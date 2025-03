A 66 ans, elle met au monde son 10e enfant : une naissance hors du commun

Un événement exceptionnel qui interroge

Peut-on encore donner la vie à 66 ans ? Voilà une question qui intrigue et fascine. Alexandra Hildebrandt, une Allemande de 66 ans, a récemment donné naissance à son dixième enfant, un petit garçon prénommé Philipp. Un événement rare qui relance le débat sur la fertilité tardive et les limites biologiques de la maternité.

Une grossesse naturelle à un âge avancé

Contrairement à de nombreux cas de grossesses tardives, Alexandra affirme n’avoir pas eu recours à la fécondation in vitro (FIV) ni à aucun autre traitement médical. Son secret ? Un mode de vie sain, sans contraceptifs et une activité physique régulière. Son accouchement s’est déroulé par césarienne à l’hôpital de la Charité à Berlin, et le bébé est en parfaite santé.

Tableau : Quelques chiffres clés sur la maternité tardive

Âge Nombre de naissances enregistrées 50+ ans Environ 1 000 naissances par an (États-Unis, 2020) 66 ans Cas exceptionnel (Alexandra Hildebrandt) 70+ ans Record : 73 ans (Erramatti Mangayamma, Inde, 2019)

Un phénomène rare mais pas isolé

Si le cas d’Alexandra est exceptionnel, il n’est pas unique. Dans le monde, plusieurs femmes ont donné naissance après 50 ans, souvent grâce à la FIV. Une Ougandaise de 70 ans a ainsi accouché de jumeaux en 2023. Mais Alexandra défie les statistiques en concevant naturellement.

Pourquoi est-ce si rare ?

La ménopause survient généralement entre 45 et 55 ans, réduisant considérablement la fertilité.

Après cet âge, la qualité et la quantité des ovules diminuent fortement.

Les risques médicaux augmentent (hypertension, diabète gestationnel, complications lors de l’accouchement).

Une famille hors normes

Philipp rejoint une fratrie déjà bien remplie : Svitlana (46 ans), Artiom (36 ans), Elisabeth (12 ans), Maximilian (12 ans), Alexandra (10 ans), Leopold (8 ans), Anna (7 ans), Maria (4 ans) et Katharina (2 ans). Pour Alexandra, avoir une grande famille est une richesse et une force. Elle estime que cela permet d’élever les enfants dans un environnement stimulant et chaleureux.

Ce que disent les experts

Le Dr Jonas Benguigui, spécialiste en médecine de la reproduction, parle d’une “rareté absolue en obstétrique”. Selon lui, une grossesse naturelle à cet âge relève du miracle biologique. D’autres spécialistes, comme le Dr Brian Levine, restent sceptiques sur la conception sans assistance médicale.

Les enjeux médicaux d’une grossesse tardive

Risques pour la mère : Fatigue, hypertension, césarienne à répétition.

: Fatigue, hypertension, césarienne à répétition. Risques pour l’enfant : Prématurité, faible poids à la naissance.

: Prématurité, faible poids à la naissance. Surveillance accrue : Un suivi médical strict est indispensable.

Un cas qui interpelle

Ce type d’événement relance les discussions sur la transparence des traitements de fertilité et la nécessité d’un encadrement plus strict. Alexandra, elle, reste sereine face aux doutes et aux critiques. “Je suis en bonne santé, je vis ma maternité pleinement et je suis entourée de mes enfants”, confie-t-elle.

La maternité après 60 ans est-elle un exploit ou une anomalie ? Ce qui est certain, c’est que l’histoire d’Alexandra Hildebrandt ne laisse personne indifférent.