Agressions contre les soignants : les chiffres de la violence explosent

La violence envers les professionnels de santé : un problème qui s’aggrave

Avez-vous remarqué l’inquiétante multiplication des faits divers concernant les attaques contre nos soignants ? Je me suis penché sur cette problématique préoccupante qui met en danger ceux qui nous soignent quotidiennement. Les agressions contre les professionnels de santé connaissent une hausse sans précédent en France, avec des chiffres qui font froid dans le dos.

Le 12 mars 2025, journée européenne dédiée à cette cause, une mobilisation d’ampleur a été organisée. Médecins, infirmiers et pharmaciens ont fermé leurs cabinets pour alerter sur cette situation devenue intenable. Et pour cause ! Selon les dernières données, nous assistons à une véritable explosion des actes hostiles envers ceux qui nous soignent.

Des statistiques alarmantes qui ne mentent pas

Voici un aperçu chiffré de cette montée de violence :

Période Nombre d’agressions Augmentation 2020 955 – 2023 1 581 +65%

L’Ordre national des médecins, dans son recensement annuel pour 2023, révèle une augmentation de 27% des violences à l’encontre des médecins en seulement un an. Une progression jamais observée auparavant selon l’Observatoire national des violences en milieu de santé.

Ce qui m’interpelle particulièrement, c’est que ces données sont probablement sous-évaluées. En effet, la majorité des praticiens ne déclarent pas les agressions dont ils sont victimes, par manque de temps ou par résignation.

Qui sont les principales victimes ?

J’ai constaté que tous les soignants ne sont pas égaux face à ce fléau. Les généralistes figurent en première ligne des professionnels ciblés, suivis par les psychiatres, les cardiologues et les gynécologues. La plupart des incidents se produisent dans les cabinets libéraux, loin des structures hospitalières plus sécurisées.

Du côté des infirmiers, la situation n’est guère plus rassurante. Une consultation menée par l’Ordre national des infirmiers en 2023 a recueilli les témoignages de 31 000 professionnels. Le constat est accablant : deux tiers d’entre eux ont subi des violences dans l’exercice de leurs fonctions.

Des témoignages qui glacent le sang

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, j’ai recueilli plusieurs témoignages poignants. En novembre dernier, le Dr Mohamed Olumekki, médecin généraliste à Drancy, a été agressé par un patient dans son cabinet en Seine-Saint-Denis. « Ce genre d’agression n’aurait pas été prévisible », confie-t-il, encore marqué par l’événement.

En Haute-Savoie, un infirmier a vécu une expérience traumatisante : « Je me suis retrouvé au sol, avec une rouée de coups », raconte-t-il. Son « crime » ? Un temps d’attente aux urgences jugé trop long par un patient et son frère.

Ces histoires me rappellent une situation similaire vécue par un confrère journaliste lors d’un reportage en milieu hospitalier. Alors qu’il documentait le quotidien d’un service d’urgences, il a assisté à une altercation violente entre un accompagnant mécontent et le personnel soignant. « C’était surréaliste de voir cette violence s’inviter dans un lieu de soins », m’a-t-il confié autour d’un café.

Les causes de cette recrudescence

Quelles sont les raisons derrière cette hausse des comportements agressifs ? Mon analyse m’amène à identifier plusieurs facteurs :

Le manque de personnel soignant entraînant des délais d’attente plus longs

entraînant des délais d’attente plus longs Des refus de prescription de médicaments ou d’arrêts de travail mal acceptés

de médicaments ou d’arrêts de travail mal acceptés Des reproches concernant la prise en charge des patients

des patients La tension générale dans le système de santé suite aux crises récentes

Comme l’explique le Dr Jean-Jacques Avrane, médecin généraliste à Paris : « Il est bien évident que la difficulté aujourd’hui à trouver des soignants peut, non pas expliquer, non pas justifier, mais peut permettre de mieux comprendre un peu cette augmentation. »

Quelles solutions pour protéger nos soignants ?

Face à cette situation préoccupante, je m’interroge sur les mesures qui pourraient être mises en place pour protéger ceux qui nous soignent :

Renforcement de la sécurité :

Installation de systèmes d’alerte dans les cabinets

Présence d’agents de sécurité dans les structures les plus exposées

Formation des soignants à la gestion des situations conflictuelles

Mesures institutionnelles :

Simplification des procédures de signalement

Suivi psychologique pour les victimes

Sanctions plus sévères contre les agresseurs

Sensibilisation du public :

Campagnes d’information sur le respect dû aux soignants

Affichage des peines encourues en cas d’agression

Éducation dès le plus jeune âge au respect des professionnels de santé

Une mobilisation nécessaire

La journée de mobilisation du 12 mars 2025 a permis de mettre en lumière cette problématique trop souvent ignorée. Les syndicats de soignants ont appelé à fermer les cabinets et à manifester partout en France pour faire entendre leur voix.

Je reste convaincu que seule une prise de conscience collective permettra d’endiguer ce phénomène. Chacun d’entre nous peut contribuer à créer un environnement plus respectueux pour ceux qui nous soignent au quotidien.

Face à cette préoccupante réalité, nous ne pouvons rester indifférents. La multiplication des agressions contre les soignants représente une menace non seulement pour ces professionnels dévoués, mais aussi pour la qualité des soins que nous recevons tous.