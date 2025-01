De la clôture en bois à la clôture en verre : trouver la bonne clôture de jardin

Pour résumer le contenu

Type de clôture Caractéristiques principales Avantages Conseils pratiques Clôture en bois • Matériau naturel et chaleureux

• Peut être fabriqué en bois dur (douglas, bangkirai) ou tendre (pin, épicéa)

• Nécessite un entretien régulier (peinture, lasure, etc.) • Esthétique traditionnelle et rustique

• Bonne intégration dans les jardins au style classique

• Large choix d’essences et de finitions • Vérifier si le bois est imprégné ou thermotraité

• Réappliquer une protection (peinture, vernis) pour allonger sa durée de vie

• Surveiller les champignons et l’humidité Clôture métallique (fer, aluminium) • Clôture à barreaux ou grillage (simple, double)

• Résistante, faible entretien si galvanisée ou thermolaquée

• Look moderne ou design industriel • Robuste et durable

• Entretien minimal (pas de peinture régulière)

• Sécurité accrue pour enfants et animaux • Vérifier la présence de galvanisation ou de revêtement antirouille

• Tenir compte de la hauteur pour la sécurité (enfants, chiens)

• Possibilité d’ajouter un brise-vue pour plus d’intimité Gabions (treillis remplis de pierres) • Structures en treillis soudé formant une cage

• Remplies de pierres, parfois avec des plantes

• Peuvent servir de murs de soutènement • Entretien quasi nul (pas de peinture)

• Excellente stabilité et protection

• Aspect décoratif et naturel (pierres, végétaux) • Prévoir des fondations (béton) pour les gabions lourds ou de grande taille

• Contrôler la nature du sol (portance suffisante)

• Planter des végétaux dans le gabion si souhaité Clôture en plastique (PVC, HPL, WPC) • PVC : durable, résistant aux intempéries

• HPL : panneaux pressés haute pression, robustes et design

• WPC : mélange bois-plastique, aspect plus naturel • Résiste bien aux UV, à la pluie, à la neige

• Ne demande quasiment pas d’entretien

• Grand choix de couleurs et de styles • Vérifier la présence de renforts (acier) pour la solidité

• Opter pour un design adapté au style de la maison

• Bien nettoyer les panneaux pour éviter les traces (UV, pollution) Clôture en béton • Mur/clôture massif, opaque

• Protection élevée contre intrusions et regards

• Peut imiter plusieurs textures (ardoise, bois, pierre) • Très solide et durable

• Entretien minimal (nettoyage haute pression)

• Bonne isolation phonique (routes passantes, aéroports) • Vérifier les règles d’urbanisme et hauteurs autorisées

• Choisir un design (imitation pierre, bois) pour éviter l’aspect trop « gris »

• Contrôler régulièrement l’état des fondations Clôture en verre • Panneaux en verre de sécurité (transparent, satiné, imprimé)

• Design contemporain et haut de gamme

• Montants et fixations souvent en acier inoxydable • Aspect très moderne

• Apporte de la luminosité

• Facile à entretenir (nettoyage vitre) • Sélectionner un verre feuilleté ou trempé (sécurité)

• S’assurer d’une fixation de qualité (inox)

• Limiter l’installation dans les zones très venteuses Tapis brise-vue (roseaux, bambou, PVC, saule) • Tapis fixés sur un grillage ou un support existant

• Apporte intimité et aspect naturel ou décoratif

• Permet de séparer visuellement le jardin • Solution économique et facile à installer

• Peut s’adapter à différentes hauteurs et formes

• Choix varié (matériaux naturels ou synthétiques) • Vérifier la solidité du support (barreaux, grillage, mur)

• Entretenir régulièrement les tapis naturels (éviter la moisissure)

• Prévoir un remplacement plus fréquent que pour d’autres clôtures Règles et autorisations Informez-vous sur les règles locales (hauteurs max., permis de construire). Certaines communes imposent des limites de hauteur ou des types de clôtures. Si vous devez démolir une ancienne clôture, prévoyez aussi l’élimination ou le recyclage des matériaux.

Une clôture de jardin ne crée pas seulement des limites, elle améliore également l’aspect esthétique du terrain. Cependant, toutes les clôtures ne peuvent pas être utilisées dans tous les jardins.

Si vous possédez votre propre maison, vous avez certes de la chance, mais bien choisir votre clôture n’est pas une tâche simple, peut-être, vous avez besoin d’améliorer la sécurité de votre terrain ou alors de vous cacher des regards indiscrets ? Quelle clôture de jardin correspond à vos besoins ? Nous y répondons dans cet article de blog.

