Arnaque au diagnostic de performance énergétique : comment éviter un faux DPE ?

Lorsque l’on achète ou loue un bien immobilier, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document incontournable. Mais que faire face aux arnaques qui se multiplient ? Comment s’assurer que l’on ne tombe pas dans le piège d’un faux diagnostic ? Voici quelques clés pour démasquer les fraudes et protéger votre investissement.

Un phénomène en pleine expansion

Avec les réglementations de plus en plus strictes sur la performance énergétique des logements, certains vendeurs ou bailleurs peu scrupuleux n’hésitent pas à manipuler les diagnostics. Le but ? Améliorer artificiellement la note du bien et le rendre plus attractif sur le marché.

Exemple concret : Un propriétaire d’un appartement ancien, classé “F”, souhaite le louer sans faire de travaux. Plutôt que d’investir, il fait appel à un diagnostiqueur complaisant qui lui attribue une note “D” en modifiant quelques paramètres.

Comment repérer un faux diagnostic ?

Heureusement, il existe plusieurs moyens de vérifier la fiabilité d’un diagnostic immobilier. Voici quelques indices qui doivent vous alerter :

1. Vérifier la validité du DPE

Depuis le 1er juillet 2021, un DPE est valable 10 ans .

. Les diagnostics réalisés entre 2013 et 2017 ne sont plus valides depuis 2023 .

ne sont plus valides depuis . Ceux effectués entre 2018 et juin 2021 expirent fin 2024.

2. S’assurer de l’authenticité du diagnostiqueur

Son numéro de certification doit figurer sur le document.

doit figurer sur le document. Vous pouvez vérifier son agrément sur l’annuaire officiel des diagnostiqueurs.

3. Examiner les données techniques

Un DPE doit contenir :

Les caractéristiques du bien (surface, isolation, chauffage…).

(surface, isolation, chauffage…). L’estimation des consommations énergétiques .

. Le coût annuel prévu en énergie.

Si ces éléments sont absents ou incohérents, il y a de fortes chances que le document soit frauduleux.

4. Comparer plusieurs diagnostics

Si vous hésitez, faites réaliser un second diagnostic par un autre professionnel. En cas de forte différence, c’est un signe de fraude potentielle.

Que faire en cas de suspicion de fraude ?

Si vous avez un doute sur la fiabilité d’un diagnostic, plusieurs recours sont possibles :

Demander des justificatifs : Factures de rénovation, anciennes évaluations…

: Factures de rénovation, anciennes évaluations… Signaler l’anomalie à la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

(Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Engager une action en justice si l’arnaque est avérée. Un diagnostiqueur engage sa responsabilité et doit souscrire une assurance couvrant ses erreurs.

Face à l’augmentation des fraudes aux diagnostics immobiliers, il est crucial d’adopter une attitude vigilante. Toujours vérifier les informations, comparer les documents et s’entourer de professionnels certifiés permet d’éviter bien des désagréments. Un DPE erroné peut entraîner des coûts supplémentaires et des démarches juridiques longues. Soyez donc méfiant et exigeant dans vos transactions immobilières !