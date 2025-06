Airbus : son drone hélicoptère VSR700 muscle l’armement de la France

Peut-on assurer la surveillance des frégates françaises sans exposer des équipages ? C’est exactement le rôle que va jouer l’Airbus drone hélicoptère VSR700. Cette nouvelle génération d’aéronef sans pilote a été commandée par la France afin d’améliorer ses moyens de surveillance et d’intervention en mer.

Un drone-hélicoptère de surveillance

C’est le VSR700, un drone-hélicoptère autonome, que la Marine va voir embarquer sur ses frégates d’ici 2028. Cette machine a été développée par Airbus sur la base d’un hélicoptère Guimbal Cabri G2, renforcé par des technologies de surveillance de pointe. Son objectif ? assurer des missions de surveillance jusqu’à 200 km du navire et pendant plus de huit heures, sans nécessiter de pilote.

Caractéristiques VSR700 Autonomie 8 heures Distance d’action jusqu’à 200 km Capteurs Radar, boule optronique, AIS Décollage et appontage Automatique sur frégate

Une étape importante dans la politique de défense

Cet accord-cadre, signé par le ministre de la Défense et les dirigeants d’Airbus et de Naval Group, souligne la politique d’investissement de la France dans les drones et leur intégration sur des navires de guerre. Cette étape renforce leur capacité opérationnelle tout en réduisant l’exposition des équipages.

Le VSR700 sera équipé de divers dispositifs de surveillance, pouvant lancer des grenades sous-marines ou même des roquettes contre des cibles maritimes, renforçant leur capacité d’action en cas de conflit.

Un élément indispensable de la Marine

Oui, chaque frégate sera équipée de son propre VSR700, un élément indispensable de leur système de surveillance. Cette innovation souligne l’évolution des moyens de l’armée face aux nouveaux enjeux géostratégiques et la pertinence de l’emploi de l’Airbus drone hélicoptère dans toutes vos missions de surveillance en mer.