Clôture de jardin : quelles questions dois-je me poser ?

Votre clôture doit s’intégrée visuellement avec votre maison et votre jardin. Elle peut ainsi compléter ou souligner le style de votre maison. Les bâtiments anciens et les jardins de style traditionnel sont souvent entourés d’une clôture de jardin classique (bois), tandis que les nouvelles constructions peuvent aussi bénéficier de clôtures modernes (fer ou pvc). Mais vous devez également réfléchir à la fonction souhaitée et à votre budget avant la construction.

Avant d’opter pour une clôture, il convient donc de répondre aux questions suivantes :

Quelle est la fonction de la clôture de jardin ? N’est-elle qu’une délimitation visuelle ? Doit-elle protéger le terrain contre les intrus ou empêcher les enfants et les animaux domestiques de s’enfuir dans la rue ?

À quoi ressemblent les clôtures du voisinage et quel est le style de son propre jardin ?

Est-ce que je souhaite construire moi-même ma clôture de jardin ou l’acheter toute prête ?

Combien de temps puis-je investir dans l’entretien de la clôture ? Doit-elle durer plusieurs dizaines d’années ou est-ce que je veux à nouveau changer quelque chose après un certain temps ?

De combien d’argent disposerai-je pour la clôture de mon jardin ? Ai-je besoin d’artisans que je dois payer ? L’élimination des matériaux me coûtera-t-elle quelque chose plus tard ?

Les matériaux classiques : bois, métal et plastique

La clôture en bois : un classique à l’aspect naturel

La clôture en bois est sans doute le grand classique des clôtures de jardin. C’est surtout son caractère naturel et individuel qui a rendu ce matériau si populaire. En effet, le bois est un produit naturel et ne peut donc jamais être entièrement copié. Chaque morceau de bois devient une pièce unique grâce à sa teinte, sa veinure et d’éventuelles adhérences, tout comme l’arbre l’était auparavant. Cela convient parfaitement à un jardin rural.

Pour la construction de clôtures en bois, on utilise souvent le bois de douglas ou de bangkirai, car il dispose d’une durabilité naturelle. Si l’on souhaite utiliser du bois tendre comme le pin ou l’épicéa, il faut l’imprégner sous pression au préalable. Mais même les bois les plus robustes auront toujours besoin d’entretien. Une couche de peinture régulièrement renouvelée et l’utilisation de produits d’entretien peuvent augmenter significativement la durée de vie.

Si vous souhaitez acheter une clôture en bois, vous devez vous assurer qu’elle répond à certains critères importants :

thermo-traitée ou imprégnée sous pression,

protégée contre les champignons et les intempéries,

fabriquée à partir de profilés structurés ou rabotés de manière lisse.

Clôtures métalliques : robustes, économiques et modernes

Les clôtures métalliques sont le plus souvent fabriquées en fer ou en aluminium. La variante la plus populaire est le grillage rigide de ClotureOnline. Il se compose de barres verticales et horizontales soudées pour former le grillage. La plus grande stabilité est garantie par un grillage à double barreaux, dans lequel deux barreaux horizontaux sont reliés à un barreau vertical.

L’un des principaux avantages de la clôture métallique est sa facilité d’entretien. Il n’est pas nécessaire de la peindre ou de la retendre. Avec un revêtement en poudre ou une galvanisation à chaud, les clôtures métalliques sont protégées des intempéries et des rayons UV. Cela est particulièrement important pour les clôtures peintes, car la peinture peut se décolorer au soleil. Les clôtures métalliques se distinguent également par leur résistance et donc améliorer la sécurité des enfants et des chiens.

Les clôtures métalliques comme élément d’aménagement : le gabion

Le gabion est un cousin du treillis soudé. Ici, les treillis soudés ont été assemblés pour former une cage qui peut être remplie de pierres et plantée au gré des envies. Ainsi, le gabion ne sert pas seulement à délimiter la rue ou un autre terrain, mais avant tout d’élément d’aménagement. Sur les pentes, les gabions peuvent être utilisés comme murs de soutènement et éléments de séparation. À côté de la terrasse, il fonctionne même comme un parterre surélevé.

Les gabions d’une hauteur inférieure à un mètre et d’une largeur inférieure à 30 centimètres ne nécessitent généralement pas de fondations. Si vous souhaitez installer un gabion plus grand ou si la terre de votre jardin est très molle, vous devez utiliser une fondation en béton. Dans le cas contraire, le gabion risque de s’enfoncer trop profondément dans le sol. Une fondation en forme de bande est la plus appropriée.

