Kim Jong-un furieux après le naufrage de son tout nouveau destroyer nord-coréen

Une mise à l’eau ratée, une colère noire

Kim Jong-un furieux, un destroyer chaviré… Voilà comment j’ai découvert cette histoire invraisemblable en buvant mon café du matin. Vous êtes-vous déjà demandé comment un navire militaire flambant neuf pouvait se retrouver broyé dès sa première mise à l’eau ? Moi aussi. Et visiblement, le dirigeant nord-coréen s’est posé la même question. Ce 21 mai, le lancement d’un deuxième destroyer nord-coréen, censé incarner la modernisation navale du régime, s’est transformé en cauchemar national.

Tableau des faits marquants

Événement Détail Date du lancement 21 mai 2025 Lieu Chantier naval de Chongjin Type de navire Destroyer de 5 000 tonnes, armé de missiles Méthode de mise à l’eau Lancement latéral (inédit en Corée du Nord) Incident Chavirage lors de la mise à l’eau, sections de la coque broyées Réaction officielle Colère de Kim Jong-un, promesse de sanctions sévères Réparation demandée Avant la réunion plénière de juin Contexte géopolitique Soupçons d’aide russe, tension militaire accrue

Un fiasco digne d’un film comique… mais bien réel

J’ai d’abord cru à une parodie : un navire de guerre flambant neuf chavirant comme une barque mal amarrée, devant Kim Jong-un lui-même ! Mais non, selon les images satellites et les médias officiels, l’accident est bien réel. Et grave. Le fond du navire a été broyé, la proue ne s’est pas détachée de la cale, et l’équilibre du bâtiment s’est effondré en quelques secondes.

Imaginez la scène : un fleuron militaire, censé imposer le respect, qui s’effondre sous le regard glacial d’un dictateur. De quoi provoquer un ouragan de colère.

Pourquoi cet échec est un symbole gênant

Ce destroyer, tout comme son prédécesseur le Choi Huyn, était l’emblème d’une ambition démesurée : montrer au monde la puissance maritime de Pyongyang. Et surtout, envoyer un signal clair aux voisins sud-coréens et aux alliés américains. Mais cette scène de naufrage ne fait que révéler :

Les limites techniques de la Corée du Nord

, dictée par l’ego d’un homme Les risques géopolitiques, notamment liés aux armes nucléaires embarquées

Ce fiasco s’inscrit aussi dans un climat tendu : Pyongyang renforce ses liens avec Moscou, envoie des troupes en Russie, et continue de développer missiles et drones nucléaires.

Kim Jong-un : entre humiliation publique et chasse aux coupables

Ce qui m’a frappé, c’est la transparence inhabituelle de la propagande nord-coréenne. Le Rodong Sinmun n’a pas cherché à maquiller l’échec. Pire : il l’a qualifié d’“acte criminel”, dénonçant l’incompétence des commandants, l’absence de rigueur, et promettant des sanctions exemplaires.

Kim Jong-un a exigé des réparations dans les plus brefs délais, avant la réunion du Parti en juin. Une demande irréaliste, selon les experts, tant les dommages structurels sont graves. Mais peu importe : en Corée du Nord, l’urgence politique prime sur la faisabilité technique.

Une leçon d’ingénierie… ou de politique ?

En discutant de cette affaire avec un ami ingénieur, on s’est demandé : qu’est-ce qui a foiré ? Le quai ? La méthode de lancement ? L’absence de tests ? Probablement les trois. Mais plus encore, c’est une culture du résultat immédiat qui a fait chavirer ce monstre d’acier.

Et dans mon esprit, une question reste en suspens : combien d’autres projets militaires de Pyongyang cachent des failles aussi béantes que ce destroyer ?

Une gifle pour l’image de la Corée du Nord

Ce naufrage n’est pas qu’un accident technique : c’est un revers stratégique, un camouflet politique, un message malgré lui envoyé au monde. Derrière la façade de puissance, la fragilité d’un régime en quête de reconnaissance internationale. Et moi, en observant cette scène depuis l’autre côté du globe, je ne peux m’empêcher de penser qu’un destroyer peut aussi couler… une stratégie entière.

En tout cas, Kim Jong-un furieux, destroyer chaviré, fiasco naval : voilà une trilogie qui en dit long sur l’état réel des ambitions militaires nord-coréennes.