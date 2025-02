PlayStation State of Play du 12 février 2025 : toutes les annonces marquantes

Le premier State of Play de 2025 a enfin eu lieu, et autant dire que Sony a mis les petits plats dans les grands pour nous offrir un aperçu des titres qui rythmeront les prochains mois. Alors, que faut-il retenir de cette conférence de 40 minutes ?

Un programme chargé en nouveautés

Avant d’entrer dans le détail, voici un récapitulatif rapide des annonces principales :

Jeu Type Date de sortie Monster Hunter Wilds Action-RPG 28 février 2025 Borderlands 4 FPS / Looter-Shooter 23 septembre 2025 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Remake 28 août 2025 Directive 8020 Survival-Horror 2 octobre 2025 Lost Soul Aside Action-RPG 30 mai 2025 Days Gone Remastered Remaster 25 avril 2025 Lies of P : Overture DLC Été 2025 Hell is Us Action-Aventure 4 septembre 2025 Saros Rogue-lite / Action 2026

Des jeux très attendus enfin datés

Borderlands 4 : le chaos reprend !

L’annonce tant attendue de Borderlands 4 a enflammé la soirée. Ce nouvel opus de Gearbox, toujours aussi déjanté, débarquera le 23 septembre 2025. L’univers post-apocalyptique coloré et l’humour qui ont fait le succès de la saga seront bien au rendez-vous. Une conférence dédiée est prévue ce printemps pour en apprendre davantage.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami a officialisé la date de sortie du remake de Metal Gear Solid 3 : rendez-vous le 28 août 2025. Fidèle à l’original, cette version proposera des graphismes modernisés sous Unreal Engine 5 ainsi qu’une refonte des animations et du gameplay.

Directive 8020 : l’horreur spatiale selon Supermassive Games

Les créateurs de Until Dawn et The Quarry reviennent avec un nouveau thriller horrifique mêlant science-fiction et tension psychologique. Dans Directive 8020, l’humanité envoie une mission interstellaire qui tourne au cauchemar lorsqu’une forme de vie alien mimétique s’infiltre à bord. Sortie prévue le 2 octobre 2025.

De belles surprises et des retours inattendus

Days Gone Remastered : Deacon St. John reprend la route

Les fans l’espéraient depuis longtemps et c’est désormais officiel : Days Gone revient sur PS5 avec une version remasterisée. Graphismes améliorés, temps de chargement réduits et nouveaux modes de jeu (dont un mode Horde Assault et un mode Speedrun), le tout pour une mise à jour de 10€ pour les possesseurs de la version PS4. Disponible le 25 avril 2025.

Lies of P : Overture – un DLC pour l’âme des marionnettes

Le souls-like inspiré de Pinocchio s’offre une préquelle avec Overture, prévue pour l’été 2025. De nouvelles zones, des ennemis redoutables et une narration enrichie devraient prolonger l’expérience pour les amateurs de défis corsés.

Saros : le retour de Housemarque

Le studio à l’origine de Returnal nous tease Saros, un rogue-lite ambitieux où chaque mort remodelera le monde du jeu. Le projet est prévu pour 2026, et bien que peu d’images aient été dévoilées, l’atmosphère sombre et l’ambition affichée suscitent déjà l’excitation.

Quelques jeux marquants en plus

Hell is Us , un jeu d’action-aventure mystérieux, sera disponible dès le 4 septembre 2025 .

, un jeu d’action-aventure mystérieux, sera disponible dès le . Shinobi: Art of Vengeance , un retour aux sources du jeu d’action en 2D pixel-art , arrivera le 29 août 2025 .

, un retour aux sources du jeu d’action en , arrivera le . Tides of Annihilation , un RPG d’action visuellement bluffant, a surpris avec son ambiance post-apocalyptique et son système de combat coopératif en solo .

, un RPG d’action visuellement bluffant, a surpris avec son ambiance et son système de . MindsEye , un TPS narratif SF, a été présenté comme un potentiel concurrent à GTA.

, un TPS narratif SF, a été présenté comme un potentiel concurrent à GTA. Sonic Racing CrossWorlds proposera une bêta fermée le 21 février 2025.

Un bilan mitigé ?

Si les fans attendaient des nouvelles de Death Stranding 2, Ghost of Yotei ou encore un remake de God of War, ces absences ont laissé un léger goût d’inachevé. Toutefois, Sony a clairement mis l’accent sur les jeux tiers, offrant ainsi une belle diversité d’expériences pour 2025 et au-delà.

Et vous, qu’avez-vous pensé de ce State of Play ? Y a-t-il un jeu que vous attendez avec impatience ?