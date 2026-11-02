Les millions d’euros d’impôts de Gianni Infantino réglés discrètement par la FIFA

Qui a réellement supporté les impôts de Gianni Infantino, et pourquoi le paiement discret attribué à la FIFA suscite-t-il autant de questions ? Les montants évoqués, qui se chiffrent en millions d’euros, alimentent une controverse sur la rémunération du président, le règlement fiscal de ses avantages et la transparence financière de l’instance. Mais il faut distinguer les faits rapportés des interprétations : un avantage fiscal ou une prise en charge d’impôts ne constitue pas automatiquement un salaire supplémentaire, et la FIFA conteste cette dernière lecture.

Le débat dépasse donc le cas personnel de Gianni Infantino. Il touche à la gouvernance sportive : lorsqu’une organisation internationale finance des avantages liés à son dirigeant, ses membres et le public doivent pouvoir comprendre ce qui a été payé, sur quelle base et comment cela a été déclaré. Je vais examiner les chiffres avancés, la réponse de la FIFA et les points qui restent à éclaircir, sans confondre rémunération, impôts et bénéfice en nature.

Élément évoqué Montant rapporté Précaution de lecture Salaire annuel déclaré de Gianni Infantino Environ 4,6 millions d’euros Montant mentionné dans les informations disponibles ; il ne décrit pas à lui seul l’ensemble des avantages. Somme supplémentaire contestée Environ 1,5 à 1,9 million d’euros Les estimations varient. La FIFA rejette l’idée d’un second salaire de 1,9 million d’euros. Impôts ou avantages fiscaux pris en charge Montant présenté comme se chiffrant en millions d’euros Les éléments fournis ne permettent pas d’établir un total définitif ni de le confondre avec un salaire.

Gianni Infantino et les impôts : ce que les montants permettent d’affirmer

Les informations disponibles font état d’un salaire annuel déclaré d’environ 4,6 millions d’euros et d’une somme supplémentaire estimée entre 1,5 et 1,9 million. Ces chiffres ne désignent pas nécessairement la même chose : certains récits portent sur des revenus attribués à une société liée à l’organisation du Mondial 2026, tandis que d’autres évoquent la prise en charge d’impôts ou d’avantages fiscaux.

La FIFA a contesté l’affirmation selon laquelle son président aurait perçu un second salaire de 1,9 million d’euros. Cette réponse est importante, mais elle ne règle pas à elle seule la question de la fiscalité : pour comprendre le coût réel, il faudrait connaître la nature précise des sommes, leur traitement comptable et les obligations fiscales concernées. Un montant évoqué dans la presse ne devient pas, sans pièces détaillées, un revenu confirmé.

Je vois souvent ce type de confusion dans les controverses financières : une entreprise paie un impôt lié à un avantage, et le débat public présente parfois la somme comme une rémunération directe. Pour un supporter qui lit un titre en quelques secondes, la nuance est peu visible ; pourtant, elle change l’interprétation du dossier.

Pourquoi les chiffres de 1,5 et 1,9 million d’euros diffèrent

Les deux montants circulent dans des récits qui ne décrivent pas toujours le même élément. L’un évoque une somme supérieure à 1,5 million d’euros associée à une filiale liée à la Coupe du monde aux États-Unis ; l’autre, proche de 1,9 million, est présenté comme un avantage ou un salaire supplémentaire que la FIFA dément.

Sans documents permettant de rapprocher ces chiffres, je ne les additionnerais pas et je ne les présenterais pas comme une somme définitivement établie. La distinction utile est simple : rémunération, avantage fiscal et impôt acquitté sont trois notions différentes, même si elles peuvent toutes avoir un coût pour l’organisation.

Un règlement fiscal qui met la transparence financière à l’épreuve

Si une fédération prend en charge les impôts associés aux avantages de son président, la question centrale est celle de la justification : cette dépense est-elle prévue par le contrat, approuvée selon les règles internes et présentée clairement dans les comptes ? Une organisation peut soutenir qu’elle applique ses engagements contractuels ; elle doit alors rendre leur portée compréhensible.

Dans une situation fictive, imaginons une fédération nationale qui rembourse à son dirigeant les taxes liées à un logement fourni pour ses fonctions. Le remboursement peut être légal, mais les membres voudront savoir s’il figure dans le contrat et dans les comptes. Pour moi, c’est là que se joue la confiance : non dans la seule existence d’un avantage, mais dans la possibilité de le vérifier.

Le dossier invite aussi à distinguer la transparence formelle de la transparence réelle. Publier un salaire sans expliquer les prestations annexes, les impôts assumés ou le rôle d’une société affiliée peut laisser une partie importante de la rémunération hors du champ visible. La gouvernance sportive se mesure aussi à la clarté des informations qui accompagnent les chiffres.

Les chiffres annoncés et les réponses de la FIFA

Un premier repère est le salaire annuel de 4,6 millions d’euros rapporté dans les éléments disponibles. Un second est la somme additionnelle estimée entre 1,5 et 1,9 million d’euros, dont la qualification est contestée : la FIFA affirme que l’idée d’un second salaire de 1,9 million est fausse. Ces montants donnent l’échelle du débat, mais ne suffisent pas à établir le détail du règlement fiscal.

Pour mesurer l’écart entre la communication publique et le coût total, il faudrait disposer d’informations comparables sur plusieurs exercices : salaire, avantages, impôts pris en charge et éventuels paiements par des entités liées. Les données fournies ne donnent ni série complète ni total officiel consolidé. Je retiens donc une controverse documentée par des chiffres rapportés, mais dont la ventilation financière demeure le point décisif.

Ce que la controverse révèle sur la gouvernance sportive

La FIFA organise l’une des compétitions les plus suivies au monde. À cette échelle, une décision financière concernant son président ne relève pas seulement de la gestion interne : elle engage la crédibilité de règles censées s’appliquer à une institution mondiale. La meilleure réponse à la controverse n’est pas une formule générale, mais une présentation vérifiable des bases contractuelles et comptables.

Je pense à un autre cas hypothétique : un membre d’une petite fédération découvre qu’une dépense importante n’apparaît que sous une rubrique générale. Même si elle est régulière, l’absence d’explication nourrit le soupçon et fragilise la confiance. La leçon est nette : un paiement peut être conforme et néanmoins mal expliqué ; dans la gouvernance, la transparence n’est pas un détail de communication.

Pour les lecteurs, trois questions permettent de suivre le dossier sans se perdre dans les titres :

Quelle somme a été versée ? Il faut séparer le salaire des avantages et des impôts acquittés par l’employeur.

Il faut séparer le salaire des avantages et des impôts acquittés par l’employeur. À quel titre le paiement a-t-il été effectué ? Le contrat, les règles de la FIFA et les comptes doivent permettre de le comprendre.

Le contrat, les règles de la FIFA et les comptes doivent permettre de le comprendre. Qui a validé et déclaré l’opération ? Cette information aide à évaluer la qualité du contrôle interne.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, la question du contrôle des dépenses prend une visibilité accrue, mais elle ne dispense pas de vérifier chaque affirmation. Le fond du débat reste la transparence financière : établir précisément ce que la FIFA a payé, au titre de quels impôts et selon quel règlement fiscal, afin que le cas de Gianni Infantino ne repose ni sur une insinuation ni sur une réponse incomplète.

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