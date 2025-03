Super Nanas : la bande-annonce du reboot live (avorté) fuite sur le web

Un projet oublié qui refait surface

Vous souvenez-vous du projet de série live-action des Super Nanas (Powerpuff) annoncé par CW en 2021 ? Si ce n’est pas le cas, c’est normal. Ce reboot, qui devait réinventer les célèbres héroïnes de Cartoon Network sous une forme plus adulte et réaliste, a été rapidement abandonné. Pourtant, contre toute attente, la bande-annonce de ce projet avorté vient de faire son apparition sur le web, grâce au travail de Lost Media Busters. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les réactions sont… mitigées.

Une réinterprétation qui divise

L’idée derrière ce reboot était simple : imaginer ce que seraient devenues Belle, Bulle et Rebelle une fois adultes. Dans cette version, les trois sœurs se sont séparées après une jeunesse marquée par la gloire et la popularité, avant de devoir se réunir à nouveau face à une menace imminente. Le scénario, porté par la scénariste Diablo Cody (connue pour Juno et Jennifer’s Body), avait pour ambition de moderniser la franchise et de toucher un public plus mature.

Cependant, après des mois de développement et même une phase de tournage, le projet a été mis de côté. La raison ? Un changement stratégique chez CW, récemment racheté par le groupe Nexstar, et une perte d’intérêt de la part de Warner Bros. pour cette adaptation.

Date Événement 2021 Annonce du projet par CW 2022 Développement et tournage de l’épisode pilote 2023 Annulation officielle de la série 2024 Fuite de la bande-annonce sur le web

Un accueil glacial de la part des fans

Dès sa mise en ligne, la bande-annonce a suscité une vague de réactions contrastées. Certains fans, curieux, ont voulu voir à quoi aurait pu ressembler cette adaptation, tandis que d’autres ont exprimé leur soulagement de ne jamais avoir eu à subir cette version des Super Nanas.

Il faut dire que les premières images donnent l’impression d’une parodie maladroite plutôt que d’une véritable adaptation ambitieuse. Entre dialogues forcés, blagues douteuses et effets spéciaux discutables, la bande-annonce semble confirmer les craintes initiales des fans.

Quelques réactions marquantes sur le web :

« On dirait un sketch raté du SNL. »

« Merci à celui qui a décidé d’annuler cette horreur ! »

« C’était peut-être une mauvaise idée, mais j’avoue que j’aurais regardé, juste par curiosité. »

super nanas powerpuff girls promo

Un reboot qui ne verra jamais le jour

Contrairement à d’autres projets qui renaissent après une fuite virale (comme Deadpool à l’époque), il est très peu probable que ce reboot des Super Nanas soit relancé. Warner Bros. a rapidement fait retirer la vidéo de plusieurs plateformes, et l’accueil général n’incite pas à espérer une seconde chance.

Finalement, cette bande-annonce est un témoignage fascinant d’un projet qui a failli voir le jour, avant d’être stoppé net. Et à en juger par la réaction des fans, on ne peut pas dire que l’annulation ait été une mauvaise décision…