Netflix augmente encore ses prix jusqu’à 30 % : que reste-t-il de l’abonnement abordable ?

Netflix augmente encore ses prix jusqu’à 30 %… et forcément, je me suis posé la même question que vous : jusqu’où ça ira ? À force d’aligner les hausses, le leader du streaming n’est plus aussi accessible qu’à ses débuts. J’ai donc creusé un peu pour comprendre ce qui se passe vraiment.

Les nouveaux tarifs de Netflix en France (avril 2025)

Forfait Ancien tarif Nouveau tarif Évolution Standard avec pub 5,99 € 7,99 € +33 % Standard (sans pub) 13,49 € 14,99 € +11 % Premium (4 écrans) 19,99 € 21,99 € +10 %

Évolution des prix Netflix en France depuis 2014

omparatif en 10 ans (2014-2025)

Standard : +66 %

Premium : +83 %

Standard avec pub (nouvelle offre) : atteint l’ancien tarif de base, mais avec publicité

Pourquoi ces augmentations de prix encore ?

Netflix ne s’en cache plus : la croissance passe maintenant par la rentabilité, pas par l’augmentation du nombre d’abonnés. D’ailleurs, ils ont même arrêté de publier leur total d’abonnés. À la place, ils parlent de « temps d’engagement », « recettes publicitaires », et « revenu moyen par utilisateur ». En gros : on fait plus avec moins de gens.

Et pour gonfler les revenus sans forcément recruter plus, il reste une solution simple : faire payer plus cher.

Personnellement, j’ai vu ma facture grimper sans vraiment avoir l’impression que le service changeait. Même les séries que j’attends depuis des mois (oui, je parle de Stranger Things, encore repoussé…) n’arrivent pas plus vite.

Les hausses passées, un avant-goût du futur

On l’a vu fin 2024 aux États-Unis : les prix ont déjà augmenté là-bas. Et comme souvent, la France suit quelques mois plus tard. Ce qui me fait dire que d’autres hausses arriveront sûrement. En plus, même les options secondaires, comme l’ajout d’un profil supplémentaire, sont maintenant facturées 5,99 € à 6,99 € par mois selon la pub.

Autrement dit : même partager son compte coûte plus cher qu’avant.

Mon point de vue d’utilisateur : rester ou partir ?

Je ne vais pas vous mentir, j’ai hésité. Je paye pour la version sans pub, mais je commence à regarder sérieusement ce que proposent Prime Video, Disney+ ou même les plateformes gratuites comme Pluto TV. L’idée de payer 15 € par mois pour deux écrans, ça devient difficile à défendre quand on regarde à peine une série par semaine.

Si vous êtes comme moi, vous vous posez peut-être ces questions :

Est-ce que je regarde encore assez Netflix pour justifier ce prix ?

Est-ce qu’une offre avec pub pourrait suffire ?

Ou bien, est-ce le moment de mettre Netflix en pause pour explorer d’autres options ?

Ce qu’on peut en retenir

Netflix augmente encore ses prix jusqu’à 30 %, même si son chiffre d’affaires atteint des sommets (plus de 10 milliards de dollars ce trimestre). Pour nous, abonnés, c’est un vrai tournant. On paye plus, pour un service qui, certes, reste solide, mais dont la promesse d’accessibilité commence à s’étioler.

En attendant, pensez à :