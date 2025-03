Arnaques Gmail : comment les détecter et les éviter ?

Vous avez reçu un e-mail suspect sur Gmail ? Attention !

Il arrive souvent que l’on reçoive un message alarmant sur notre boîte Gmail : « Activité suspecte détectée sur votre compte », « Votre compte sera supprimé si vous n’agissez pas », « Veuillez vérifier vos informations immédiatement ». Ces e-mails semblent urgents, parfois même envoyés par Google. Pourtant, il peut s’agir d’une arnaque bien rodée.

Alors, comment repérer une escroquerie et éviter de tomber dans le piège ?

Les différents types d’arnaques Gmail

Les cybercriminels ne manquent pas d’imagination pour tenter de piéger les utilisateurs. Voici les stratégies les plus courantes :

Type d’arnaque Description Comment s’en protéger Phishing classique Un e-mail imitant Gmail vous demande de vérifier votre compte en cliquant sur un lien Ne jamais cliquer sur un lien suspect et se rendre directement sur Gmail via le navigateur Hameçonnage par IA Un e-mail ultra réaliste usurpe l’identité de Google Toujours vérifier l’adresse e-mail de l’expéditeur Arnaque au support technique Un faux technicien Google vous contacte par téléphone pour « vérifier » votre compte Ne jamais divulguer ses informations par téléphone Usurpation d’identité d’un contact Un ami ou collègue semble vous envoyer un message urgent Lui téléphoner directement avant d’agir

Les signes d’alerte d’une arnaque Gmail

Certains indices permettent de repérer rapidement une tentative d’escroquerie :

L’expéditeur est inconnu ou son adresse e-mail semble suspecte : Par exemple, au lieu de « support@google.com« , l’adresse peut être « google-support123@mail.com« .

: Par exemple, au lieu de « support@google.com« , l’adresse peut être « google-support123@mail.com« . Un ton alarmiste et urgent : « Votre compte sera fermé dans 24 heures ! » Les escrocs cherchent à vous faire agir sans réfléchir.

: « Votre compte sera fermé dans 24 heures ! » Les escrocs cherchent à vous faire agir sans réfléchir. Un lien douteux : En passant votre souris sur le lien, vérifiez l’URL qui s’affiche en bas de l’écran. Elle doit toujours mener à un site officiel.

: En passant votre souris sur le lien, vérifiez l’URL qui s’affiche en bas de l’écran. Elle doit toujours mener à un site officiel. Des fautes d’orthographe ou de syntaxe : Bien que certaines arnaques soient bien rédigées, les erreurs restent un bon indicateur de fraude.

: Bien que certaines arnaques soient bien rédigées, les erreurs restent un bon indicateur de fraude. Une pièce jointe suspecte : Ne jamais ouvrir une pièce jointe d’un expéditeur inconnu.

Comment se protéger efficacement ?

Pour éviter de tomber dans le piège, adoptez ces bonnes pratiques :

Activez la vérification en deux étapes : Cela ajoute une couche de sécurité en demandant un code supplémentaire pour se connecter.

: Cela ajoute une couche de sécurité en demandant un code supplémentaire pour se connecter. Ne cliquez jamais sur un lien sans vérifier sa source : Tapez toujours l’adresse de Gmail vous-même dans votre navigateur.

: Tapez toujours l’adresse de Gmail vous-même dans votre navigateur. Utilisez un gestionnaire de mots de passe : Il génère des mots de passe uniques et sécurisés.

: Il génère des mots de passe uniques et sécurisés. Mettez à jour régulièrement votre navigateur et votre antivirus : Les correctifs de sécurité aident à bloquer les tentatives de phishing.

: Les correctifs de sécurité aident à bloquer les tentatives de phishing. Signalez les messages suspects à Google : Dans Gmail, cliquez sur les trois points en haut à droite du message, puis « Signaler comme phishing ».

: Dans Gmail, cliquez sur les trois points en haut à droite du message, puis « Signaler comme phishing ». Méfiez-vous des appels ou SMS prétendant venir de Google : Google ne vous appellera jamais pour vérifier vos informations.

Un dernier conseil

Les arnaques Gmail évoluent et deviennent de plus en plus sophistiquées. Mais en restant vigilant, en connaissant les signes d’alerte et en adoptant les bonnes pratiques, vous pouvez protéger vos informations personnelles.

Si un e-mail vous semble suspect, le meilleur réflexe est de ne pas cliquer, ne pas répondre et signaler le message à Gmail. Ne laissez pas les escrocs vous piéger !