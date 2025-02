Super Bowl 2025 : Chris Hemsworth, Charli XCX et Matt Damon illuminent les publicités

On se retrouve à quelques jours du Super Bowl 2025, et comme chaque année, l’excitation est à son comble. Mais au-delà du match entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles, et du spectacle de mi-temps de Kendrick Lamar, il y a un autre événement que j’attends avec impatience : les publicités du Super Bowl. Cette année, on dirait que les marques ont sorti le grand jeu avec des stars comme Chris Hemsworth, Charli XCX et Matt Damon. Alors, plongeons ensemble dans ce qui nous attend ! Les publicités du Super Bowl 2025 promettent d’être mémorables.

Le Super Bowl, bien plus qu’un match

Avant de plonger dans le vif du sujet, voici un petit tableau récapitulatif des événements clés :

Événement Détails Match Principal Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles Spectacle de Mi-Temps Kendrick Lamar Publicités Avec Chris Hemsworth, Charli XCX, Matt Damon, et bien d’autres ! Coût d’un Spot de 30 sec. Environ 8 millions de dollars

Un casting de stars pour des publicités explosives

Chaque année, les annonceurs déboursent des sommes astronomiques pour s’offrir quelques secondes d’attention pendant le Super Bowl. Et pour justifier ces dépenses, ils font appel aux plus grandes célébrités. Cette année, on a un véritable festival de stars :

Chris Hemsworth et Chris Pratt pour Ray-Ban Meta : Imaginez Thor et Star-Lord en pleine galerie d’art, confrontés à une banane scotchée au mur… C’est le genre de folie qu’on peut attendre de cette pub !

Imaginez Thor et Star-Lord en pleine galerie d’art, confrontés à une banane scotchée au mur… C’est le genre de folie qu’on peut attendre de cette pub ! Matt Damon et David Beckham pour Stella Artois : L’idée d’un jumeau caché de David Beckham, incarné par Matt Damon, est juste géniale. J’ai hâte de voir comment ils vont jouer avec cette idée.

L’idée d’un jumeau caché de David Beckham, incarné par Matt Damon, est juste géniale. J’ai hâte de voir comment ils vont jouer avec cette idée. Charli XCX et Matthew McConaughey pour Uber Eats : Un duo improbable qui promet d’être hilarant. Uber Eats semble jouer la carte de l’humour décalé cette année.

Un duo improbable qui promet d’être hilarant. Uber Eats semble jouer la carte de l’humour décalé cette année. Meg Ryan et Sydney Sweeney pour Hellmann’s : Revisiter la scène culte de « Quand Harry rencontre Sally » avec Meg Ryan et Sydney Sweeney ? C’est un pari audacieux, mais ça pourrait être très drôle.

Revisiter la scène culte de « Quand Harry rencontre Sally » avec Meg Ryan et Sydney Sweeney ? C’est un pari audacieux, mais ça pourrait être très drôle. Vin Diesel et Michelle Rodriguez pour Häagen-Dazs : Dom et Letty qui prônent la « slow life » ? C’est tellement inattendu que ça en devient intrigant.

Anecdote Personnelle

Je me souviens d’une année où j’avais organisé une soirée Super Bowl chez moi. Tout le monde était plus excité par les pubs que par le match lui-même ! C’est dire à quel point ces spots sont devenus un événement à part entière.

Les marques misent sur l’humour et l’originalité

D’après ce que j’ai pu voir, les marques semblent miser sur l’humour et l’originalité cette année. On a des scénarios complètement loufoques, des collaborations surprenantes et des clins d’œil à la pop culture. Bref, tout est fait pour marquer les esprits et créer le buzz.

Un Super Bowl qui promet d’être mémorable

Voilà, on a fait le tour des publicités du Super Bowl 2025 avec Chris Hemsworth, Charli XCX et Matt Damon. Entre les stars présentes, les scénarios originaux et l’humour omniprésent, on dirait que les marques ont vraiment mis le paquet cette année. J’ai hâte de voir ce que ça va donner ! Et vous, quelles sont les publicités que vous attendez le plus ?