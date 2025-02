L’iPhone 16e : un smartphone Apple abordable sans compromis ?

Un nouvel iPhone à prix réduit, mais efficace

Quand on entend « iPhone abordable », on se demande immédiatement : est-ce qu’Apple a sacrifié trop de choses pour proposer un prix plus doux ? L’iPhone 16e, annoncé pour le 28 février 2025 à partir de 719 euros pour 128 Go, cherche à rassurer les amateurs d’Apple avec un équilibre entre performances, autonomie et innovations. Voyons ensemble ce qu’il a vraiment dans le ventre.

Un design classique avec quelques concessions

L’iPhone 16e conserve le format 6,1 pouces avec une dalle OLED 60 Hz, héritée de l’iPhone 14. L’écran retrouve aussi l’encoche (adieu la Dynamic Island), mais reste fidèle à la clarté et au contraste propres aux iPhone.

Côté coque, on garde un dos en verre mat résistant, compatible avec la recharge Qi 2, bien que MagSafe soit absent. Un choix qui peut sembler anodin mais qui change le quotidien des utilisateurs d’accessoires Apple.

Performances et autonomie : la puce A18 en action

L’iPhone 16e embarque la puce A18, comme les modèles plus chers, mais avec un GPU réduit (4 cœurs au lieu de 5). Cela ne devrait pas poser de problème pour un usage quotidien, même pour les jeux et le multitâche. Associée au nouveau modem Apple C1, la connectivité 5G devient plus rapide et économe en énergie.

Niveau autonomie, Apple annonce une batterie encore plus efficace, permettant jusqu’à 12 heures d’utilisation de plus que les anciens iPhone SE. De quoi tenir largement une journée sans stress.

Un appareil photo simplifié mais efficace

Pas de double capteur ici, mais un capteur unique de 48 Mpx avec zoom optique 2x, qui remplace les anciens systèmes à double objectif. Il permet de capturer des photos en haute résolution, et de filmer en 4K à 60 images/seconde. Seule ombre au tableau : l’absence de certains réglages avancés disponibles sur les modèles supérieurs.

Apple Intelligence : une IA intégrée

Compatible avec Apple Intelligence, l’iPhone 16e pourra profiter des dernières avancées en intelligence artificielle : retouches photo avancées, reconnaissance d’objets et assistance à l’écriture. Siri gagne aussi en compréhension et en réactivité, un vrai plus pour les amateurs d’optimisation.

Faut-il craquer pour l’iPhone 16e ?

Si vous cherchez un iPhone performant sans exploser votre budget, l’iPhone 16e coche beaucoup de cases. Certes, il fait quelques compromis, mais il reste une alternative solide face aux modèles Android de milieu de gamme, et permet d’accéder à l’écosystème Apple sans dépenser plus de 1 000 euros. Un bon choix pour ceux qui veulent un iPhone sans fioritures mais avec l’essentiel.