouillent la frontière entre réel et virtuel

qui brouillent la frontière entre réel et virtuel Les cyborgs et l’évolution de l’humain face aux machines

face aux machines La place de la technologie dans nos sociétés et ses possibles dérives

Un rendez-vous à ne pas manquer

Après six saisons captivantes, Black Mirror revient plus sombre et plus fascinant que jamais. Avec une date de sortie fixée au 10 avril 2025, il ne reste plus qu’à patienter quelques semaines avant de découvrir ces six nouveaux épisodes qui promettent de nous faire frissonner. Une chose est sûre : cette saison 7 s’annonce aussi marquante que dérangeante. Alors, prêt à plonger dans un nouvel univers dystopique ?