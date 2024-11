Botnation AI révolutionne les chatbots avec SmartAI

L’intelligence artificielle a transformé notre manière d’interagir avec la technologie. Botnation AI, référence française dans l’univers des chatbots IA, a récemment lancé une innovation majeure : SmartAI. Ce nouveau produit promet de simplifier et d’optimiser la création de chatbots personnalisés en utilisant les données disponibles. Plongeons au cœur de cette révolution technologique et découvrons comment elle redéfinit l’engagement client.

SmartAI : un chatbot en quelques minutes

Avec SmartAI, Botnation propose une solution rapide et efficace pour créer des chatbots sur-mesure. En seulement cinq minutes, il est possible de mettre en place un assistant virtuel capable de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. La magie opère grâce à une interface intuitive où il suffit d’uploader un simple fichier CSV ou TXT.

Les utilisateurs bénéficient ainsi de la puissance de la reconnaissance du langage naturel. Qu’il s’agisse de questions fréquentes, de recherches de produits ou de documents, SmartAI offre trois types majeurs de chatbots adaptés à diverses utilisations. Une fois les données intégrées, le chatbot peut instantanément interagir avec vos clients en se basant uniquement sur ces informations.

Chatbot FAQ

Le Chatbot FAQ est conçu pour répondre aux questions courantes concernant votre activité. Idéal pour les entreprises souhaitant offrir une assistance rapide et précise, ce type de chatbot réduit le besoin de support humain pour des demandes récurrentes.

Chatbot de recherche de produits

Ce modèle aide les utilisateurs à trouver des produits spécifiques correspondant à leurs critères de recherche. Il permet une navigation fluide et intuitive sur les plateformes e-commerce, améliorant ainsi l’expérience d’achat.

Chatbot de recherche de documents

Parfait pour les environnements nécessitant une gestion documentaire structurée, ce chatbot facilite la localisation de documents importants. Gain de temps assuré pour les utilisateurs qui peuvent accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin.

Une plateforme multi-supports

Botnation se distingue par son adaptabilité. La plateforme permet de créer des chatbots fonctionnant sur divers supports tels que les widgets web, WordPress, Wix, Prestashop, pages de destination, Messenger, WhatsApp, Instagram et même des call-bots. Cette polyvalence garantit que vos utilisateurs puissent bénéficier des services du chatbot où qu’ils se trouvent.

De plus, la solution intègre un module de live-chat pour une gestion optimale des interactions humaines. Les conseillers peuvent prendre le relais efficacement tout en échangeant des notes et en accédant aux fiches détaillées des utilisateurs enrichies par les données captées par le bot.

Widget Web

WordPress

Wix

Prestashop

Landing Page

Messenger

WhatsApp

Instagram

Call-Bot

Des modèles de chatbots gratuits et interactifs

Pour faciliter encore plus la création de chatbots, Botnation propose des gabarits gratuits. Ces modèles sont disponibles directement sur la plateforme et comportent des commentaires interactifs pour guider les utilisateurs pas à pas. Cela assure une prise en main rapide et une personnalisation aisée des bots selon les spécificités de chaque entreprise.

Technologie indépendante et conforme au RGPD

Depuis sa création en 2016, Botnation mise sur une technologie développée en interne. Indépendante des services GAFAM, la plateforme garantit ainsi une totale confidentialité des données des utilisateurs, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les informations collectées restent sécurisées sur leur serveur de droit français et européen.

La puissance des web-bots

La diversification des supports numériques a restitué une importance capitale aux web-bots. Ceux-ci sont non seulement polyvalents et responsives, mais aussi entièrement personnalisables graphiquement pour correspondre à la charte graphique de l’entreprise. Ils peuvent être déclenchés de manière contextuelle et interagir de façon interactive avec un site ou une application mobile.

Les attentes des internautes envers les chatbots

D’après les études menées, près de 47% des internautes français souhaitent avoir des chatbots sur les sites d’achat. Cette demande met en lumière l’intérêt croissant pour une interaction facilitée et augmentée lors du processus d’achat. Les chatbots ne servent plus simplement à répondre aux questions, mais optimisent également les performances des équipes humaines en prenant en charge les tâches répétitives.

Le Live-Chat Premium par Botnation AI

Pour garantir un service client d’excellence, Botnation propose un module de live-chat premium. Cette fonctionnalité permet un passage fluide entre le chatbot et un conseiller humain, assurant ainsi que chaque interaction soit traitée de manière optimale. Le système inclut également :

Gestion de plusieurs conseillers

Échange de notes entre conseillers

Interface WYSIWYG

Fiches détaillées des utilisateurs capturées par le bot en direct

En combinant intelligence artificielle et intervention humaine, Botnation permet aux entreprises d’améliorer drastiquement leur service à la clientèle tout en réduisant les coûts et en augmentant l’efficacité.

Grâce à des fonctionnalités avancées et une simplicité d’utilisation exemplaire, Botnation et SmartAI ouvrent de nouvelles perspectives pour l’engagement client. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande corporation, il n’a jamais été aussi facile de construire un chatbot performant et adapté à vos besoins spécifiques.