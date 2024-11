Les calendriers de l’avent, le coût annoncé est-il toujours respecté ?

Les calendriers de l’avent connaissent depuis plusieurs années un réel engouement. De plus en plus de marques proposent le leur. Toutes les catégories sont représentées, gourmandises, beauté, décoration, bijoux, jouets. Malheureusement, ils sont de plus en plus chers. On en trouve à plus de 300 euros. Ce prix est-il toujours une réalité ou les marques profitent-elles de la tendance ?

Parfois bien déçu !

Tout comme les marchés de Noël, les calendriers de l’avent sont devenus des incontournables. C’est le cadeau idéal qui s’offre aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Pour ne citer qu’un exemple, le marché de Noël de Colmar en Alsace a comptabilisé en 2023 plus de 3 millions de visiteurs.

Certes, c’est une bonne affaire pour les marques, mais pas toujours pour les consommateurs. Le calendrier de l’avent reste un formidable outil de communication. Si l’on calcule vraiment le coût des produits proposés, on est bien souvent loin du compte. De nombreux calendriers de l’avent ne contiennent que des échantillons.

Les calendriers de l’avent, ils n’ont jamais été aussi populaires

Entre ceux avec des chocolats, des saucissons, des sex toys, du thé, des dosettes de café, les calendriers de l’avent remportent tous les suffrages auprès des consommateurs. Derrière chaque petite porte se cache une surprise très attendue. Même les animaux de compagnie ont leurs calendriers de l’avent.

Nés au XIXe siècle, ils étaient alors un moyen d’ajouter un peu de magie pour faire patienter les enfants jusqu’à Noël. Leur création est attribuée à une tradition allemande. Au fil du temps, ils ont su évoluer pour devenir un produit très prisé. C’est un incontournable des fêtes de fin d’année.