Créez votre chatbot multicanal en 5 minutes avec SmartAI de Botnation

Les évolutions récentes en matière d’intelligence artificielle ont ouvert la voie à des outils toujours plus performants et accessibles. Parmi eux, les chatbots se démarquent par leur capacité à automatiser les interactions et améliorer considérablement l’expérience utilisateur. Avec SmartAI de Botnation, il est désormais possible de créer un chatbot marketing personnalisé en seulement cinq minutes. Découvrons ensemble comment, tout en explorant les multiples fonctionnalités offertes par cette solution polyvalente.

Qu’est-ce que SmartAI de Botnation ?

SmartAI de Botnation est une plateforme innovante dédiée à la création de chatbots personnalisés, capables de fonctionner sur plusieurs supports. Que ce soit pour des sites web, des applications mobiles ou des plateformes de messagerie telles que Messenger ou WhatsApp, SmartAI vous permet de déployer rapidement un assistant virtuel parfaitement adapté à vos besoins.

L’un des points forts de SmartAI réside dans son utilisation de la reconnaissance du langage naturel, rendue possible grâce aux développements récents des IA génératives. Cette technologie permet au chatbot de comprendre et de répondre aux requêtes des utilisateurs de manière naturelle et fluide, offrant ainsi une expérience proche d’une véritable conversation humaine.

Créer votre chatbot en quelques clics

Étape 1 : Choisissez le type de chatbot

La première étape consiste à déterminer le type de chatbot dont vous avez besoin. SmartAI propose trois catégories principales :

Chatbot FAQ : Idéal pour répondre aux questions fréquentes concernant votre activité.

Chatbot de Recherche de Produits : Pour aider vos clients à trouver rapidement les produits qui correspondent à leurs critères.

Chatbot de Recherche de Documents : Parfait pour faciliter l'accès aux documents spécifiques recherchés par vos utilisateurs.

Étape 2 : Uploader vos données

Une fois le type de chatbot sélectionné, il vous suffit de fournir les informations nécessaires via un fichier CSV ou TXT. Pour chaque type de bot, SmartAI s’occupe de tout, de l’analyse des questions aux réponses, en passant par la correspondance des colonnes de votre fichier avec les types de données requis.

Voici les étapes typiques pour uploader un fichier de données :

Sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur. Mettez en forme le fichier si nécessaire. Assurez-vous que les colonnes de votre fichier sont bien alignées avec les exigences de SmartAI. Validez le fichier pour procéder au traitement des données.

Avantages de SmartAI

Accessibilité multiplateforme

Que vous utilisiez WordPress, Wix, Prestashop, une landing page, Messenger, WhatsApp, Instagram ou un call-bot, SmartAI garantit une compatibilité totale, vous permettant d’atteindre vos utilisateurs où qu’ils se trouvent. Cette flexibilité est cruciale pour engager efficacement votre audience sur divers canaux.

Personnalisation graphique

Avec SmartAI, votre chatbot peut être entièrement personnalisé graphiquement pour s’intégrer parfaitement à votre charte visuelle. Qu’il apparaisse en fenêtre de chat, en plein écran ou dans une i-frame, votre chatbot respectera l’identité visuelle de votre marque, offrant une expérience cohérente et attrayante.

Live-chat intégré

Pour une gestion optimale des interactions, SmartAI propose également un module de live-chat intégré. Ce dernier permet de passer le relais entre le bot et les conseillers humains de manière fluide, assurant ainsi un service client de qualité supérieure. Entre autres fonctionnalités, ce module supporte :

Gestion de plusieurs conseillers simultanément.

Échange de notes entre les conseillers pour une meilleure coordination.

Fiches détaillées des utilisateurs comprenant toutes les informations recueillies par le chatbot.

Cas d’application concrets

Commerce en ligne

Dans le domaine du commerce en ligne, les chatbots jouent un rôle majeur. Ils peuvent assister les clients en temps réel, répondre à leurs questions, recommander des produits et même aider à finaliser des ventes. Grâce à SmartAI, ces tâches peuvent être automatisées en toute simplicité, améliorant ainsi l’efficacité et la satisfaction client.

Service client

Le service client bénéficie grandement de l’utilisation des chatbots. Non seulement ils allègent la charge de travail des agents humains en traitant les demandes courantes et répétitives, mais ils permettent aussi de réduire les temps d’attente. De plus, le live-chat intégré assure une transition sans heurts vers des interventions humaines lorsque cela est nécessaire.

Support interne

En entreprise, les chatbots peuvent servir d’assistants internes, facilitant l’accès aux documents, procédures et politiques internes. SmartAI permet de configurer rapidement un chatbot capable de répondre aux questions fréquentes des employés, devenant ainsi un outil précieux pour le service des ressources humaines ou le département IT.

Tendances et avenir des chatbots

Le recours croissant aux chatbots reflète une tendance forte du marché vers l’automatisation intelligente. Les entreprises cherchent constamment des moyens d’améliorer leur efficacité opérationnelle tout en offrant une expérience client supérieure. Grâce à des solutions comme SmartAI, personnaliser et déployer un chatbot est non seulement rapide, mais également stratégique.

En conclusion, la simplicité d’utilisation associée aux capacités avancées de SmartAI en fait une solution incontournable pour toutes les entreprises cherchant à optimiser leurs interactions avec leurs clients et prospects. Que ce soit pour un site e-commerce, un service client ou des applications internes, SmartAI promet une intégration harmonieuse et efficace. Testez dès aujourd’hui et découvrez comment un chatbot personnalisé peut transformer vos opérations et votre relation client.