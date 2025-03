The Last of Us 3 : une annulation qui sonne comme une claque pour les fans

Un rêve brisé pour les joueurs

Depuis des années, la communauté de joueurs attendait avec impatience un éventuel The Last of Us Part III. Après le succès incontesté des deux premiers opus, l’idée d’une suite semblait évidente. Pourtant, les dernières déclarations de Neil Druckmann, le créateur de la saga, ont mis un terme aux espoirs. Il a déclaré lors d’une interview récente : « Ne pariez pas sur plus de The Last of Us. Il se peut que ce soit terminé. »

Pourquoi cette décision ?

La décision de Naughty Dog de ne pas donner suite à l’aventure d’Ellie et Joel repose sur plusieurs raisons :

Un nouveau projet en développement : Le studio est actuellement concentré sur Intergalactic: The Heretic Prophet, une licence inédite annoncée aux Game Awards. Une réticence à forcer une suite : Druckmann a expliqué que si une histoire digne de ce nom ne pouvait être trouvée, mieux valait ne pas faire de suite plutôt que de proposer un jeu décevant. Une stratégie prudente : Sony et Naughty Dog préfèrent ne pas exploiter la licence à outrance, évitant ainsi de dénaturer l’univers tant apprécié des fans.

Une fin brutale ou un simple au revoir ?

Les fans ont du mal à accepter cette annonce. Pourtant, il ne faut pas perdre espoir. Druckmann a déjà changé d’avis par le passé, et la demande pour un troisième opus reste forte. Il est possible que l’avenir de The Last of Us soit encore en discussion en coulisses.

Alternatives pour prolonger l’aventure

La série HBO : La saison 2 débarque en avril 2025, avec plusieurs saisons en prévision.

: La saison 2 débarque en avril 2025, avec plusieurs saisons en prévision. Le remaster de The Last of Us Part II : Disponible sur PS5, il permet de revivre l’aventure avec des améliorations graphiques.

: Disponible sur PS5, il permet de revivre l’aventure avec des améliorations graphiques. L’espoir d’une surprise : Qui sait ? Dans quelques années, Naughty Dog pourrait revenir sur cette décision et surprendre tout le monde.

Conclusion : une annonce déchirante, mais pas définitive

L’annulation de The Last of Us 3 est un coup dur, mais ce n’est peut-être pas un adieu définitif. Tant que la passion des joueurs restera intacte, l’univers de The Last of Us aura toujours une place dans l’industrie du jeu vidéo. Reste à voir si Naughty Dog cèdera à l’appel de cette saga mythique dans le futur.