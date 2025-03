Boeing F47 : Le futur chasseur américain qui révolutionne l’aviation militaire

Le Boeing F47, nouveau chasseur américain de 6ème génération, vient d’être officiellement annoncé par le président Donald Trump lors d’une cérémonie à la Maison Blanche. J’ai eu l’occasion d’analyser les premières informations disponibles sur cet appareil révolutionnaire qui promet de transformer l’aviation militaire moderne.

Un contrat historique pour Boeing

Ce 21 mars 2025, dans le Bureau ovale, entouré du Secrétaire à la Défense Pete Hegseth et du chef d’état-major de l’US Air Force, le général David Allvin, le président américain a révélé que Boeing avait remporté le prestigieux contrat NGAD (Next Generation Air Dominance). Cette annonce marque un tournant dans l’industrie aéronautique militaire américaine.

Le contrat d’ingénierie et de développement industriel est estimé à plus de 20 milliards de dollars. À terme, ce programme pourrait représenter des centaines de milliards de dollars pour Boeing, chaque exemplaire du F47 étant évalué à environ 300 millions de dollars.

Caractéristiques techniques : une avancée considérable

Caractéristique F47 (Boeing) F22 Raptor (actuel) Génération 6ème 5ème Rayon d’action Nettement supérieur Plus limité Furtivité Améliorée Standard actuel Maintenance Simplifiée Plus complexe Disponibilité Supérieure Standard actuel Vitesse Mach 2+ Mach 2+ Personnel nécessaire Réduit Important

D’après les premiers éléments partagés par le président Trump, le F47 présente des caractéristiques impressionnantes. “En termes d’attributs d’un avion de chasse, il n’y a jamais rien eu d’aussi proche, de la vitesse à la maniabilité, en passant par la charge utile”, a-t-il déclaré.

Le chasseur serait équipé de technologies furtives de pointe le rendant “pratiquement invisible”. La vitesse évoquée dépasse Mach 2, ce qui reste exceptionnel pour un appareil de cette catégorie.

Un design unique inspiré de projets secrets

J’ai pu observer que le design du F47 présente des similitudes frappantes avec le démonstrateur technologique YF-118G “Bird of Prey” de Boeing, qui avait volé secrètement à la Zone 51 dans les années 1990. On distingue notamment une aile à dièdre très prononcé et des extrémités rabattues vers le bas.

Le nez de l’appareil est large et aplati, probablement pour accueillir un radar de grande dimension. Une verrière bombée et ce qui semble être des plans canard sont également visibles, bien que ces derniers puissent être des éléments destinés à brouiller les pistes.

La renaissance de Boeing face à ses concurrents

Ce contrat représente une bouée de sauvetage pour Boeing, qui traversait une période difficile. L’entreprise avait récemment:

Fermé sa ligne de production du F/A-18 Super Hornet

Subi des pertes de plusieurs milliards sur certains programmes militaires

Affronté des grèves et des problèmes sur ses appareils civils

En remportant ce contrat face à Lockheed Martin, Boeing assure son avenir dans l’aviation de combat. À l’inverse, Lockheed Martin connaît une passe difficile, ayant été écarté non seulement du programme NGAD mais aussi du programme naval F/A-XX.

Un programme accéléré pour une mise en service avant 2030

Selon le général Allvin, “le F47 volera sous l’administration Trump”, ce qui suggère une mise en service bien avant la date initialement prévue de 2030. Cette accélération s’explique par la maturité du programme, avec un démonstrateur qui vole secrètement depuis près de cinq ans.

Le F47 sera la pièce maîtresse d’un écosystème de combat aérien plus large, comprenant:

Des drones collaboratifs (CCA)

De nouveaux moteurs et armements

Des suites de guerre électronique avancées

Des capteurs et systèmes de réseau nouvelle génération

Un avantage stratégique face aux rivaux géopolitiques

Le développement du F47 s’inscrit dans un contexte de compétition intense avec la Chine, qui aurait fait voler deux démonstrateurs d’avions de 6ème génération en décembre dernier. Le général Kunkel de l’US Air Force a d’ailleurs affirmé qu'”il n’y avait pas d’option plus viable que le NGAD pour obtenir la supériorité aérienne dans cet environnement hautement contesté.”

L’appareil semble spécifiquement conçu pour des conflits de haute intensité dans la région indo-pacifique, avec un accent mis sur l’autonomie et la charge utile.

Un chasseur exportable?

Fait surprenant, Donald Trump a évoqué la possibilité d’exporter des versions légèrement dégradées (à hauteur de 10%) du F47 à certains alliés des États-Unis. Cette approche contrasterait fortement avec celle adoptée pour le F22 Raptor, jamais autorisé à l’exportation en raison de ses technologies sensibles.

J’ai noté que cette annonce représente un changement de paradigme dans la politique américaine d’exportation d’armement de pointe.

La fin d’une ère pour l’aviation de combat pilotée?

Le F47 pourrait bien être le dernier chasseur piloté développé par l’US Air Force. Son intégration avec des drones de combat collaboratifs laisse entrevoir un futur où les pilotes humains joueront davantage un rôle de contrôleurs d’essaims de drones que de combattants directs.

Ce Boeing F47, futur chasseur américain annoncé par Donald Trump, représente donc bien plus qu’un simple avion : c’est une révolution dans la conception même de la supériorité aérienne au 21ème siècle.