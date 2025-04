Livret A et épargne sous surveillance : que faire dès 11 000 € et avant le blocage à 28 000 € ?

Un simple Livret A peut-il aujourd’hui poser problème ?

Je me suis posé cette question en lisant un message d’alerte de ma banque. Comme beaucoup, j’ai toujours vu le Livret A comme un refuge tranquille, sans risque, facile à gérer. Et puis soudain, on m’annonce que dès 11 000 €, je déclenche une alerte automatique. Et qu’à 28 000 €, mes économies pourraient être gelées sans justificatif clair.

Tableau des seuils d’alerte et de blocage

Montant sur l’épargne Conséquence Action nécessaire > 11 000 € Alerte administrative automatique Surveillance accrue > 22 950 € Justificatif exigé par la banque Fournir un document prouvant l’origine des fonds > 28 000 € Risque de blocage du compte Diversifier, déplacer les fonds

Pourquoi ce changement de règles ?

Depuis le 5 mai 2025, la Banque de France a mis en place une surveillance renforcée. Le but est clair : lutter contre la fraude, blanchiment et flux financiers suspects. Mais dans la pratique, ce sont nous, les épargnants classiques, qui devons réagir :

À 11 000 € cumulés sur l’épargne réglementée (Livret A, LDDS…), une alerte est transmise automatiquement aux autorités bancaires.

Une situation bien réelle : le témoignage d’Evelyne

Ma voisine Evelyne, retraitée comme moi, m’a dit :

« J’ai toujours mis de côté sur mon Livret A pour mes petits-enfants. Et là, il faut que je me justifie comme si j’avais quelque chose à cacher… »

Elle pense maintenant à répartir son argent ailleurs, mais sans savoir vraiment comment s’y prendre.

Comment protéger son épargne sans stress

Personnellement, j’ai préféré prendre les devants. Voici les solutions que j’ai envisagées après avoir parlé à un conseiller :

Alternatives sérieuses à envisager

Assurance-vie

Idéale après 8 ans : fiscalité allégée , possibilité de choisir entre sécurité et performance.

Idéale après 8 ans : , possibilité de choisir entre sécurité et performance. Plan d’épargne en actions (PEA)

Pour ceux qui veulent tenter la bourse sans se ruiner : exonération d’impôts après 5 ans .

Pour ceux qui veulent tenter la bourse sans se ruiner : . Fonds communs de placement (FCP)

Pour mutualiser les risques : gérés par des pros, plus accessibles qu’on ne croit.

Mes conseils pratiques pour anticiper sans paniquer

Regarder régulièrement le solde de vos livrets

Éviter de dépasser les seuils-clés : 11 000 €, 22 950 €, 28 000 €

Préparer les justificatifs (revenus, ventes, donations…) dès maintenant

Diversifier petit à petit, sans retirer tout d’un coup

Ce que j’en retiens personnellement

Cette nouvelle règle m’a forcé à repenser ma manière d’épargner. Ce que je voyais comme une sécurité devient un point de vigilance active. Mais j’y vois aussi une occasion : celle de mieux gérer mon argent, en toute conscience, plutôt que de le laisser dormir.

Le Livret A et l’épargne sont désormais sous surveillance dès 11 000 €, et risquent d’être bloqués à 28 000 € : autant s’y préparer intelligemment dès maintenant.