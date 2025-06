La nouvelle numérotation des chaînes TNT : ce que ça change et comment s’adapter facilement

Pourquoi mon écran m’affiche-t-il la mauvaise chaîne ?

Ce matin-là, en allumant ma télé, j’ai eu un moment d’hésitation. Impossible de retrouver mes programmes habituels. Je me suis demandé : “Est-ce que ma télé bugue ? Ai-je appuyé sur une mauvaise touche ?” En réalité, non. La nouvelle numérotation des chaînes de la TNT, entrée en vigueur le 6 juin 2025, avait simplement redistribué les cartes. Et comme beaucoup, j’ai dû m’y adapter.

Ce qui change concrètement

Voici un tableau récapitulatif des principales modifications :

Chaîne concernée Ancien canal Nouveau canal franceinfo 27 16 France 4 14 4 Gulli 12 12 BFMTV 15 13 CNews 16 14 T18 (nouvelle) – 18 NOVO19 (nouvelle) – 19

L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, a provoqué cette réorganisation en supprimant la diffusion de C8 et NRJ12. Du coup, les autres chaînes se sont déplacées pour combler les vides, et deux nouvelles venues ont fait leur apparition.

Mise à jour automatique ou pas ? Voici les cas de figure

Là où ça se complique un peu, c’est que tous les téléspectateurs ne vivent pas le changement de la même manière. Pour moi, ça s’est fait sans souci. Mais si ce n’est pas votre cas, pas de panique.

Mise à jour automatique

Elle s’est effectuée dans la nuit du 5 au 6 juin .

. Cela concerne surtout les télés connectées via box Internet, fibre, ADSL, satellite ou câble .

. Si vous voyez les nouvelles chaînes sans rien faire, tout va bien !

Astuce : si votre écran ne répond plus, essayez de redémarrer votre décodeur. Souvent, ça suffit.

Mise à jour manuelle

Dans certains cas, rien ne se passe. Et j’ai vu ma voisine galérer une bonne heure avant de comprendre que sa télé ne se mettait pas à jour toute seule.

Voici la procédure manuelle à suivre :

Appuyez sur “Menu” ou “Accueil” de votre télécommande. Allez dans “Paramètres”, puis cherchez : “Recherche automatique des chaînes”

“Installation des chaînes”

ou “Ajouter des chaînes” Cliquez ensuite sur “Réinstaller toutes les chaînes”. Patientez quelques minutes. C’est normal si ça prend un peu de temps. Si un mot de passe est demandé, testez 1234, 0000, 1111, 8888 ou 9999.

Et pour les pros, c’est un peu plus technique

Dans les établissements publics (comme les hôpitaux ou les hôtels), la TNT passe souvent par un réseau centralisé. Cela implique parfois :

Une mise à jour des modules ou du logiciel.

Un réajustement des canaux.

L’intervention d’un antenniste professionnel.

Je l’ai appris à mes dépens en discutant avec un technicien : dans son hôtel, il a dû tout reprogrammer manuellement !

Besoin d’aide ? Voici les solutions

L’Arcom met à disposition plusieurs ressources pour vous accompagner :

Le site www.recevoirlatnt.fr propose un guide selon votre mode de réception .

. Un centre d’appels est joignable au 09 70 81 88 18, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, y compris le week-end du changement.

Une révolution discrète mais historique

Depuis la création de la TNT en 2005, c’est la première fois qu’un tel remaniement des canaux a lieu. Jusqu’ici, les nouvelles chaînes se contentaient des dernières places disponibles. Cette fois, c’est toute la numérotation qui a été repensée.

C’est un peu comme changer l’ordre des rues dans votre quartier : on s’y perd au début, mais on finit par s’habituer.

Facile à gérer

Le changement de numérotation des chaînes TNT, s’il peut déstabiliser au premier abord, est facile à gérer si on sait comment s’y prendre. Entre mise à jour automatique, procédure manuelle et accompagnement personnalisé, chacun peut retrouver ses repères sans stress. De mon côté, après quelques ajustements, j’ai même découvert des chaînes que je ne regardais jamais !