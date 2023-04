Vous songez à déménager en région ? Très bonne idée ! Des déménagements coup de cœur voient le jour chaque jour, dans les plus petites comme dans les plus grandes villes. Quels sont les avantages de déménager en région ? Comment bien s’y préparer ? Trouvez ici votre guide pratique pour un déménagement en région réussi.

Quels sont les avantages à déménager en région ?

Le calme et la nature à foison sont souvent deux des principaux arguments qui incitent à choisir une ville en région. Bénéficier d’une meilleure qualité de vie est sans nul doute bénéfique pour le bien-être et le moral.

Outre le calme, le fait de déménager en région peut s’avérer bénéfique pour trouver un logement à un prix moindre. Les loyers ainsi que les prix de l’immobilier sont plus accessibles, et la concurrence entre propriétaires, accrue par le tourisme de masse, ne se retrouve pas encore dans les petites villes.

Les territoires en région peuvent également offrir un cadre plus convivial avec une population à taille humaine, et bien souvent une meilleure solidarité intergénérationnelle. Les transports en commun, bien qu’ils soient plus limités, sont parfois plus accessibles et facilitent donc l’accessibilité à l’emploi et aux déplacements quotidiens.

En région, il est plus facile de trouver un endroit dans la nature comme ce columbarium à Prévost , par exemple, pour son repos éternel.

Qu’est-ce qui change avec un déménagement en région ?

Le choix de l’emploi est plus limité et les pratiques salariales parfois plus exigeantes qu’en ville. En considérant les moyens de transports limités, et le prix des carburants plus élevé, le temps passé à se déplacer ne permettra pas toujours d’accéder à un emploi plus conséquent et disposer d’une meilleure qualité de vie.

Pas de grandes attractions culturelles à proximité ? Chaque région possède aussi ses fêtes culturelles et ses atouts touristiques. On peut très bien trouver son bonheur à l’intérieur des terres, à condition de bien s’informer auprès des associations régionales.

Comment bien organiser son déménagement en région ?

Organiser son déménagement en région est quasiment la même chose que partout ailleurs. Prévoyez bien à l’avance le temps nécessaire à la recherche et au choix du logement qui vous conviendra, et commencez la souscription de vos contrats d’abonnement à l’électricité, à l’eau, aux télécommunications et à l’internet le plus tôt possible.

Pensez aussi à bien déménager vos meubles et affaires, en prévoyant une entreprise de transports, qui vous accompagnera pour faire le déménagement le plus facilement possible, avec la possibilité de fléchage des tâches, le transport des meubles et affaires, la location-vente de matériel spécifique, etc.

Montez un emplacement de rangement afin de ne pas avoir à tout ouvrir pour trouver les choses plus légères et dites adieu à vos affaires encombrantes.

Quels sont les services à souscrire pour son déménagement ?

La souscription à un service de transports spécialisé est plus que conseillée, car ils peuvent aider à votre déménagement et à l’organisation de votre emplacement de rangement. Il est aussi possible de s’appuyer sur l’expérience d’un courtier pour trouver votre logement idéal en ville et en région, qui prendra en compte toutes les contraintes inhérentes au déménagement.

Quels sont les codes culturels particuliers à chaque région ?

Chaque région possède ses propres codes culturels et linguistiques, ses propres us et coutumes qui feront votre immersion en région. Apprendre à connaitre ses spécificités et les intégrer à votre quotidien en région vous permettra de vous sentir à l’aise et bien s’intégrer.

Bon à savoir :

Les transports en communs ne sont pas toujours facilement accessibles en région.

Les biens immobiliers sont parfois plus accessibles.

Chaque région a ses propres us et coutumes.

Le déménagement est une étape positive et très enrichissante dans la vie d’un individu. Les avantages de vivre en région sont nombreux et sont prisés par bon nombre de personnes à la recherche d’une qualité de vie plus authentique. En fonction de vos attentes, il est possible de trouver le logement idéal ou de travailler et vivre en région.

Une bonne organisation est la clé d’un déménagement en région réussi, à l’aide des services spécialisés, des informations utiles ou des conseils des proches par exemple. Une fois sur place, la moindre des choses est d’adopter les bonnes pratiques et de s’immerger dans la culture de la région, afin de pouvoir profiter pleinement de la qualité de vie qu’offre la vie en région.