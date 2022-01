Que ce soit un espace de travail pour pro ou non, aménager son atelier de bricolage reste très important du moment où il se trouve à la maison. Pour une personne qui a des enfants qui se promènent partout par exemple, il va falloir faire très attention. Il est donc nécessaire de bien exploiter l’espace choisi et de le sécuriser pour limiter l’accès. Afin de bien organiser tout cela, il vaut mieux savoir par où commencer pour obtenir un meilleur résultat à la fin. Zoom sur les étapes à suivre pour bien aménager son atelier de bricolage.

Prévoir le rangement de ses outils

La première idée qui doit vous venir à l’esprit est l’espace destiné au rangement de vos outils. Pour cela, demandez-vous la quantité et le type d’outil à avoir dans cette pièce. Si vous visez des outils de qualité, vous pouvez en trouver sur Wurth France par exemple. Que ce soit les ciseaux, les clous ou les tournevis, il faut savoir où les placer. Placer des étagères au mur serait parfait pour ces outils et cela donnera plus d’espace à exploiter. Vous avez également la possibilité de construire des placards pour ranger les équipements les plus grands.

Optimiser la zone de travail

Une fois fini avec l’espace de rangement, il faut maintenant passer à la zone de travail. De ce fait, vous aurez besoin d’un plan de travail pour pouvoir mener vos travaux de façon confortable. À ce niveau, deux options s’offrent à vous : soit vous prenez un établi soit vous achetez une table de travail. La première est l’idéal pour tout bricoleur, car elle est assez résistante et peut s’utiliser sur une longue durée. La seconde doit être une vraie table de travail et être à la bonne hauteur afin de vous éviter d’avoir mal au dos. À vous de choisir le plan de travail qui convient le mieux.

Penser à l’éclairage et à la ventilation de la pièce

Il est important de veiller à l’éclairage et la ventilation de votre salle de travail. En ce qui concerne l’éclairage, vous devez prévoir assez de lampes pour que la pièce soit bien éclairée. Quel que soit le type de travail que vous vouliez mener, vous devez bénéficier d’un bon éclairage pour ne pas abîmer vos yeux. Pour éclairer de près, pensez à prendre une torche ou une lampe baladeuse. Par rapport à la ventilation, votre atelier doit être bien aéré surtout si vous avez souvent recours à des produits chimiques.

En conclusion, pour bien disposer de son atelier de travail, il ne faut qu’une bonne organisation. Ainsi, en vous basant sur les quelques critères évoqués ci-dessus, vous parviendrez à réussir l’aménagement de votre espace de travail.