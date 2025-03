Le duo 2Be3 G-Squad de retour : un come-back nostalgique et puissant !

Un retour attendu par les fans des années 90

Vous vous souvenez des boys bands qui faisaient vibrer les ondes FM dans les années 90 ? Impossible d’être passé à côté de 2Be3 et G-Squad, ces groupes iconiques qui ont marqué toute une génération avec leurs hits inoubliables. Aujourd’hui, Frank Delay et Chris Keller, deux figures emblématiques de cette époque, décident de raviver la flamme en reformant un duo explosif au sein de Génération Boys Band. Une tournée, un album, et une émotion toujours intacte : retour sur une aventure pleine de souvenirs.

Des tubes intemporels revisités

“Partir un jour”, “Baïla”, “Baby Come Back”… Ces titres ont rythmé les années 90 et restent aujourd’hui dans toutes les mémoires. Plutôt que de simplement répéter les versions originales, le duo apporte une touche de fraîcheur avec de nouveaux arrangements et une interprétation moderne, sans perdre l’énergie qui a fait leur succès.

Pourquoi ce retour maintenant ? Comme le souligne Chris Keller : “Les gens sont de plus en plus nostalgiques de cette époque un peu folle. Nos fans sont devenus parents et viennent avec leurs enfants, c’est incroyable !”

Un projet musical mais aussi un hommage

Si ce retour est un vrai cadeau pour les fans, il est aussi teinté d’émotion. Frank Delay et Chris Keller ont une pensée à chaque concert pour leurs anciens compagnons de scène disparus, Filip Nikolic (2Be3) et Quentin Elias (Alliage). Des moments forts, où la musique permet de prolonger l’héritage de ces figures emblématiques.

Une tournée et un album pour sceller ce retour

L’envie de remonter sur scène était trop forte pour les deux artistes, qui ont décidé de concrétiser leur retour avec un album, “Adulescent”, et une tournée. Le public répond présent, prouvant que la magie des boys bands opère toujours.

Ce qu’on y retrouve : Les plus grands tubes revisités

Des collaborations avec d’autres artistes nostalgiques de cette époque

Une énergie intacte, portée par des chorégraphies millimétrées

Entre nostalgie et nouveau souffle

Loin d’être un simple retour en arrière, ce projet est un pont entre les générations, permettant aux anciens fans de revivre leurs souvenirs tout en partageant cette expérience avec la nouvelle génération.

“Le DUO 2Be3 G-Squad est de retour, et c’est toute une époque qui revit avec eux !”