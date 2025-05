Fin des billets de 50 euros et peut-être de 100 et 200 euros en Espagne : vers un changement discret mais profond

Pourquoi mes billets de 50 euros risquent de ne plus être valables en Espagne ?

Je me suis posé cette question en préparant mes vacances d’été. Comme beaucoup, je garde souvent quelques billets dans mon portefeuille « au cas où ». Mais voilà que j’apprends que la Banque d’Espagne retire progressivement les billets de 50 euros, et ce, dès cet été. Faut-il s’en inquiéter ? Que faire avec ces coupures ? Et surtout, sommes-nous en train d’assister à la fin de l’argent liquide tel qu’on l’a toujours connu ?

Evolution de la circulation des billets en euros

Type de billet Situation actuelle Perspectives à court terme 5, 10, 20 € En circulation Resteront valides mais pourraient être redessinés 50 € Très utilisés, mais souvent usés Retrait progressif dès 2025 en Espagne 100, 200 € Moins courants Potentiellement concernés plus tard 500 € Plus émis depuis 2019 Déjà en voie de disparition

Les raisons du retrait des billets de 50 euros en Espagne

Paiements par carte de plus en plus fréquents

Billets trop usés, rejetés par les machines

Sécurité : encres de protection rendant les billets inutilisables

Contrôle des espèces renforcé par la Banque d’Espagne

Préparation à l’euro numérique

Une réalité que j’ai déjà vécue

L’été dernier, à Barcelone, j’ai vu un client se faire refuser un billet de 50 euros dans une petite boutique. Trop froissé, le billet n’est pas passé dans le lecteur. Sur le moment, on a cru à un faux. En fait, il était simplement trop usé. C’est ce genre de situation qui pousse la Banque d’Espagne à agir.

Ce qui va vraiment changer

Non, tous les billets de 50 euros ne seront pas interdits d’un coup. Il s’agit plutôt d’un retrait progressif des coupures les plus détériorées. Voici ce qu’il faut retenir :

Les billets abîmés seront éliminés en priorité

Les coupures tachées d’encre (à cause des coffres-forts) ou trop froissées ne seront plus acceptées.

Les commerces pourront refuser les billets douteux

Si la machine ou le vendeur doute de l’authenticité, il peut refuser de les encaisser.

Vous pourrez échanger vos anciens billets dans les organismes agréés

De nouveaux billets sont prévus à l'horizon 2026-2027, avec de nouveaux visuels en compétition actuellement.

Et les autres billets alors ?

Il se pourrait que les billets de 10, 20 et même 100 euros subissent le même sort dans les années à venir. Ce n’est pas une surprise : la Banque centrale européenne veut moderniser la gamme. Cela s’inscrit dans une dynamique plus large de transition vers une monnaie plus sûre, plus durable, et plus digitale.

L’euro numérique, c’est pour bientôt ?

En parallèle, on parle de plus en plus de l’euro numérique. Ce n’est pas une cryptomonnaie, ni une carte bancaire, mais un moyen de paiement numérique officiel, géré directement par la Banque centrale européenne. Pour moi, c’est comme avoir un portefeuille électronique public, sans dépendre d’Apple Pay ou PayPal. C’est encore en test, mais ça avance.

Faut-il dire adieu au liquide ?

Je n’y crois pas. J’ai grandi avec des pièces dans les poches, des billets pour les petits achats, et j’y reste attaché. Beaucoup de gens, surtout les plus âgés ou les personnes non bancarisées, ont encore besoin de cash. Il permet de garder l’anonymat, de mieux contrôler ses dépenses, ou tout simplement de ne pas dépendre d’un téléphone ou d’internet.

Pas encore la fin du liquide

Même si ce n’est pas encore la fin du liquide, la fin des billets de 50 euros en Espagne marque une étape symbolique. Entre usure des coupures, nouvelles méthodes de paiement et arrivée prochaine de l’euro numérique, notre rapport à l’argent change profondément. Et je ne peux m’empêcher de penser que les billets que l’on utilise aujourd’hui vivent probablement leurs dernières années.