Retraites et recherche : faut-il vraiment sacrifier ces niches fiscales pour sauver le budget ?

Les niches fiscales dans le viseur du gouvernement

Quand on parle d’économies budgétaires, êtes-vous aussi perdu que moi face à tous ces termes techniques ? J’ai récemment plongé dans le monde complexe des niches fiscales après avoir entendu que le gouvernement cherchait à en supprimer certaines pour équilibrer le budget 2025. Ce sujet de retraites et recherche m’intéresse particulièrement car il pourrait affecter des millions de Français.

La semaine dernière, lors d’un dîner avec un ami économiste, celui-ci m’a expliqué que la France compte actuellement environ 474 niches fiscales. J’étais stupéfait ! « Mais comment peut-on s’y retrouver ? », lui ai-je demandé. Sa réponse fut édifiante : « La plupart des gens n’en connaissent qu’une infime partie, généralement celles dont ils bénéficient personnellement. »

Principales niches fiscales en France

Niche fiscale Coût pour l’État Nombre de bénéficiaires Crédit d’impôt recherche 7,8 milliards € Entreprises innovantes Emploi à domicile 6,7 milliards € Non précisé Abattement fiscal retraités 4,8 milliards € Plus de 8 millions

Les niches fiscales les plus onéreuses : entre utilité et remise en question

Dans sa quête d’économies, le gouvernement semble particulièrement s’intéresser à deux dispositifs majeurs : l’abattement fiscal pour les retraités et le crédit d’impôt recherche.

L’abattement de 10% dont bénéficient les retraités représente un coût annuel de 4,8 milliards d’euros. Je me souviens encore de ma surprise quand ma mère, récemment retraitée, m’a expliqué ce mécanisme autour d’un café : « C’est comme si l’État me faisait un petit cadeau fiscal, mais j’ai bien peur que cela ne dure pas. »

Quant au crédit d’impôt recherche, avec ses 7,8 milliards d’euros, il constitue la niche fiscale la plus coûteuse. Lors d’une conférence à laquelle j’ai assisté le mois dernier, un chef d’entreprise témoignait : « Sans ce dispositif, nous aurions probablement délocalisé notre département R&D. »

Entre équité et efficacité : les critères de sélection

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a clairement indiqué la direction prise : réduire de 10% le nombre de niches fiscales pour économiser environ 8 milliards d’euros. Mais sur quels critères s’appuyer ?

D’après mon analyse, trois éléments semblent guider cette réflexion :

L’efficacité économique et sociale du dispositif

du dispositif Le nombre de bénéficiaires concernés

concernés L’obsolescence de certains mécanismes face à l’économie actuelle

J’ai été frappé d’apprendre que certaines niches fiscales, comme celle concernant les dons d’objets d’art à l’État, n’ont même compté aucun bénéficiaire l’an dernier. À l’inverse, d’autres touchent des millions de personnes.

Les conséquences potentielles d’une suppression

Si je me mets à la place d’un retraité bénéficiant de l’abattement fiscal, je comprends l’inquiétude que peut générer sa possible suppression. Une amie de mes parents, Martine, 68 ans, m’expliquait récemment : « Sur ma petite pension, cet abattement fait une vraie différence à la fin du mois. »

Pour les entreprises investissant dans la recherche, les enjeux sont également considérables. La suppression du crédit d’impôt recherche pourrait :

Réduire l’attractivité de la France pour les entreprises innovantes

de la France pour les entreprises innovantes Freiner l’innovation dans un contexte de compétition internationale

dans un contexte de compétition internationale Encourager la délocalisation des activités de recherche

Quelle stratégie adopter ?

Face à ces défis budgétaires, plusieurs approches semblent possibles :

Cibler en priorité les niches obsolètes ou très peu utilisées Plafonner certains avantages fiscaux pour les plus hauts revenus Rationaliser les dispositifs en fusionnant ceux qui poursuivent des objectifs similaires

Une solution équilibrée consisterait peut-être à moduler l’abattement pour les retraités en fonction du niveau de pension, plutôt que de le supprimer totalement. J’ai testé cette idée auprès d’un conseiller fiscal qui m’a confirmé la faisabilité d’une telle approche.

Trouver l’équilibre entre assainissement des finances et justice sociale

Dans cette période de contraintes budgétaires, la question des niches fiscales dans les domaines des retraites et de la recherche mérite un débat approfondi. Au-delà de la simple logique comptable, c’est aussi une réflexion sur notre modèle social et économique qui s’impose.

Si certaines niches fiscales peu efficaces ou obsolètes peuvent être supprimées sans regret, d’autres, comme celles concernant les retraites et la recherche, nécessitent une approche plus nuancée pour éviter des conséquences négatives sur notre économie et notre cohésion sociale.