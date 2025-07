Téléshopping s’arrête : la fin d’un rituel matinal après 38 ans sur TF1

Une tasse de café, un plaid… et plus de Téléshopping ?

Franchement, qui ne s’est jamais demandé un matin : « Mais qui regarde encore Téléshopping ? ». Eh bien, la réponse est désormais simple : plus personne, ou presque. Voilà que TF1 annonce officiellement la fin de l’émission culte, après 38 ans d’antenne. Téléshopping, ce rituel du petit écran matinal, pliera bagage le 31 décembre 2025.

En tant que grande nostalgique des réveils à l’ancienne (vous vous souvenez du combo bol de céréales + télécommande + Pierre Bellemare ?), je vous avoue que j’ai eu un petit pincement. Pas un drame national, mais quand même.

Les chiffres derrière l’arrêt

Année Audiences moyennes Chiffre d’affaires (estimé) Faits marquants 1987 Lancement – Créé par Pierre Bellemare 2020 124 000 téléspectateurs 68 millions € Mutualisation avec M6 Boutique 2023 61 000 téléspectateurs -45 % en 2 ans Chute de l’audience + liquidation Stars 2025 Fin annoncée – Grille bousculée, priorité à « Bonjour ! »

Une institution balayée par un vent nouveau

Je me souviens encore du générique entêtant, des démonstrateurs trop enthousiastes, et de cette manière qu’ils avaient de nous faire croire que cet épluche-légume à rotation verticale allait changer notre vie. Bon, clairement, la magie n’opérait plus.

Avec l’essor de TikTok Shop, Amazon Live ou Shein Show (vous avez testé ? C’est… disons particulier), le bon vieux téléachat à la papa n’avait plus la cote. Même si TF1 avait tenté un petit lifting, en mutualisant les studios avec M6 Boutique, la sauce n’a jamais repris.

Pourquoi ça s’arrête vraiment ?

Derrière cette décision, on retrouve plusieurs causes très concrètes :

Chute des audiences : en 3 ans, on a perdu plus de la moitié des téléspectateurs.

: en 3 ans, on a perdu plus de la moitié des téléspectateurs. Économie en berne : les ventes ne suivaient plus. Et le modèle, basé sur un public fidèle mais vieillissant, s’est effondré.

: les ventes ne suivaient plus. Et le modèle, basé sur un public fidèle mais vieillissant, s’est effondré. Liquidation de la boîte de prod : en 2023, Stars, la société de production, a mis la clé sous la porte.

: en 2023, Stars, la société de production, a mis la clé sous la porte. Refonte de la matinale : TF1 a décidé d’étendre l’émission « Bonjour ! » avec Bruce Toussaint, repoussant « Téléshopping » hors du créneau.

Une page qui se tourne pour de bon

Et vous, vous faisiez partie de ces irréductibles qui laissaient la télé en fond pendant qu’ils préparaient leur café ? Moi oui, parfois. Pas forcément pour acheter, mais pour le côté tranquillement ringard, comme un coussin chauffant pour l’âme. Aujourd’hui, TF1 tourne donc la page, en douceur mais fermement.

Cela soulève aussi une autre question : que deviennent les créneaux du matin ? Entre « Les Feux de l’amour », « Amour, gloire et beauté », et les impératifs publicitaires, la grille s’annonce déjà bien serrée. TF1 évoque une solution « temporaire », mais rien n’est encore clair.

Et maintenant, on fait quoi de nos matins ?

Alors oui, certains se moqueront de ce deuil télévisuel. Mais c’est un peu comme quand un vieux bistrot de quartier ferme : même si on n’y allait plus, on aimait savoir qu’il existait.

Peut-être que l’avenir, c’est de zapper du côté de TikTok ou d’Amazon Live. Peut-être. Mais moi, je suis encore attachée à l’idée qu’on pouvait vendre une râpe à fromage avec autant de passion qu’un spectacle de Broadway.

Fin douce-amère

Téléshopping tire sa révérence après 38 ans de bons et loyaux services, et même si je ne passais plus commande depuis des lustres, je salue la fin d’un format qui a marqué une époque. Ce départ signe aussi l’évolution de nos habitudes de consommation, de nos écrans et de nos matinées.

Alors, à ceux qui s’en moquent comme à ceux que ça touche : le téléachat sur TF1, c’est bientôt terminé, et quelque part, ça fait quelque chose.