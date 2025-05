Anne-Sophie Lapix quitte le 20h de France 2 : que cache ce départ ?

Quand une figure du JT s’efface, que faut-il comprendre ?

Anne-Sophie Lapix quitte la présentation du journal de 20h de France 2. J’avoue que lorsque j’ai vu l’annonce, un sentiment étrange m’a envahi. Un mélange de surprise et de déjà-vu. Après huit années à incarner ce rendez-vous quotidien, pourquoi ce départ maintenant ? Est-ce un choix personnel ou une décision stratégique de France Télévisions ? J’essaie d’y voir plus clair.

Ce que l’on sait pour l’instant

Voici un tableau récapitulatif des éléments clés :

Événement Détail Date de départ Mi-juillet 2025 Présentation du JT débutée en Septembre 2017 Décision initiée par La direction de France Télévisions Prochaine affectation Projet en cours dans le groupe France Télévisions Successeur Non encore dévoilé, Caroline Roux pressentie Audiences actuelles 3,4 millions (France 2) vs 5,2 millions (TF1)

Ce départ était-il vraiment inattendu ?

Ces derniers mois, les rumeurs allaient bon train. Un matin, en lisant Le Parisien autour de mon café, j’ai vu passer un article évoquant des tensions internes, des désaccords sur la ligne éditoriale et, surtout, des pressions politiques. Cela m’a rappelé une époque où les journalistes avaient une liberté de ton presque redoutée… et Anne-Sophie Lapix en fait sans doute partie.

Son style tranchant et direct ne plaît pas à tout le monde. Et ça, c’est un euphémisme. Plusieurs responsables politiques auraient même refusé ses invitations, selon certaines sources.

Une transition déguisée en repositionnement ?

La communication officielle est claire : France Télévisions veut continuer à travailler avec elle sur d’autres formats. Ce repositionnement n’est pas une mise à l’écart, paraît-il. Mais dans les coulisses, ce genre de formule est souvent une manière élégante de fermer un chapitre.

Moi, je l’ai toujours trouvée solide, bien préparée, et pas du genre à laisser passer une langue de bois sans relancer. C’est ce ton-là, justement, qui semble avoir coûté sa place.

Une perte d’audience qui pèse lourd

Quand on regarde les chiffres, c’est sans appel :

TF1 : 5,2 millions de téléspectateurs

France 2 : moins de 4 millions

Même après avoir allongé la durée du journal à une heure, le public n’a pas suivi. Alors bien sûr, la responsabilité ne peut pas reposer sur une seule personne, mais le 20h reste un symbole, et celui qui l’anime aussi.

Et maintenant, que va-t-il se passer ?

Le nom de Caroline Roux circule beaucoup. Une journaliste chevronnée, déjà bien installée dans le paysage audiovisuel français. Elle a l’expérience, le sérieux, la légitimité. Mais est-ce suffisant pour redonner du souffle à ce JT ?

En attendant, Anne-Sophie Lapix continuera de collaborer avec France Télévisions. Peut-être un format politique ? Un magazine d’enquête ? Les pistes sont ouvertes.

Mon regard de journaliste… et de téléspectateur

En tant que pro de l’info, je sais combien un journal est une mécanique complexe. En tant que téléspectateur, je m’attache aux visages. Et celui d’Anne-Sophie Lapix, je l’associais à une exigence, une rigueur, une forme de vérité.

Ce départ soulève une vraie question : peut-on encore être incisif sur un JT sans déranger ?

La place du journalisme

Anne-Sophie Lapix quitte la présentation du journal de 20h de France 2, mais ce départ signe peut-être plus qu’un simple changement de visage. Il interroge sur la place du journalisme exigeant dans les grands médias publics.

Derrière ce retrait, on entrevoit les tensions entre visibilité, liberté de ton, pression politique et bataille d’audience. Ce qui est certain, c’est que ce genre de départ ne laisse jamais indifférent.