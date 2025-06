Émilien éliminé des 12 Coups de midi : la fin d’un règne ou le début d’une légende ?

C’est vraiment fini pour Émilien aux 12 Coups de midi ?

Franchement, qui aurait cru qu’un jour on poserait sérieusement la question : « Et s’il était enfin tombé, le champion invincible ? ». Eh bien oui, Émilien a été éliminé des 12 Coups de midi, et même si l’info n’a pas encore été diffusée officiellement à la télé, tout le monde (ou presque) en parle déjà.

Moi, je suis encore un peu sous le choc. Comme beaucoup d’entre vous, je m’étais habitué à sa bouille discrète, ses réponses toujours justes (ou presque), et sa façon bien à lui de ne jamais se laisser impressionner, même face aux questions les plus tordues.

Tableau récapitulatif du parcours d’Émilien

Élément Détail Âge 22 ans Nombre de participations Plus de 640 Gains cumulés 2,5 millions d’euros Première participation 25 septembre 2023 Date supposée d’élimination Diffusée le 6 juillet 2025 Prochaine apparition TV 12 juillet, dans Le Combat des maîtres sur TF1

Un départ annoncé en douce… mais qui fait du bruit

C’est le journaliste Clément Garin qui a balancé la bombe le 21 mai. Sur X (ex-Twitter), il écrit : « Ce n’est pas une blague ! Emilien a enfin trébuché ! ». Évidemment, ça a mis le feu aux poudres.

Entre ceux qui criaient au complot et ceux qui ouvraient déjà le champagne, les réseaux sociaux ont explosé.

Et moi ? Je me suis contenté d’actualiser les pages d’actu toutes les 5 minutes. (Oui, on a tous nos petits travers.)

Jean-Luc Reichmann, l’animateur vedette du jeu, n’a pas franchement apprécié le spoil : « Quel est l’intérêt ? Je veux savoir ! » a-t-il lancé, visiblement agacé. On le comprend… spoiler, c’est un peu casser la magie.

Un champion hors norme… et clivant

Avec plus de 2,5 millions d’euros et plus de 640 victoires, Émilien devient tout simplement le plus grand gagnant de l’histoire des jeux télé français. Et ça, ce n’est pas rien.

Mais voilà, à force de régner sans partage, il s’est aussi attiré quelques critiques. Certains téléspectateurs en avaient un peu marre de le voir tous les jours. Trop fort, trop calme, trop… parfait ? Un peu comme ce camarade de classe qui finit toujours ses interros avant tout le monde — et avec 20/20 en prime.

Pour autant, ses connaissances impressionnaient. Un jour, j’ai regardé une émission avec ma mère. À la question « Statue de Zeus ? », il a répondu direct : « 5e siècle avant notre ère. » Moi, je cherchais encore si Zeus c’était grec ou romain…

Une sortie bien orchestrée ?

L’émission où Émilien est éliminé sera diffusée le 6 juillet, mais il ne quitte pas TF1 pour autant. Il revient dès le 12 juillet pour Le Combat des maîtres, face à d’autres champions, dont Xavier, le seul maître jamais éliminé.

Alors, coïncidence ? Franchement, j’ai un petit doute. Il y a comme un parfum de mise en scène. Et puis bon, faut bien entretenir la légende !

Ce qu’il faut retenir

En résumé, Émilien quitte Les 12 Coups de midi, après un règne aussi long qu’impressionnant. Pour moi, c’est un peu la fin d’une époque. Il faisait partie de ces repères du quotidien, comme le café du matin ou le bruit des infos à la radio.

Mais soyons honnêtes, ça va aussi faire du bien de retrouver un peu de suspense à midi. Et qui sait, peut-être que le prochain champion aura lui aussi sa part de mystère… ou d’humour.

Un départ, mais pas un adieu

Alors voilà, Émilien éliminé des 12 Coups de midi, c’est désormais officiel ou presque. Il reste dans nos mémoires comme un phénomène télé, un joueur hors norme… et un personnage un peu à part. Mais il ne disparaît pas : il change juste de costume pour un nouveau défi.

Je garde en tête ses réponses bluffantes, ses sourires timides et son incroyable régularité. Et vous ? Dites-moi en commentaire si vous étiez plutôt « Team Emilien » ou « Vivement qu’il parte ».

Mais une chose est sûre : les 12 Coups de midi n’auront plus la même saveur sans Emilien.