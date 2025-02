Pamela Anderson dans The Last Showgirl – La renaissance inattendue d’une icône de la pop culture

À 57 ans, Pamela Anderson fait son grand retour au cinéma dans le rôle bouleversant d’une showgirl de Las Vegas, marquant un tournant décisif dans sa carrière d’actrice.

Les chiffres clés du film

Information Détail Date de sortie 12 mars 2025 Durée de tournage 18 jours Réalisatrice Gia Coppola Casting principal Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Kiernan Shipka Bande originale « Beautiful That Way » par Miley Cyrus Genre Drame

Une transformation artistique surprenante

Quand on pense à Pamela Anderson, l’image de la célèbre sauveteuse d’Alerte à Malibu vient immédiatement à l’esprit. Pourtant, dans The Last Showgirl, l’actrice canadienne nous dévoile une facette totalement inédite de son talent. J’ai eu l’occasion d’assister à l’avant-première parisienne au MK2 Bibliothèque, où l’émotion était palpable dans la salle.

Le film nous plonge dans l’univers de Shelly, une danseuse de cabaret confrontée à la fermeture de l’établissement où elle se produit depuis 30 ans. Un rôle qui résonne particulièrement avec le parcours personnel de Pamela Anderson, comme elle me l’a confié : « Quand tu fais partie de la pop culture, c’est une bénédiction, mais dans le regard de certains, tu as aussi un déficit en termes de qualité de jeu. »

Une collaboration artistique d’exception

La réalisation signée Gia Coppola, petite-fille du légendaire Francis Ford Coppola, apporte une sensibilité unique au film. Le choix d’un tournage sur pellicule et l’utilisation d’objectifs spécialement conçus pour ce projet créent une atmosphère visuelle singulière qui mérite d’être découverte sur grand écran.

Jamie Lee Curtis, qui donne la réplique à Pamela Anderson, s’est totalement investie dans le projet. « Jamie Lee Curtis m’a prise par les épaules et m’a dit : ‘Tu sais, je fais ce film pour toi' », raconte Pamela Anderson avec émotion.

Un nouveau départ artistique

Ce rôle marque un véritable tournant dans la carrière de l’actrice. Après avoir brillé à Broadway dans le rôle de Roxie Hart (Chicago) en 2022, Pamela Anderson prouve qu’elle peut transcender son image de sex-symbol des années 90.

« J’ai toujours su que j’étais capable de faire tellement plus que ce que j’avais fait au cinéma, mais je ne pensais pas avoir un jour la chance de le faire », confie-t-elle. The Last Showgirl représente ainsi non seulement le récit d’une seconde chance pour son personnage, mais aussi pour l’actrice elle-même.

Une résonance particulière avec la culture française

Le film trouve un écho particulier en France, notamment grâce à ses références au cabaret parisien. « Ce que j’aime dans le fait d’être à Paris, c’est que Shelly est amoureuse de la France et de la culture du cabaret, notamment du Lido », explique Pamela Anderson lors de l’avant-première parisienne où elle a généreusement échangé avec ses fans.

Vers de nouveaux horizons

The Last Showgirl semble marquer le début d’une nouvelle ère pour Pamela Anderson. L’actrice enchaine déjà les projets, notamment aux côtés d’Elle Fanning dans Rosebushpruning et de Liam Neeson dans un remake attendu. « J’ai l’impression d’avoir enfin réussi à remonter à la surface et maintenant j’en veux plus », affirme celle qui prouve que la pop culture et le cinéma d’auteur peuvent coexister harmonieusement.

Pamela Anderson et The Last Showgirl nous rappellent qu’il n’est jamais trop tard pour se réinventer et que les secondes chances peuvent parfois mener aux plus belles surprises du cinéma.