Sabotage électrique à Cannes : quand une panne géante menace le Festival

Une panne d’électricité géante en pleine fête du cinéma : simple incident ou acte volontaire ?

Je me suis posé la même question que vous ce matin. Comment une coupure de courant peut-elle plonger Cannes et toute une région dans le noir, pile le jour de la clôture du Festival de Cannes ? Ce n’est pas juste une panne : 160 000 foyers privés d’électricité, des projections suspendues, des feux tricolores hors service, des téléphones qui ne captent plus… et un parfum de sabotage qui plane dans l’air.

Et croyez-moi, en tant que journaliste, j’en ai couvert des incidents techniques. Mais là, on est sur un autre niveau.

Ce qu’on sait : le point en un coup d’œil

Élément clé Détail Nombre de foyers touchés Environ 160 000 Communes concernées Cannes, Antibes, Juan-les-Pins, Vallauris, Le Cannet, Mandelieu… Date et heure de la panne Samedi 24 mai 2025, autour de 10h du matin Origine suspectée Incendie volontaire + pylône scié (actes criminels) Impact sur le Festival Projections interrompues, cérémonie sauvée par groupes électrogènes Services touchés Électricité, feux de signalisation, téléphonie mobile perturbée Réponse des autorités Enquête en cours, sécurité renforcée, groupes électrogènes déployés

Ce que j’ai vu et entendu : entre tension palpable et solutions de fortune

J’étais sur place quand tout a basculé. Le film Sirât venait tout juste de commencer au Cineum. Et puis, écran noir. Silence de plomb. Des spectateurs déboussolés. Des journalistes qui rafraîchissent frénétiquement Twitter. Et moi, qui me demande : accident ou sabotage ?

Un peu plus tard, la réponse a commencé à se dessiner : un poste de haute tension incendié à Tanneron, un pylône scié. Ce ne sont pas des coïncidences. La gendarmerie parle d’actes malveillants. Et pendant ce temps-là, la région tourne au ralenti.

Comment la ville a tenu le choc malgré tout

Heureusement, des groupes électrogènes ont été déployés en urgence pour maintenir la cérémonie de clôture au Palais des Festivals. Un vrai défi technique, relevé avec sang-froid.

Mais ailleurs ? À Antibes, les feux ne fonctionnaient plus. À Vallauris, la télé et le frigo à l’arrêt. Les relais mobiles ? Hors service. Résultat : communications coupées, trafic perturbé, inquiétude grandissante.

Et pourtant, la vie a continué. Les habitants, habitués à l’imprévu, ont sorti les bougies, partagé leurs batteries externes, et parfois même… rigolé de la situation.

Ce que ça révèle vraiment : une vulnérabilité criante

Cette panne m’a rappelé à quel point nos vies dépendent de l’électricité. Un seul sabotage, et tout s’écroule : transport, santé, sécurité, culture… On ne parle pas juste d’un événement mondain ici. Le Festival de Cannes est une vitrine mondiale. Et si quelqu’un peut le perturber aussi facilement, qu’est-ce que ça dit de notre résilience ?

Quelques leçons à retenir (et à surveiller)

Voici ce que je retiens de cette journée mouvementée :

Renforcer la sécurité autour des installations électriques sensibles ;

; Prévoir davantage de sources d’énergie alternatives (groupes électrogènes, panneaux solaires, etc.) ;

(groupes électrogènes, panneaux solaires, etc.) ; Mettre en place des cellules de crise locales, même pour des événements culturels ;

; Informer rapidement et efficacement la population, notamment sur les réseaux sociaux.

Une panne électrique qui éclaire les failles… et la solidarité

Cette panne géante dans les Alpes-Maritimes, en plein Festival de Cannes, est peut-être le signe qu’il faut revoir notre manière de sécuriser les infrastructures essentielles. Sabotage ou non, l’incident a montré combien nous étions dépendants… mais aussi résilients.

J’espère sincèrement que cette alerte servira de déclic. Car une panne d’électricité à Cannes, surtout en pleine remise de la Palme d’or, ce n’est pas juste un fait divers. C’est un rappel brutal que même les villes les plus prestigieuses peuvent vaciller en un instant.

Et si vous me demandez, oui, le sabotage du Festival de Cannes par cette panne géante dans les Alpes-Maritimes est bien plus qu’un simple contretemps : c’est un signal d’alarme.