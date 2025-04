Pavel Durov menace de retirer Telegram de France. Une nouvelle qui peut sembler anecdotique, mais qui soulève une question que je me pose de plus en plus souvent : nos conversations privées sont-elles vraiment à l’abri des regards indiscrets ? Et surtout, que se passera-t-il si les géants du numérique choisissent de quitter notre pays pour défendre la confidentialité ?

Faits clés

Élément Détail Fondateur de Telegram Pavel Durov Motif de retrait évoqué Refus d’intégrer une « porte dérobée » dans le chiffrement Pressions françaises Amendement dans la loi Narcotrafic, soutien du préfet de Police Statut de l’amendement Adopté au Sénat, retiré en commission des lois Position de Durov Préfère quitter un marché que trahir la vie privée des utilisateurs

Une affaire de principes… et de menaces

Quand j’ai lu que Pavel Durov envisageait de supprimer Telegram de France, j’ai eu un petit moment de panique. Pas parce que je suis accro à l’application — quoique… — mais parce que cette affaire dépasse largement le cadre d’une simple app. C’est une question de valeurs fondamentales.

Durov ne veut pas céder aux pressions des autorités françaises, qui souhaiteraient pouvoir accéder aux messages cryptés à travers une « porte dérobée ». Et franchement, je le comprends. Qui nous garantit que ces accès ne seront pas détournés à d’autres fins ?

Ce que la France propose (et pourquoi ça coince)

L’amendement 8ter du projet de loi contre le narcotrafic voulait imposer aux messageries comme Telegram, WhatsApp ou Signal de permettre un accès direct aux forces de l’ordre.

Mais cette mesure a été largement critiquée :

Par des parlementaires

Par les défenseurs des libertés numériques

Par les experts en cybersécurité

Pourquoi ? Parce que créer une faille dans le système, même au nom de la sécurité, c’est comme laisser la porte entrouverte en espérant que seuls les gentils vont entrer.

Des exemples concrets (et un peu personnels)

J’utilise Telegram depuis des années, notamment pour des discussions pros, mais aussi pour suivre l’actu tech ou parler avec des amis à l’étranger. Ce n’est pas juste une app, c’est un espace de confiance.

Et je ne suis pas le seul. J’ai un ami journaliste d’investigation qui ne jure que par Telegram pour sécuriser ses échanges sensibles. Pour lui, cette éventuelle « porte dérobée », c’est la fin d’un outil de travail fiable.

Telegram, entre défense de la vie privée et exil numérique

Pavel Durov l’a clairement dit : « Telegram préfère quitter un marché que trahir ses utilisateurs. » Et ce n’est pas juste un coup de com.

Il rappelle que ces failles peuvent être exploitées par des hackers, des États étrangers, voire des criminels. On n’est donc pas seulement dans un débat technique, mais dans une bataille pour notre liberté numérique.

À quoi s’attendre maintenant ?

Le débat est loin d’être clos, surtout avec l’Union européenne qui planche aussi sur des « solutions technologiques » pour 2026. En attendant, quelques conseils si vous tenez à votre vie privée :

Utilisez des apps open-source quand c’est possible

quand c’est possible Activez les conversations secrètes sur Telegram

sur Telegram Évitez de centraliser toutes vos données sensibles sur une seule plateforme

sur une seule plateforme Restez vigilant sur les lois en discussion : nos droits ne tiennent souvent qu’à un vote

Faut-il craindre un départ de Telegram ?

Oui, car Pavel Durov menace de retirer Telegram de France pour de bonnes raisons. Mais ce n’est pas juste une histoire d’appli qu’on supprimerait de son smartphone. C’est un signal fort sur l’avenir du chiffrement et notre droit à la confidentialité.

Et même si l’amendement a été rejeté cette fois, la question reviendra, c’est certain. Alors posons-nous la bonne question : sommes-nous prêts à sacrifier un peu de liberté pour un peu plus de contrôle ?

Souhaitez-tu que je t’intègre ce texte en version HTML, ou que je t’en fasse une déclinaison pour les réseaux sociaux ?