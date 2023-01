Dans le cadre d’un événement rassemblant un grand nombre de personnes, il est évident que seuls les meubles de votre salon ne peuvent pas faire l’affaire. Pour cette raison, vous devrez vous tourner vers les agences de location immobilière. Elles pourront vous fournir autant de meubles que vous souhaitez pour recevoir des invités dans le cadre d’un mariage, d’un séminaire, d’une simple réunion, etc. Mais que devez-vous savoir sur la location de mobilier événementiel ? Dans ce article, nous vous apportons toutes les informations qui peuvent vous être utiles sur le sujet.

Le contrat de location

Afin de répartir les responsabilités et d’éviter tout contentieux entre vous et votre loueur de mobilier événementiel comme evenement-objet.fr, un contrat de location doit être signé. Il s’agit d’un document qui définit les termes de votre contrat de location. En général, ces termes détaillent les éléments suivants :

La durée du contrat ;

Les biens qui vous sont fournis ;

Les modalités de paiement ;

Le montant à payer, etc.

Par ailleurs, avant d’apposer votre signature sur ce document légal, il est recommandé de vérifier à la fois la qualité et l’état des matériaux à louer. Cela vous évitera toute mauvaise surprise au cours de votre événement important. Vous devez également prévoir une caution, car certains prestataires l’exigeront pour couvrir les éventuels dégâts enregistrés sur le mobilier après utilisation. Toutefois, sachez que les clauses de votre contrat ne sont pas des règles figées. Vous pouvez donc demander à votre prestataire de les formuler pour qu’elles vous soient plus favorables au besoin.

Les différents types de mobilier événementiel

Dans ce paysage de la location immobilière, il existe une multitude de meubles de différentes catégories. Il est donc nécessaire de les choisir en fonction de vos objectifs, du type d’organisation (mariage, séminaire, etc.), du thème, du public attendu et de bien d’autres critères. En d’autres termes, il serait inapproprié d’opter pour des meubles destinés à un happy hour ou à un cocktail à la place de ceux qui sont destinés à un dîner d’entreprise…

Si l’usage que vous souhaitez faire de ces meubles constitue l’un des critères de sélection les plus importants, il ne faut pas négliger l’originalité et l’attrait décoratif qu’ils doivent offrir. Cela dit, pour s’asseoir, boire et manger, orientez votre choix vers les mobiliers classiques, mais pour ce qui est du côté esthétique, les meubles dits originaux ou lumineux sont idéaux.