Les prénoms bretons sont une source d’inspiration inépuisable pour les parents à la recherche d’un prénom original pour leur garçon. La Bretagne étant une région riche en culture et en histoire, il n’est pas étonnant que les prénoms bretons aient une telle popularité.

Voici 8 idées de prénoms bretons pour les garçons.

Les prénoms bretons les plus uniques

Pour commencer, voici des 6 idées de prénoms bretons uniques.

En effet, la Bretagne est une région riche en culture et en histoire, ce qui se reflète dans ses nombreux prénoms bretons. Les prénoms bretons sont connus pour être à la fois uniques et mélodieux.

1. Aiden

Aiden est un prénom bien connu en Bretagne, et il signifie « flamboyant » ou « brillant » en breton. C’est un joli prénom pour un garçon, et il est facile à prononcer pour les francophones.

2. Alan

Alan est un ancien prénom breton qui est maintenant utilisé comme prénom international. Il signifie « beau » ou « noble », et il est souvent associé à la mythologie celtique.

3. Arwen

Arwen est un prénom féminin rare en Bretagne, mais il est très joli pour les garçons. Il signifie « belle jeune fille » en breton, ce qui en fait un excellent choix pour les parents qui cherchent un prénom unique pour leur fille.

4. Cadoc

Cadoc est un prénom peu connu mais encore très joli en Bretagne. Il signifie « batailleur » ou « guerrier », ce qui le rend idéal pour les parents qui cherchent un prénom original et significatif pour leur fils.

5. Edern

Edern est un autre ancien prénom breton qui signifie « beau » ou « noble ». C’est une excellente option pour les parents qui cherchent quelque chose de différent et de significatif pour leur fils.

Les prénoms bretons les plus modernes

Si vous cherchez un prénom original pour votre garçon, mais que vous ne voulez pas qu’il soit trop exotique, alors pourquoi ne pas envisager un prénom breton ?

Bref, si vous voulez que votre garçon ait un nom unique, mais qui soit ancré dans la tradition, alors un prénom breton est peut-être ce qu’il vous faut. Ci-dessous, nous avons compilé 3 des meilleurs prénoms bretons pour les garçons, en espérant que vous trouverez celui qui conviendra parfaitement à votre petit homme. Le cas échéant, nous vous conseillons cet article du blog Maman Blonde qui présente d’autres idées de prénom garçon breton .

6. Arthur

Arthur est un prénom très ancien et emblématique, et il signifie « ours fort » en gaélique. C’est le nom du roi légendaire Arthur, et il est parfait pour un petit garçon audacieux et courageux.

7. Bran

Bran est un prénom gallois assez rare, mais il est très beau. Il signifie « corbeau » en gaélique, et c’est le nom du roi légendaire Bran le Bienveillant. C’est le parfait nom pour un petit garçon intelligent et sage.

8. Dylan

Dylan est l’un des prénoms les plus populaires en Bretagne, et il signifie « œil de mer » en breton. C’est aussi le nom du célèbre poète gallois Dylan Thomas, ce qui le rend encore plus intéressant comme choix de prénom.