Fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran : une décision votée, une crise pétrolière en vue

Fermeture du détroit d’Ormuz, tensions au Proche-Orient, menace sur les marchés pétroliers… En me réveillant ce matin, comme beaucoup, j’ai vu passer cette nouvelle inquiétante : le Parlement iranien a voté la fermeture de ce passage maritime stratégique. Et je me suis tout de suite posé une question simple : qu’est-ce que cela change concrètement pour nous, pour l’économie, pour le monde ?

Un détroit minuscule, un enjeu colossal

Élément stratégique Données clés Largeur du détroit 50 à 55 km Transit pétrolier quotidien Environ 20 millions de barils Gaz naturel liquéfié 1/3 des exportations mondiales Pays concernés Iran, Oman, Arabie Saoudite, Qatar, Irak, Koweït, EAU Conséquences potentielles Flambée des prix, crise énergétique

Je me rappelle avoir étudié cette zone en géopolitique : le détroit d’Ormuz, c’est un peu le robinet du monde. Si on le ferme, une énorme partie du pétrole et du gaz ne peut plus circuler. C’est comme si on décidait, du jour au lendemain, de couper l’électricité dans plusieurs continents à la fois.

Pourquoi l’Iran fait-il ça maintenant ?

La réponse n’est pas simple. Depuis quelques jours, l’Iran est en pleine confrontation avec Israël. Des frappes ont eu lieu, la tension est à son comble. En représailles ou pour faire pression, le Parlement iranien a approuvé la fermeture du détroit. Mais attention : ce n’est pas encore acté par l’armée. Le haut commandement garde la main sur la décision finale.

En 2011, 2019… et maintenant. L’Iran a souvent menacé de fermer ce couloir maritime quand il se sentait attaqué ou isolé. C’est une arme diplomatique, économique et stratégique. Un peu comme un joker qu’on garde pour les crises les plus graves.

« Le blocage du détroit, c’est l’arme atomique de l’Iran », disait récemment un expert. Et comme toute arme atomique, elle n’est utilisée qu’en dernier recours.

Et si ça se fermait vraiment ?

Je l’ai imaginé un instant, en lisant les chiffres : 20 % du pétrole mondial bloqué. Rien qu’en évoquant l’hypothèse, les prix du baril se sont envolés ces derniers jours. De 71 à 75 dollars. Pas besoin que le blocus ait lieu pour que l’économie tremble.

Ce serait un séisme.

Les prix à la pompe grimperaient.

Le gaz se ferait plus rare.

Les marchés financiers paniqueraient.

Le transport maritime s’adapterait (mais à quel coût ?).

Même les plus grandes compagnies pétrolières hésitent déjà à envoyer leurs tankers dans la région. Je comprends cette prudence : un seul incident, et tout peut basculer.

L’Iran prendrait-il ce risque ?

Pas si sûr. 95 % du pétrole iranien part vers la Chine… en passant justement par ce détroit. Le fermer, ce serait se tirer une balle dans le pied. Et perdre son principal client. Alors oui, le vote du Parlement envoie un signal fort, mais la mise en œuvre réelle reste très incertaine.

Un analyste l’a bien résumé : « L’Iran serait seul contre tous, y compris ses alliés les plus précieux. » Je trouve cette phrase éclairante. Parce que derrière les manœuvres politiques, il y a toujours des calculs économiques très concrets.

Ce que je retiens

Autour d’un café avec un ami ce matin, je lui ai dit : « Tu sais, on pense souvent que ce qui se passe au bout du monde ne nous concerne pas… mais là, quelques kilomètres d’eau pourraient faire trembler notre portefeuille, notre facture d’énergie, notre quotidien. »

Et c’est ça qui m’inquiète. La décision du Parlement iranien de fermer le détroit d’Ormuz n’est peut-être pas encore appliquée, mais elle fait déjà trembler toute la chaîne énergétique mondiale.

La fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran n’est pas encore actée, mais elle suffit à mettre le monde sur les nerfs

Même si cette fermeture du détroit d’Ormuz reste pour l’instant une menace plus qu’un fait accompli, elle révèle à quel point notre stabilité énergétique est fragile. Et c’est ce genre d’événement, quelque part entre la diplomatie, le commerce et la géopolitique, qui me rappelle à quel point tout est interconnecté… jusqu’à l’essence dans ma voiture.