La date de sortie de The Last of Us saison 2 enfin révélée : ce que vous devez savoir

Vous vous demandez quand reviendra votre série post-apocalyptique préférée ? J’ai une excellente nouvelle pour les fans impatients : la date de sortie de The Last of Us saison 2 a été officiellement annoncée pour le 13 avril 2025.

Ce qui vous attend dans cette nouvelle saison

En tant que journaliste spécialisé dans les séries télévisées, je suis avec attention l’évolution de cette adaptation qui a conquis le public. La deuxième saison se déroulera cinq ans après les événements de la première. Nous retrouverons Joel et Ellie vivant dans la commune de Tommy au Montana.

Cette nouvelle saison comprendra sept épisodes (contre neuf pour la première) et ne couvrira qu’une partie de l’intrigue du jeu vidéo The Last of Us Part 2.

Distribution : qui revient et qui arrive ?

Personnages Interprètes Joel Pedro Pascal Ellie Bella Ramsey Abby Kaitlyn Dever Dina Isabela Merced Jesse Young Mazine Mel Ariela Barer Nora Tati Gabrielle

Je suis particulièrement intrigué par l’arrivée de Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, personnage central de cette saison. D’autres talents rejoignent également le casting comme Catherine O’Hara (que vous connaissez peut-être de « Maman j’ai raté l’avion ») et Jeffrey Wright (« Casino Royale »).

Bande annonce en version française VF

Une série au succès remarquable

Je me souviens encore de l’engouement lors de la diffusion de la première saison en 2023. Avec 4,7 millions de téléspectateurs pour son épisode pilote, The Last of Us avait établi un record d’audience sur HBO, devenant le démarrage le plus regardé en 10 ans (juste derrière « House of the Dragon »).

La qualité de l’adaptation a également été reconnue par la profession, avec de nombreux Primetime Creative Arts Emmy Awards et des nominations dans cinq catégories majeures aux Primetime Emmys, notamment :

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur principal

Meilleure actrice principale

Meilleur réalisateur

Meilleur scénariste

L’avenir de la franchise

Si vous êtes passionné par cette série comme moi, voici une information qui devrait vous réjouir : selon Francesca Orsi de HBO, The Last of Us devrait s’étendre sur quatre saisons au total. Cela signifie que cette deuxième saison n’adaptera qu’une partie du jeu The Last of Us Part 2.

HBO a déjà confirmé qu’une troisième saison était en préparation, témoignant de la confiance du réseau dans cette production créée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann (directeur du studio Naughty Dog).

Pour patienter jusqu’au 13 avril 2025, je vous conseille de revisiter la première saison ou de découvrir les jeux vidéo originaux si ce n’est pas déjà fait. La date de sortie de The Last of Us saison 2 approche, et les fans peuvent commencer le compte à rebours!