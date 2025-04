Facebook et Instagram en danger : Mark Zuckerberg piégé par la FTC

Le procès historique qui pourrait redessiner l’empire Meta

Avez-vous entendu parler du procès qui fait trembler le monde de la tech ? J’observe avec fascination cette bataille judiciaire où Mark Zuckerberg se retrouve confronté à ses propres mots. En tant que journaliste spécialisé dans les questions numériques, je dois vous dire que l’affaire opposant Meta à la Federal Trade Commission (FTC) pourrait bien révolutionner notre paysage numérique quotidien.

Les enjeux du procès

Aspect Détails Accusation principale Élimination illégale de la concurrence Applications concernées Instagram (racheté en 2012) et WhatsApp (racheté en 2014) Montant des acquisitions Instagram : 1 milliard $ / WhatsApp : 19 milliards $ Risque pour Meta Vente forcée d’Instagram et WhatsApp Durée estimée du procès 8 semaines

Les preuves accablantes contre le fondateur de Facebook

Ce qui rend cette affaire particulièrement intéressante, c’est la stratégie de la FTC consistant à utiliser les propres communications internes de Zuckerberg contre lui. Lors de son audition de trois heures, le PDG a été confronté à des courriels où il qualifiait la montée en puissance d’Instagram de « vraiment effrayante » pour Facebook.

Dans un message particulièrement révélateur datant de 2008, Zuckerberg écrivait : « Mieux vaut acheter que concurrencer ». Puis en 2012, juste avant l’acquisition d’Instagram, il soulignait l’importance de cette opération pour « neutraliser un concurrent potentiel ».

Je me souviens encore de l’étonnement ressenti en lisant ces échanges dévoilés au public. C’est comme assister à une partie d’échecs où l’adversaire aurait révélé sa stratégie à l’avance !

La défense de Mark Zuckerberg : sans Meta, pas de succès

Face à ces accusations, Zuckerberg a déployé une ligne de défense claire : Instagram et WhatsApp n’auraient jamais connu un tel succès sans les investissements massifs de son groupe.

« Il est très difficile d’arriver à une telle taille. Il faut innover et résoudre de nombreux problèmes techniques, organisationnels et juridiques », a-t-il argumenté concernant Instagram, qui compte aujourd’hui 2 milliards d’utilisateurs.

Quant à WhatsApp, le milliardaire a déclaré que la messagerie était « impressionnante techniquement » mais que ses fondateurs « manquaient d’ambition ».

La bataille des définitions : qu’est-ce qu’un réseau social ?

Un aspect crucial de ce procès concerne la définition même du marché. Pour la FTC, Facebook, Instagram et WhatsApp appartiennent au même segment : celui des « réseaux sociaux personnels » permettant de rester en contact avec famille et amis.

Meta, en revanche, affirme faire face à une concurrence féroce, notamment de la part de TikTok et YouTube. L’avocat du groupe, Mark Hansen, a d’ailleurs souligné que lorsque TikTok avait été brièvement coupé aux États-Unis, la fréquentation de Facebook et Instagram avait augmenté respectivement de 20% et 17%.

Les enjeux financiers colossaux

Si vous vous demandez pourquoi cette affaire est si importante pour Zuckerberg, sachez qu’Instagram représente une part considérable des revenus de Meta. En 2023, le groupe a généré plus de 62 milliards de dollars de bénéfice net, soit 38% de son chiffre d’affaires.

Ces ressources sont essentielles pour financer les investissements de Meta dans :

L’intelligence artificielle

Les lunettes connectées

D’autres projets innovants

Un précédent pour toute l’industrie tech

Ce qui se joue ici dépasse largement le cas de Meta. Une décision favorable à la FTC créerait un précédent historique qui pourrait changer fondamentalement la manière dont les géants technologiques procèdent à des acquisitions.

Je suis particulièrement attentif à cette dimension du procès, car nous assistons peut-être à un tournant dans la régulation des monopoles numériques. D’autres procès antitrust sont d’ailleurs en cours contre Google, Apple, Amazon et Microsoft.

Les chances de succès pour la FTC

Malgré les preuves apparemment accablantes, une victoire de la FTC semble difficile à obtenir. L’autorité devra démontrer que Meta n’aurait pas connu un succès similaire sans ces deux acquisitions, ce qui reste complexe à prouver.

À l’époque des rachats, Instagram et WhatsApp n’étaient encore que des start-ups, pas des géants établis. Et si Zuckerberg exprimait des réticences à investir dans un second réseau social dans ses communications internes, des investissements conséquents ont bien été réalisés par la suite.

Un procès historique

Dans cette bataille judiciaire historique opposant Meta à la FTC, l’avenir de Facebook et Instagram est véritablement en danger. Le procès, qui devrait durer huit semaines, pourrait aboutir à un démantèlement inédit de l’empire numérique de Mark Zuckerberg. Quelle que soit l’issue, cette affaire marque un tournant dans la relation entre les géants de la tech et les autorités de régulation.