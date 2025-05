Panne du réseau Free dans le Sud-Ouest : ce qu’il faut savoir

La panne du réseau Free a frappé fort dans le Sud-Ouest ce mercredi 7 mai 2025, plongeant des milliers d’abonnés dans le silence numérique. Dès la fin de matinée, plus de 2 200 signalements ont été recensés dans les villes de Toulouse, Blagnac, Ramonville-Saint-Agne, et bien d’autres encore. Internet, téléphonie et télévision sont complètement hors service.

Les zones les plus touchées

Département Villes impactées Heure de début de panne Haute-Garonne Toulouse, Blagnac, Ramonville-Saint-Agne, Tournefeuille 11h07 Tarn Albi, Castres 11h30 Gers Auch, Mirande 12h00 Tarn-et-Garonne Montauban, Moissac 12h30

Bonjour, nos réseaux fixe et mobile subissent actuellement des perturbations. Les services sont fortement perturbés depuis 12h30 sur une partie des départements suivants : Aveyron / Gers / Haute-Garonne / Lot / Tarn /Tarn-et-Garonne.

Toutes nos équipes sont déjà mobilisées,… pic.twitter.com/WUPTbD7Npe — Free 1337 (@Free_1337) May 7, 2025

Une incompréhension totale

« On ne peut plus travailler », me confie une entrepreneuse de Toulouse, exaspérée par l’absence totale de réseau. « Ça fait plus d’une heure déjà et toujours aucune explication de Free. C’est juste Free qui bugue, pas les autres… », ajoute une autre usagère. L’impact est massif, et les interrogations se multiplient. Pourquoi une panne aussi étendue ?

Ce que dit Free

L’opérateur a communiqué brièvement sur ses réseaux sociaux, évoquant des perturbations sur ses réseaux fixe et mobile dans les départements de l’Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. « Toutes nos équipes sont déjà mobilisées, merci pour votre patience », indique l’opérateur, sans pour autant préciser l’origine exacte de la panne.

Que faire en attendant ?

En attendant le rétablissement du réseau, voici quelques gestes simples pour vérifier sa connexion :

Redémarrer sa Freebox : parfois, un simple redémarrage suffit.

: parfois, un simple redémarrage suffit. Vérifier les branchements : un câble mal connecté peut aggraver la situation.

: un câble mal connecté peut aggraver la situation. Consulter les codes d’erreur : Free met à disposition des informations pour diagnostiquer les problèmes.

Une panne massive

Cette panne massive du réseau Free dans le Sud-Ouest montre à quel point notre dépendance au numérique peut devenir un handicap lorsqu’une coupure survient. Les équipes de Free sont sur le pont pour résoudre le problème, mais les abonnés, eux, restent dans l’attente. Espérons un retour rapide à la normale pour tous les usagers de Free dans le Sud-Ouest.