Les gabions sont sans doute les clôtures les plus faciles à entretenir. Il n’est pas nécessaire de les peindre, de les poncer ou de les resserrer. Ce n’est que lorsque vous avez décidé de planter des végétaux dans le gabion que vous devez de temps en temps arracher les mauvaises herbes ou tailler les plantes.

Clôture de jardin en plastique : résistante, durable et variable

Le plastique est utilisé depuis longtemps dans l’installation de fenêtres et présente les mêmes avantages dans la construction de clôtures. Ainsi, les clôtures en plastique sont extrêmement durables et résistent aux intempéries comme la pluie, la neige et les rayons UV. À cela s’ajoute la polyvalence du matériau lors du choix du design : il existe des clôtures en plastique de toutes les formes et couleurs.

Les éléments des clôtures en plastique ont généralement une partie en acier pour garantir leur stabilité. Ainsi, les clôtures en plastique peuvent également être utilisées comme protection visuelle et contre le vent.

HPL, une variante particulière du plastique

HPL est l’abréviation de « High Pressure Laminate ». Ce terme désigne des panneaux en plastique pressés sous haute pression qui sont devenus, ces dernières années, une alternative très appréciée pour les parois de protection visuelle. Comparé aux surfaces peintes, le HPL est beaucoup plus résistant et durable. Le matériau est résistant à l’abrasion et aux rayures et supporte non seulement l’eau, mais aussi la graisse et les acides faibles.

Bois et plastique combinés : WPC ou composite

WPC est l’abréviation de « Wood Plastic Composite ». Il s’agit donc d’un matériau composite composé de plastique et de fibres de bois ou de farine de bois. Cette combinaison donne aux clôtures en WPC une surface plus uniforme que si l’on utilisait uniquement du bois, tout en étant plus naturelle que le plastique. Elle empêche la formation de fissures et d’échardes et est relativement respectueuse de l’environnement, car aucune couche de protection n’est nécessaire.

Des alternatives intéressantes aux clôtures de jardin traditionnelles

La clôture en béton pour une meilleure protection visuelle et acoustique

Les clôtures en béton sont en fait plus des murs que des clôtures de jardin. Elles assurent une protection fiable contre les intrus et toute personne souhaitant jeter un coup d’œil dans le jardin et présentent de nombreux autres avantages.

Sécurité : de nombreuses clôtures peuvent être enfoncées ou découpées. Le béton est un matériau stable et robuste qui offre un niveau de protection élevé.

de nombreuses clôtures peuvent être enfoncées ou découpées. Le béton est un matériau stable et robuste qui offre un niveau de protection élevé. Opaque : si la clôture est suffisamment haute, le béton offre une protection visuelle totale.

si la clôture est suffisamment haute, le béton offre une protection visuelle totale. Entretien facile : le béton ne doit être ni poncé ni peint. S’il est régulièrement nettoyé au jet de vapeur, il peut durer plusieurs décennies.

le béton ne doit être ni poncé ni peint. S’il est régulièrement nettoyé au jet de vapeur, il peut durer plusieurs décennies. Protection acoustique : le long des routes très fréquentées ou même à proximité des aéroports, une clôture en béton permet de réduire le bruit qui s’infiltre.

De nombreuses personnes se détournent du béton comme matériau de clôture parce qu’elles ne veulent pas contempler un mur gris et triste. Cette erreur très répandue peut toutefois être facilement dissipée. Il existe désormais des clôtures en béton d’aspects différents. Il est ainsi possible de combiner l’effet de l’ardoise, du bois ou de la pierre avec la stabilité du béton.

Clôtures en verre pour un design moderne

Une clôture de jardin en verre ajoute une touche moderne. De nombreux designs sont à présent disponibles sur le marché avec des éléments en verre transparent, en verre satiné ou même entièrement imprimé. La plupart du temps, il s’agit de verre de sécurité résistant aux chocs, ce qui rend la clôture du jardin robuste et résistante. Une fixation de qualité en acier inoxydable facilite le montage.

Tapis brise-vue pour un effet naturel

Un brise-vue pour séparer votre jardin de celui de votre voisin. En optant pour cette alternative au lieu de la clôture traditionnelle. Ces dernières années, le saule et le bois se sont particulièrement imposés comme matériaux pour les nattes de protection. Mais les roseaux, le bambou et le PVC restent également populaires.

Quelles règles dois-je respecter lorsque je construis une clôture ?

Avant de mettre en place la clôture de jardin, vous devez vous informer sur les règles locales. Vérifiez par ailleurs si vous avez besoin d’un permis de construire. Une clôture de jardin n’est soumise à autorisation que jusqu’à une certaine hauteur.